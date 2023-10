V předposledním kole podzimní části I. B třídy skupiny B došlo k několika překvapením. Ještě nedávno poslední Louky na domácí půdě obraly silný Fryšták, se kterým remizovaly 1:1. Vedoucím Tečovicím skončila šestizápasová vítězná šňůra, když nedokázaly skórovat na půdě Chropyně, kde padly 0:1. Veselá prohrávala s oslabeným Tlumačovem 0:2, i díky koncertu ve druhém poločase nakonec brala tři body.

Ilustrační foto. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

VESELÁ – TLUMAČOV 6:2 (1:2)

Tomáš Dujka, hrající trenér Veselé: „Sezona se blíží ke konci, čekalo nás poslední domácí utkání. Měli jsme tady špatnou sérii, odevzdávali jsme body, potřebovali jsme se rozloučit výhrou. Hned ve třetí minutě jsme inkasovali, soupeř poté ze standardky zvýšil na 0:2. Museli jsme dotahovat, do poločasu se nám podařilo snížit na 1:2, další šance jsme nevyužili. Vydařil se nám nástup do druhé půle, rychle jsme vyrovnali. Lámalo se to za stavu 3:2, kdy hosté měli jednu dvě šance na vyrovnání, tyto chvíle jsme však přečkali, pak se nám podařilo dát na 4:2. Celý poločas byl v naší režii, herně jsme byli lepší. Celkově to už byla naše hra, která nám dříve chyběla – od jednoduchosti až po rychlý přechod, napadaly nám tam i góly. Na Veselé teď máme hody, přišli zahrát muzikanti, kteří vodí berana. Vítězství je poděkování pro ně i naše fanoušky, kteří chodili na podzim, ale i pro lidi, kteří okolo fotbalu něco dělají. Bylo to důstojné rozloučení s podzimem. Ještě nás čeká zápas ve Fryštáku, stále je o co hrát.“

Luděk Hynčica, trenér Tlumačova: „Na Veselou jsme trochu odjížděli s obavami, zastihla nás chřipka, chyběli nám tři hráči základní sestavy. V prvním poločase jsme to ještě zvládali, vedli jsme 2:0. Před koncem půle jsme dostali gól, vyplynulo to ze hry. Nezdálo se mi však, že by to pro zbytek zápasu bylo až tak klíčové. Ve druhé půli jsme přišli o další dva hráče, pak už to nebylo tolik adekvátní naší hře. Veselá je kvalitní soupeř, přejela nás. Porážka nás ale samozřejmě mrzí. Nemocní kluci byli ještě v pátek na tréninku, v sobotu to na ně dolehlo, může to být i výkyvy počasí. Nechtěli jsme to hrotit.“

LOUKY – FRYŠTÁK 1:1 (1:1)

Petr Štolba, trenér Louk: „Měli jsme výborný vstup do utkání, už v 8. minutě jsme otevřeli na 1:0. Byli jsme ve hře, Fryšták jsme v prvním poločase nepustili k ničemu vážnějšímu. Po závaru v našem vápně však padl vyrovnávací gól na 1:1. Hosté byli ve druhém poločase lepší, více měli balon pod kontrolou, těžko jsme se prosazovali. Do hry jsme se dostali okolo 75. minuty. Bylo tam pár náznaků, vedení jsme mohli strhnout na naší stranu. Remíza je zasloužená. V naší situaci bychom radši získali tři body, i tento se cení, soupeř ukázal svoji kvalitu. Jsme spokojeni. V zimě nás však čeká hodně práce, abychom se udrželi.“

Jiří Málek, trenér Fryštáku: „Utkání jsme asi trochu podcenili. Hrálo se na menším hřišti, bylo hodně hrbolaté, míč dost odskakoval. Už v osmé minutě jsme po naší chybě inkasovali – stoper za sebe pustil balón, gólman si ani nezavolal. Byla to jediná šance domácích. Ve 35. minutě jsme srovnali na 1:1, ve druhém poločase jsme byli suverénně lepší. Nedokázali jsme však ideálně trefit branku, bylo to o naší efektivitě. Domácí na druhou stranu hodně bojovali, jezdili, odevzdali maximum. Ztráta nás hodně trápí, navíc proti týmu, který byl v té době poslední. Prohráli jsme i v Kostelci, Dolní Lhotě. Jsme jak Jánošík – bohatým bereme, chudým dáváme. Zápas nás mrzí i kvůli prohře Tečovic, mohli jsme se k nim dotáhnout.“

