Radek Klepal (sekretář klubu, Mladcová): „V Jaroslavicích se nám pokaždé hraje velmi špatně. Úvodní poločas byl vyrovnaný. Krátce poté, co vstřelili úvodní branku, tak jsme srovnali, a v podstatě před odchodem do šatny dali na 2:1. Druhá půlka už byla jednoznačně v naší režii. Byli jsme dominantní.“

Branky: 6. Horňák, 90. Mynarčik – 15. Kraváček, 45. Čihánek, 69. Hájek, 69. Haloda, rozhodčí: Perniš, 60 diváků

TEČOVICE – HOLEŠOV B 1:0 (1:0)

Vladimír Kundera (sekretář klubu, Tečovice): „V premiéře soutěže jsme zpočátku měli častěji míč na svých kopačkách, ale příliš dlouho kombinovali vzadu, přechod do útoku byl pomalý a soupeř pokaždé stačil zaujmout bezpečné obranné postavení. Chyběl moment překvapení, ale i přesto jsme měli příležitosti. V obranné fázi jsme se nezvykle dopouštěli mnoha technických chyb a rezerva Holešova se tak dostávala do šancí. Hosté se po jednom průniku dožadovali pokutového kopu, hra ale pokračovala. O změnu skóre se postaral Vopatřil. Obrana hostů k němu srazila míč a on slabší levou nohou překonal z hranice šestnáctky Orala. Soupeř ve druhé půli znovu žádal pokutový kop, za nevhodné a nesportovní komentáře však byl vyloučený Leško. Hosté nás v oslabení přehrávali. Své příležitosti jsme měli po brejkových akcích do otevřenější obrany. Brankový stav se do konce zápasu už neměnil. Zápas klidně mohli vyhrát i hosté, po rozpačitém výkonu jsme ale zvítězili 1:0.“

Branka: 42. Vopatřil, rozhodčí: Nuc, 40 diváků

SLAVKOV PH - VESELÁ 1:4 (1:1)

Zdeněk Kučera (sekretář klubu, Veselá): „Poslední mistrovské utkání Veselá odehrála v listopadu právě se Slavkovem. Stejně jako před osmi měsíci i tentokrát soupeř po vstřelené brance ožil a zle nám zatápěl. V kombinaci byl přesnější a často se dostával před Červenkovu branku. Z převahy už Slavkov nic nevytěžil. Po přestávce se Záhořák znovu střelecky prosadil. Poté jsme začínali přebírat otěže zápasu, důrazněji napadat rozehrávku domácích a ti pod tlakem více chybovali. Výsledkem byla po hodině hry třetí branka v jejich síti, když Tomáš Dujka vystřelil ještě před velkým vápnem po zemi zleva k zadní tyči. Úbytek sil na straně Slavkova byl patrný a třetí a čtvrtý gól v jejich díti dělilo jen osm minut. Zbytek utkání se jen dohrával. Z tohoto úhlu pohledu se proto jeví jako zbytečná červená karta v 87. minutě pro našeho Červenku po druhé žluté kartě za nic neřešící faul na půlící čáře. I když výkon měl ještě značné rezervy, vítězstvím jsme potvrdili dobré výsledky. Moc si přejeme, aby jich na konci bylo šestadvacet.“

Branky: 26. Ponížil – 9. a 51. Záhořák, 61. Dujka, 73. Burša, rozhodčí: Číž, 95 diváků

BŘEZNICE – LUHAČOVICE B 3:2 na penalty (1:2)

Michal Piják (trenér, Luhačovice B): „Domácí nezachytili začátek, jinak to bylo vyrovnané utkání. Do vedení jsme se dostali po krásném přímém kopu Zapletala, z dorážky zvýšil Hyžík. Březnice snížila po vydařené standardní situaci. V závěrečné čtvrt hodině se jí podařilo srovnat. Utkání se hrálo na malém hřišti, neustále byly auty. Za nás nastoupilo pět kluků, kteří loni nastupovali za dorost. S bodem jsme spokojeni, je to bod z venku. Pro domácí by prohra byla krutá.“

