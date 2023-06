Vladimír Kundera, sekretář Tečovic: „Domácí tým si vynutil územní převahu a většina herních situací se přesunula na polovinu hostí. Do vedení šly Tečovice po střele Šestáka, který trefil odkrytou část branky hostí z hranice pokutového území a nedlouho poté zvýšil průběžné skóre na rozdíl dvou branek David Dorazín. Hosté se snažili o korekci a po půlhodině hry překvapil Gregůrka v domácí brance Fajgara, střela z otočky zapadla za vzdálenější tyč jeho branky. Do poločasu se skóre už neměnilo. Ve druhé půlce hry dokázal po nákopu od Plachého zvýšit hlavou David Dorazín opět na rozdíl dvou branek a konečnou podobu skóre dal Pavlíček, když trefil horní roh u vzdálenější tyče branky. Hosté bojovali o příznivější výsledek a dvakrát musel dobře zasáhnout Gregůrek v domácí bráně. V závěru zápasu dostali příležitost zasáhnout do utkání i dorostenci z lavičky, kteří obětavě vypomohli, i když měli odehrán dopolední zápas v Příluku, takže poslední čtvrthodinku odehrál Bivoj v sestavě se šesti dorostenci."

Miroslav Březina, trenér Jaroslavic: „V závěrečném zápase jsme opět byli ovlivněni nedostatkem hráčů, béčko ve dvě hrálo na Kudlově, tři lidi museli do Tečovic přejet. Soupeř byl jasně lepší, výsledek odpovídá dění na hřišti."

KOSTELEC – TLUMAČOV 5:1 (3:0)

Petr Velikovský, hrající předseda Kostelce: „Soupeř k nám přijel s velmi mladou, běhavou sestavou. V úvodu jsme přečkali jednu vyloženou šanci, náš stoper vykopl míč z prázdné brány. Do poločasu jsme naopak vstřelili tři góly. Do druhé půle jsme šli s tím, abychom důsledně bránili a hostům nic nedovolili. Poměrně se nám to dařilo. Tlumačov sice ještě snížil, přidali jsme však další dva góly. Zaslouženě jsme vyhráli, po předminulém kole jsme si spravili náladu."

Jiří Kvasnička, trenér Tlumačova: „Domácí byli lepší, co si vypracovali, to dali. Se svými zkušenými hráči si to proti našim mladým pohlídali. My jsme si toho moc nevytvořili. Skončili jsme uprostřed tabulky, po podzimu jsme si mysleli, že to bude trochu lepší, jaro nám však nevyšlo podle představ. Příští sezonu už Tlumačov trénovat nebudu, přijde změna."

KROMĚŘÍŽ B – HOLEŠOV B 3:1 (2:0)

Karel Heinz, trenér Kroměříže B: „Od nás to nebyl nejpovedenější zápas, představoval bych si ho ve větší kvalitě. Je to dáno náročností našeho klubu, po hráčích chceme, aby předváděli výkony blížící se A-týmu. Soupeř navíc na velkém hřišti zahrál solidně, k vítězství jsme se museli prokousat. Po celou dobu utkání jsme přesto byli lepší a zaslouženě jsme vyhráli."

Miroslav Gerát, hrající trenér Holešova B: „Od první minuty jsme bránili, přesto to z naší strany nebylo špatné utkání. Domácí ve 12. minutě zahrozili Červenkou, který našel Dočkala, Láník to skvěle zachytil na brankové čáře. Zahrozili jsme i my, Očadlík v náběhu netrefil branku. Přišel trest, z protiútoku jsme dostali první gól. Uličný pak šel ve 20. minutě sám na brankáře, Benedikt ho však skvěle vychytal. Před poločasem jsme měli slabší chvilku, výbornou akci znovu zahájil Červenka, zakončoval Mlčoch. O poločase jsme udělali změnu, Pecha šel na stopera, Štopl dolů, nahradil ho Sumec, posílili jsme tím střed hřišti. Očadlík před hodinou hry našel Uličného, který šel sám na branku a snížil. Dostávali jsme se znovu do hry. V 79. minutě jsem na půlce ztratil balon, na naši branku se hrnul útok domácích, kteří zvýšili na 3:1. Na konci zápasu jsme měli dvě šance, Leško ani Sumec nezkorigovali. Nepředvedli jsme žádnou ostudu, navíc jsme si zahráli na hlavním hřišti, užili jsme si to. Kroměříž byla herně i na baloně úplně jinde, do této soutěže nepatří. Gratuluji jim k postupu a přeju, aby proletěli I. A třídou, a aby vše zvládli. Našim klukům děkuji za celou sezonu."