I. B tř, sk. B: Vyloučení trenéra, omluva kolegovi i gólový start otce se synem

CHROPYNĚ – TEČOVICE 1:0 (0:0)

Aleš Polášek, předseda Chropyně: „Hrálo se vyrovnané bojovné utkání, které moc fotbalové krásy nepřineslo. K vidění nebylo ani moc šancí, byla to spíše šachová partie, při které oba celky vycházely ze zabezpečené obrany. My jsme i vinou absencí poctivě bránili a spoléhali se spíše na brejky. Ve druhém poločase jsme však měli více ze hry než soupeř a gólem dobře hrajícího Ležáka jsme rozhodli o vítězství.“

Vladimír Kundera, sekretář Tečovic: „Hosté přijeli s cílem neodjet s „prázdnou“, ale domácí se představili jako aktivní soupeř, který jim roli neusnadnil. První poločas se oba týmy oťukávaly s cílem nevyrobit nějakou fatální chybu. Ihned po zahájení hry z prvního útoku však po centru z pravé strany hlavičkoval Šesták na přední tyči Koláčkovy branky, ale míč poslal těsně do zámezí. Bivoj se snažil o kombinaci, byl častěji u míče, ale dlouho trvalo, než přešel do protiútoku a Chropyně se vždy dokázala včas zformovat. Domácího brankáře hosté ohrozili po akci Bejtkovského, David Dorazin se v dobré pozici na balon nedostal a Sovadinovu přízemní střelu z dobrých dvaadvaceti metrů Koláček v pádu vyrazil. Domácí ohrožovali Jokla centrovanými míči a střelbou ze střední vzdálenosti, ale ten si dokázal poradit. Do šaten se šlo za bezgólového stavu. Ve druhé půli Chropyně přidala na pohybu, byla aktivnější a vytvořila si v první čtvrthodině druhé půle i mírnou územní převahu, kterou využila po akci Železného, jenž na rohu brankoviště přes padajícího Michala Dorazina dokázal nahrát po linii brankoviště, kde se z jedné trefil do sítě hostí Ležák a domácí vedli po hodině hry 1:0. Tečovice ve druhé půli prostřídaly s cílem oživit hru, ale chyběl moment překvapení. Domácí cílevědomě bránili a neumožnili změnu skóre. I když hosté v závěru posílili útok, nepodařilo se jim skórovat. Neuspěl Šesták po centru na rohu brankoviště, po průniku Skopala střela Michala Dorazina nenašla cestu do branky, Plachý hlavičkoval v těžké pozici a nepomohlo ani posílení útoku vysunutím Pavlíčka do přední linie. Na opačné straně domácí Zelený byl na úrovni pokutového území zablokován beky hostí, Železného střelu z dvacítky kryl Jokl do koše a Ležák střílel z 18 metrů mimo branku hostí. Skóre už se do konce utkání nezměnilo a domácí si připsali plný počet bodů za jednobrankové vítězství.“

PŘÍLUKY – HVOZDNÁ 0:1 (0:0)

Zdeněk Julina, kapitán Příluk: „Proti Hvozdné to byl remízový zápas, ani jedna strana si nevytvářela šance. Bohužel jsme si nepohlídali standardní situaci, po které šli hosté do vedení. Bylo do derby, vyhrocené. Hvozdná měla oproti nám kus štěstí.“

Vlastimil Bořuta starší, trenér Hvozdné: „Do zápasu jsme kromě dlouhodobě zraněného stopera Janoše nastoupili téměř kompletní. Od první minuty to bylo dobývání přílucké branky, určovali jsme ráz utkání – byla tam hlavička Vaculky, střela Dvorníka. Nechyběly auty, rohy. Domácí však dobře bránili. Do druhého poločasu jsme vstoupili ve stejném tempu, pořád to bylo o pomyslném dobývání, hrálo se však rozkouskovaně. V 78. minutě jsme se po odraženém balonu a střele Marka Polácha, který propálil vše, dostali do vedení. Příluky se pak osmělily, hrozily jen centry. V 85. minutě šel Adam Kišš sám na brankáře, své sólo však minul vedle tyčky. Jsou to pro nás dobré body.“