Branky: 41. a 76. Daníček – 6. Zapletal, 27. Hyžík, rozhodčí: Minařík, 80 diváků

LUŽKOVICE – KOSTELEC 2:1 (2:1)

Jiří Ždanov (funkcionář, Kostelec): „Utkání začalo i přes velké vedro ve svižném tempu. Byli to překvapivě hosté, kteří nasadili ostré tempo a brzy šli do vedení, kdy v deváté minutě odražený míč poslal prudkou střelou z hranice velkého vápna k tyči Plechač. Domácí tato branka domácí nakopla k větší aktivitě a začali mít herně navrch. Ve středu hřiště hru dirigoval Ivo Světlík, kterému dobře asistovali ostatní hráči. Ve 22. minutě se ve vápně skvěle uvolnil mladý Rudl a propálil všechno, co mu stálo v cestě a srovnal na 1:1. O tři minuty později si centrovaný míč zpracoval Král a z dobrých 25 metrů bombou pod břevno zvýšil na 2:1 . Domácí mohli jít do výraznějšího vedení v samém závěru první půle, ale nařízenou penaltu za faul ve vápně neproměnil Tichý. Ve druhém poločase hosté začali více tlačit a měli místy optickou převahu. Moc šancí si ale nevypracovali. Co šlo na bránu, pochytal brankář Jenček. V 72. minutě jsme mohli srovnat, střela po zemi jen těsně minula tyč domácí branky. Ti si taktickou hrou své hubené vedení pohlídali a tak tři cenné body do tabulky nakonec zůstaly doma.“

Branky: 22. Rudl, 25. Král – 9. Plechač, rozhodčí: Veselý

ADMIRA HULÍN – LOUKY 2:1 (2:0)

Michal Novák (vedoucí mužstva, Louky): „Domácí do zápasu vstoupili dobře a brzy se ujali vedení. Branka nás probrala, vytvořili jsme si nadějné příležitosti, které však pochytal domácí gólman. Své šance jsme nevyužili a přišel trest v podobě centru, který náš brankář neudržel, domácí zvýšili dorážkou do prázdné branky na 2:0. Ve druhé půli se Hulín snažil bránit výsledek, my jsme si vytvořili tlak. Jednu ze šancí využil Pavelka a vykřesal naději, vyrovnání bohužel nepřišlo, ačkoliv možnosti byly. Domácí mohli z brejku pojistit vedení, což se jim nevydařilo. Závěr si Admira takticky pohlídala a v nervózním závěru se už nic nestalo.“

Branky: 12. Tabara, 28. Barták – 75. Pavelka, rozhodčí: Hrubý, 100 diváků

LUDKOVICE – CHROPYNĚ 0:2 (0:1)

Stanislav Bartoš (vedoucí mužstva, Ludkovice): „Hosté přijeli v roli favorita. Tu potvrzovali hlavně v první půli. Do desáté minuty drželi míč na svých kopačkách. K ničemu nás nepustili. Poté přicházely na řadu také velké šance, které bravurně likvidoval náš gólman. Kapitulovat však musel ve dvacáté druhé minutě, kdy vyraženou střelu umístil do prázdné branky střelec dne Ditrich. Následovně jsme se do šancí dostali také my, ale dvě vyložené příležitosti trestuhodně zahodili. Druhý poločas jsme začali lépe. Mušku jsme však měli vychýlenou. V této části utkání se hra přelévala z jedné strany na druhou a hosté v padesáté třetí minutě nastřelili tyčku. V samotném závěru utkání potvrdili vítězství.“

Aleš Polášek (sekretář klubu, Chropyně): „Sezonu jsme začali vítězně a nutno říci že zaslouženě. První půli jasně opanovali a jen vlastní nepřesností jsme zahodili snad 5 tutovek. Po pauze se hra již vyrovnala. Pojistku přidal až na konci svým druhým gólem Ditrich. Pochvalu za výkon si zaslouží všichni hráči, ale hlavně trio Vaňhara, Častulík a Loučka.“

Branky: 22. a 89. Ditrich, rozhodčí: Večeřa, 115 diváků