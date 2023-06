HOLEŠOV B – KOSTELEC 0:1 (0:1)

Miroslav Gerát, trenér Holešova B: „První poločas jsme odehráli otřesně – Kostelec působil organizovaně, dostupoval nás, vypichoval balon. Dozadu jsme dost kazili. Nedařila se nám rozehrávka, na kterou jsme zvyklí. Do 20. minuty bylo na naší šestnáctce hodně standardek, což se nám i vymstilo – Oral špatně vyhodnotil situaci, míč měl spíše boxovat ze šestnáctky ven. Plácl to však jen před sebe, čímž nás hosté potrestali. Sami jsme v prvním poločase neohrozili kosteleckou bránu. Do druhého jsme skvěle nastoupili, Zakopal krásnou průnikovou přihrávkou našel Uličného. Ten dával pod sebe na malé vápno, Matulík ale minul bránu. Být to kontaktní gól, zápas mohl vypadat jinak. Soupeře jsme tlačili, avšak bez vážnějšího ohrožení branky. Okolo 70. minuty jsme na penaltě našli Uličného, kostelecký stoper ho však rozhodil, taktéž minul. Kostelec to ubouchal."

Petr Velikovský, předseda Kostelce: „Cenná výhra. Odehráli jsme poctivé bojovné utkání. Holešov byl aktivnější, na pohled měl větší převahu, více držel balon. V prvním poločase jsme po rohu přečkali šanci, podržel nás gólman. Naopak jsme vzápětí po rohu vstřelili gól. Měli jsme i další příležitosti, které se nám nepodařilo proměnit. Holešov ve druhém poločase převahu zvýraznil, do vyložených šancí se nedostal. My vyráželi do protiútoků, skóre jsme však nenavýšili. Bojovností jsme urvali tři body. Z tohoto pohledu je výhra zasloužená."