I. B tř. sk. B: Rozjeté Tečovice skolily Veselou, Fryšták porazil Březnici

HOLEŠOV B – KOSTELEC 4:1 (2:1)

Miroslav Gerát, hrající trenér Holešova: „Kostelec je na spodních pozicích, hraje o každý bod. Do zápasu jsme vstoupili velice dobře, v 7. minutě Očadlík narýsoval krásnou průnikovku do šestnáctky, z jedné jsem skóroval. Měli jsme tlak, Krajča hezky vychytal dobře hrajícího Štolla na roh. Kopali jsme jich několik, avšak bez ataku brány, musíme je pilovat. Kostelec nás zatlačil, nám se nedařila rozehrávka zezadu. Dočkal vypíchl míč, položil si Orala, snížil. Podařila nám však akce, kdy Bártek krásně zatáhl míč do šestnáctky, krásně to servíroval pod sebe, přičemž mě našel. Výborně si zařval Očadlík, míč jsem pustil mezi nohama a on se trefil do prázdné na 2:1. Ve druhém poločase jsme rychle chtěli zvýšit na 3:1. Hosté hráli nakopávané míče na Křenka, který vyhrával hlavy, dobře jsme si to ale pohlídali, jsme sbírali druhé balony. Po hodině jsme prostřídali, společně se Štollem jsem šel dolů, na hřiště přišli Půček a Zdráhal. Hru oživili, tvořili dobrý tandem, Půček navíc zvýšil na 3:1, čímž jsme se uklidnili. Kostelec vše vyhnal dopředu, pohlídali jsme si to. Hrál jen na tři obránce, našli jsme tam skuliny. Míč jsme poslali na Zdráhala, ten to sám krásně proměnil. Kostelec přijel neprohrát, bojoval o každý metr, byl nepříjemný. Byli jsme však produktivní, za tři body jsme šťastní. Chtěl bych poděkovat divákům, kteří nás celý podzim hnali dopředu. Ještě máme jedno kolo, přesto máme devět výher. Vypadá to velice dobře.“

Petr Velikovský, hrající předseda Kostelce: „Začali jsme skoro jako tradičně, inkasovali jsme rychlý gól. Poté jsme hráli poměrně dobře, Holešovu jsme byli minimálně vyrovnaným soupeřem, po pěkné akci se nám navíc podařilo vyrovnat. Do poločasu jsme však dostali gól z protiútoku, kdy jsme ve velkém počtu hráčů vyráželi dopředu, avšak jsme ztratili míč, za což nás domácí potrestali. V úvodu druhého poločasu nás podržel brankář, který zneškodnil samostatný únik domácího hráče. Pokračovalo relativně vyrovnané utkání, domácí měli více šancí. Snažili jsme se vyrovnat, v závěru jsme otevřeli hru, Holešov nás potrestal dvěma góly z rychlých útoků.“

SLUŠOVICE B – BŘEZNICE 2:1 (1:0)

David Gajdůšek, trenér Slušovic B: „Do utkání jsme vstoupili dobře, na místy podmáčeném terénu jsme byli aktivní, snažili jsme se kombinovat. Po ztrátě hostů uprostřed hřiště Vyoral vyslal kolmicí Hrníčka do úniku, brzy jsme se ujali vedení. Březnice hrála aktivně, byla nepříjemným soupeřem, předváděla dobrý fotbal. Kluky jsem po posledních zápasech a laciných brankách nabádal na obezřetnou obranu, do poločasu se stav už nezměnil. Ve druhé půlce byli aktivnější hosté, my se snažili pozorně bránit, což se nám dařilo, už nám však nevycházel přechod do útočné fáze. Soupeře jsme ve druhém poločase moc neprověřili. Pár minut před koncem jsme si nepohlídali rohový kop, Březnice srovnala. Kluci se nevzdali, za což je musím pochválit, i ti mladší se zvládli v posledních minutách zvednout. Předvedli jsme pěknou akci, kterou zakončoval dorostenec Staněk. Vítězství jsme si už pohlídali.“

ZÁHLINICE – DOLNÍ LHOTA 2:5 (1:2)

Tomáš Mrkvica, hráč Záhlinic: „Ohlas doplníme v pondělí.“