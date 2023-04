LUŽKOVICE – TLUMAČOV 2:0 (2:0)

Ivo Světlík, hrající trenér Lužkovic: „Nastoupil proti nám houževnatý soupeř s mladými hráči. Navíc jsme to měli složité se skladbou týmu, chyběli nám tři kluci. Tým musím pochválit za zodpovědnost, chtění a bojovnost. Po standardní situaci jsme šli do vedení – měli jsme dobrý náběh, hosté si vstřelili vlastní gól. Druhý jsme dali po akci, kdy Tlumačov avizoval zranění, my hráli dále, z brejku jsme zvýšili na 2:0. Rozhodlo to o výsledku. Pak nás zatlačili, i díky pracovitosti jsme to zvládli. V zápase bylo hodně emočních situací, na hraně červených karet. Nakonec se to ustálo. Jsou to pro nás cenné tři body.“

Jiří Kvasnička, trenér Lužkovic: „Začali jsme špatně. Hráli jsme, jakoby se nám nic nemohlo stát. Po minulém týdnu s Kroměříži přišlo podcenění. Bylo to pomalý. Po dvojnásobné chybě obránce jsme si vstřelili vlastní gól, pak jsme měli dvě šance, šli jsme sami na gólmana, branku jsme ale nedali. Domácí v závěru poločasu dali na 2:0. Do druhého jsme to prostřídali, bohužel se to nezměnilo. Lužkovice na začátku poločasu mohly zvýšit na 3:0, avšak gól nedaly. My jsme pak měli závar, ze kterého jsme nic nevytěžili. Pak už to spíše byla nakopávaná.“