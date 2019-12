„Mají nejzkušenější tým. Také Jaroslavice hrály dobrý fotbal, ale tou zkušeností si to Mladcová ubojuje,“ myslí si trenér Malenovic Luděk Hynčica.

„Mladcová má kvalitní kádr. Pro mě je ale největším překvapením Hulín. I tam kluci hrají spolu delší dobu,“ reagoval například trenér Jaroslavic Miroslav Březina.

„Mladcová to hraje na zkušenost, ale pro mě je největším favoritem Admira Hulín,“ myslí si lužkovický hrající trenér Aleš Jenček.

„První tři mančafty si to rozdají, my jsme herně odehráli vyrovnané zápasy. Klidně jsme mohli být i první, kdybychom v posledním zápase neztratili body s posledním. První tři mančafty jsou kvalitou jinde,“ tvrdí předseda Hulína Jan Horáček.

Právě Mladcová může být spokojená, s prázdnou odešla jen ze dvou zápasů.

„Výsledky byly dobré, ale výkony v některých zápasech měly být lepší. Ale je to fotbal, kluci se rádi hecnou, vždyť ani za to nic nemají. Moc nám pomohli dorostenci, když jsme měli problém s hráči. Minimálně pět jich chodí na tréninky,“ pochvaloval si trenér Mladcové Luděk Lošťák starší.

V případě vítězství jeho tým však vůbec není jisté, zda se do I. A třídy vrátí. Soutěž o patro níž ji vyloženě sedla.

„V týmu je spousta starších kluků, kteří už mají rodiny. Kdyby se to vykopalo, bylo by na vedení i na nich. Teď bych ale nechal rozhodnout dorostence, vždyť jde o jejich budoucnost. Minimálně šest jich do týmu v létě přibude. Když budou chtít jít nahoru, nebránil bych jim v tom. Když se soutěž vykope, měl by se postup přijmout. Teď se různě soutěže nechávají, ale mělo by se to zkusit. Na Mladcové už I. B třídu známe, jsme v soutěži ohledění, když hrajeme furt na špici,“ myslí si Lošťák.

Hned sedmnáct z celkových 38 branek Mladcové nastřílel nejlepší střelec soutěže Jan Chludil.

„Je to místní odchovanec. Než jsme si my dva sedli, chvíli jsme se cukali. Ale je to obětavec, chodí pomoct i béčku. Je to útočník, kterých je málo. Takových ani ve vyšších soutěžích nejsou. Když se dostane do šance, promění ji. Fotbal ho baví, někdy toho má plné zuby, ale klobouk dolů před ním,“ smekl Lošťák před svým svěřencem.

Jedním z pronásledovatelů jsou nedaleké Jaroslavice, které s prázdnou vyšly pouze v jediném ze třinácti zápasů.

„Chtěli jsme být někde na začátku, ale nečekali jsme, že budeme atakovat první místo. Ale stabilizovali jsme a vhodně doplnili kádr a až na nešťastné zranění Lukáše Macalíka se nám vyhýbaly zranění. Až na jeden zápas nás také podržel gólman,“ pochválil Březina brankářskou jedničku Petra Žbela.

Také Jaroslavice návrat do druhé nejvyšší krajské soutěže neláká.

„Upřímně, I. B třída nám zcela vyhovuje. Co jsme se bavili, nemáme o postup zájem. Většina z nás pracuje, nemáme nejmladší kádr, mladí by sice chtěli postupovat, ale většina z nás má už rodinu, i na cestování by to bylo náročnější,“ vysvětluje trenér Jaroslavic.

Ani v Hulíně nemají jasno. „Je to předčasná otázka, rozhoduje hodně faktorů. Ovlivnit to mohou také samotní hráči, finanční stránka, i vůle a chuť postoupit,“ přidává se i šéf Admiry Horáček, že triumf v soutěži již neznamená automatický postup o soutěž výš.

Třetí místo jeho týmu po podzimní části ho prý nepřekvapilo. „V posledních sezonách jsme se už v horních patrech pohybovali. Podařilo se nám posílit, byť hráčů obecně ubývá. Kdo má silnější kádr, na konci sezony boduje víc,“ ví Horáček.

Také na opačném pólu tabulky bude na jaře velká bitva o záchranu. Vždyť poslední Lužkovice dělí jen pět bodů od sedmých Luhačovic!

„Chceme se zachránit,“ reagoval jasně hrající trenér a brankář Lužkovic Jenček. „Poslední jsme kvůli tréninkové morálce. To je jediná příčina. Věříme, že přivedeme také posily a nového trenéra, který to dá do pořádku,“ věří Jenček, který trápení sledoval z branky svého týmu.

Stejné plány mají také v Malenovicích. Klub ze zlínského předměstí získal jen o dva body víc, než Lužkovice.

„Máme mladý mančaft, musíme stavět na dorostencích z vlastních zdrojů. Minulý rok dorost postoupil do krajského přeboru, soutěž se zkvalitnila, takže budeme je zapracovávat. Chtěli jsme přivést i posily, ale zatím není kde brát. Mladých je málo, nemají zájem a starší nepustí. Dokud síly stačily, drželi jsme krok, jen v závěru jsme už body pouštěli. Pro nás je nejdůležitější se zachránit,“ dodal Luděk Hynčica.

TABULKA PO PODZIMU

1. Mladcová 13 8 2 1 2 38:18 29

2. Jaroslavice 13 6 4 2 1 22:12 28

3. Admira Hulín 13 8 2 0 3 33:24 28

4. Březnice 13 7 1 2 3 24:19 25

5. Kostelec 13 6 1 1 5 25:20 21

6. Tečovice 13 6 0 3 4 22:21 21

7. Luhačovice B 13 5 2 1 5 28:26 20

8. Chropyně 13 6 0 1 6 24:23 19

9. Louky 13 4 1 2 6 18:23 16

10. Slavkov pH . 13 4 1 1 7 25:26 15

11. Veselá 13 4 1 1 7 22:43 15

12. Holešov B 13 3 1 3 6 24:28 14

13. Malenovice 13 2 3 0 8 24:37 12

14. Lužkovice 13 2 1 2 8 11:20 10

TABULKA STŘELCŮ

17 – Jan Chludil (Mladcová), 11 – Radek Ponížil (Slavkov pod Hostýnem), Petr Motal (Admira Hulín), 10 – Dominik Torma (Malenovice), 9 – Tomáš Haloda (Mladcová), Miroslav Gerát (Holešov), Radek Novorný (Kostelec).