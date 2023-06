JAROSLAVICE – LUŽKOVICE 6:3 (3:0)

Miroslav Březina, trenér Jaroslavic: „Kluci v roli jasných sestupujících hráli bez zátěže, spadlo to z nich, odehráli pohodové utkání. Vydařil se nám vstup, hned v páté minutě jsme vstřelili gól. Za stavu 5:0 jsme měli výpadek, Lužkovice byly trochu aktivnější. Zápas však jinak byl v naší režii. Konečně se probudil kanonýr Paníček, který v A-mužstvu pálí šance, v B-týmu je však nejlepším střelcem. Snad to do příští sezony bude klapat. Zda se ukázalo, že herně máme na tuto soutěž? Kromě předchozího utkání v Kroměříži B, kde nás jednoznačně přejeli, si nemyslím, že by nás fotbalově někdo přehrál. Kdybychom byli v plné sestavě, což se ani jednou nestalo, tak věřím, že I. B třída by pro nás byla přijatelná."

Ivo Světlík, hrající trenér Lužkovic: „Do Jaroslavic jsme jeli jako na výlet, nějaký pouťák. Podle toho první poločas vypadal. V kabině jsme si k tomu něco řekli, vstup do druhého byl lepší. Dostali jsme však další dvě branky, pak už to bylo jenom o tom, kolik to dopadne. Je to pro mě těžké zklámání, s takovým přístupem se fotbal dělá nedá. Štve mě to, hodně mrzí. Jestli přišlo podcenění? Je to jedno s druhým. Je nás málo, máme hodně zraněných, navíc nám chytá hráč z pole, brankář Martin Böhm na tom není zdravotně v pořádku. Výsledkem je zasloužené vítězství Jaroslavic. Rádi bychom teď zvládli domácí zápas a sezonu zakončili vítězně, dlouho jsme totiž nevyhráli."