Kroměříž B nasadila přes 40 hráčů. Heinz mluví o oslavách i I. A třídě

LOUKY – CHROPYNĚ 2:1 (2:1)

Jaroslav Kuna, trenér Louk: „Šlo o klasický poslední zápas sezony. Obě mužstva nebyla v ideální sestavě, a tak bylo vidět ve hře spousty nepřesností. Hosté se představili jako velmi běhavý a technický tým, který měl okénka v obraně. My jsme toho využili hned ze začátku a dostali se brzy do vedení, kdy se dvakrát prosadil aktuálně náš nejlepší hráč Mára Sadil. Od půlky poločasu nás hosté zatlačili, nicméně do šancí se dostávali sporadicky a to spíše střelbou z dálky. Nakonec však do poločasu snížili po standardní situaci na 2:1. Ve druhé půli jsme se nechali zatlačit a bylo vidět, že některým dochází síly. Dorost měl v sobotu zakončenou a další hráli za B tým. S vypětím všech sil a díky štěstí jsme udrželi vítězství, když hosté trefili těsně před koncem i břevno."

Aleš Polášek, sekretář Chropyně: „Bylo znát, že v utkání již o nic nejde. Dali jsme příležitost klukům z dorostu, ať přičichnou k mužskému fotbalu. Byla tomu uzpůsobena sestava a hned se nám to vymstilo, když již v 11. minutě jsme prohrávali 2:0. Poté jsme sestavu překopali a hrála se vyrovnaná partie. Snížili jsme Otáhalem a přes další šance a nastřelené břevno se nám již vyrovnat nepodařilo. Důležitější však bylo, že si mladší kluci mohli vyzkoušet, jak chutná dospělý fotbal."

LUDKOVICE – SLUŠOVICE B 4:2 (3:2)

Miroslav Holík, trenér Ludkovic: „Byl to těžký zápas proti vynikajícímu soupeři, naštěstí se nám podařilo zvítězit. Byli jsme šťastnějším týmem. Klukům musím poděkovat za obrat, pro nás je to velmi cenná výhra. Zároveň i povzbuzení do příští sezony. S jarem jsme maximálně spokojeni. Věřím, že když budeme trénovat, tak na to navážeme. Uvidíme , co bude."

David Gajdůšek, trenér Slušovic B: „Vstup do zápasu se nám klasicky nepovedl, vinou špatného přístupu a nasazení jsme už ve čtvrté minutě prohrávali. Brzy se nám i se štěstím podařilo otočit na 2:1. Vypadalo to, že by to z naší strany mohlo být lepší, opak byl ale pravdou, domácí to obrátili ve svůj prospěch na 3:2. Klukům jsem o poločase říkal, že na tomto malém hřišti to může skončit i vyšším výsledkem, že v posledním zápase nesmíme polevit. Ve druhé půli jsme měli o něco více ze hry, nedokázali jsme však vstřelit žádný gól, Ludkovice naopak ke konci přidaly čtvrtou branku."

I. B třída skupina B: Šlágr mezi Kroměříží B a Veselou přinesl 10 branek

LUŽKOVICE – VESELÁ 4:1 (3:0)

Ivo Světlík, hrající trenér Lužkovic: „Do posledního zápasu jsme šli s tím, že se v derby chceme rozloučit s fanoušky výhrou. Šli jsme si za tím od první minuty, kdy jsme soupeře přehrávali. Vytvořili jsme si spoustu šancí, do poločasu tříbrankový náskok. Po poločase se nám podařilo dát čtvrtou branku, o kterou se postaral nový hráč Albert. Zápas se pak v poklidu dohrával, soupeř už jen korigoval. Se sezonou jsme nakonec spokojeni, cíl záchrany v soutěži jsme splnili."

Tomáš Dujka, hrající trenér Veselé: „Do Lužkovic jsme odjeli s jistotou druhého místa, podle toho vypadal přístup i celé nasazení. Soupeř vyhrál zcela zaslouženě. Tímto výkonem jsme v podstatě degradovali celou sezonu. Ano, bylo to derby, domácím jsme však nebyli vůbec rovným protivníkem, ve všem jsme propadali. Takový přístup jsem z naší strany dlouho nezažil, osobně jsem z toho hodně zklamaný."

BŘEZNICE – FRYŠTÁK 2:1 (1:1)

Jiří Málek, trenér Fryštáku: „Z Březnice snad už máme komplex, včetně poháru jsme s ní prohráli všechny tři zápasy v sezoně. Znovu to tady bylo o soubojích, na tento fotbal nejsme zvyklí, naopak hru rádi roztahujeme. Nyní jsme vedli 1:0, pak nás domácí zatlačili, hlavičkou srovnali na 1:1, po naší chybě šli sami na gólmana, dali na 2:1 a v podstatě nebylo co řešit. Ještě měli vyloučeného hráče, stáhli se však do šestnáctky, vše stačili odkopat, odpráskat to pryč."