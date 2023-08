Vlastimil Bořuta starší, trenér Hvozdné: „V osmé minutě zápasu náš hráč po rohovém kopu domácích vyrazil míč rukou, po čemž následovala červená karta, penalta a vedení Tečovic. Domácí nás přehrávali, po polovině úvodního poločasu přidali na 2:0, zápas si kontrolovali. My měli pár standardek, brejků, dotahovali jsme však marně, hrát v deseti je těžké. O poločase jsme to prostřídali, domácí měli šance, my taky jednu, výsledek nakonec zůstal stejný."

LOUKY – DOLNÍ LHOTA 0:1 (0:0)

Petr Látal, trenér Louk: „K vidění bylo herně vyrovnané utkání, možná jsme i dokonce měli lepší pasáže. Dolní Lhota se však více dostávala do koncovek, byla nebezpečnější v útoku. Vypracovala si tři šance, jednu z nich využila. My měli jen jednu příležitost, kterou jsme neproměnili."

Aleš Vyškovský, trenér Dolní Lhoty: „Na začátku sezony se hrálo poklidné utkání. V první půli jsme si vytvořili dvě šance, které jsme neproměnili, v 15. minutě druhého poločasu jsme šli do vedení – vypadalo to, že náš hráč bude centrovat, gólman na to reagoval a vystoupil, míč však zapadl na první tyč. Pak se už utkání víceméně dohrávalo, na konci jsme ještě měli nějaké náznaky, které jsme už nezužitkovali."

I. B tř. sk. B – Jak se změnily kádry? Kdo skončil? Dva kluby mají nové trenéry

CHROPYNĚ – KOSTELEC 3:2 (2:0)

Aleš Polášek, předseda Chropyně: „Zaznamenali jsme důležitý start do sezony, připsali jsme si zaslouženou výhru. Ještě v 85. minutě svítil na tabuli výsledek 3:0, hru jsme měli plně pod kontrolou. Poté vlivem střídání a také uspokojení hosté skóre korigovali. Do té doby však mohl být rozdíl ve skóre vyšší, hrálo se vesměs na půlce Kostelce, který bránil od půlky a zlobil pouze ze standardních situací. Družstvo jsme hodně omladili, a proto jsme za tři body rádi. Již příští víkend si musíme dát pozor na podobný výpadek ze závěru utkání."

Petr Velikovský, hrající předseda Kostelce: „K prvnímu mistrovskému utkání sezony neodcestoval Kostelec do Chropyně v kompletní sestavě. Od začátku se hrálo vyrovnané utkání. První šanci ke vstřelení gólu si vytvořili hned ve 2. minutě hosté, avšak po závaru před brankou domácích úspěšní nebyli. Do vedení se dostala Chropyně v 10. minutě po rychlém brejku. V další šanci poté podržel Kostelec brankář Křížek. Hosté se snažili vyrovnat a vytvářeli si šance především ze standardních situací. Místo vyrovnání zvýšili z ojedinělé příležitosti své vedení domácí. Hostům se nepodařilo dát gól ani v závěru poločasu po špatném výběhu brankáře domácích, když střelu Dočkala do opuštěné branky zastavil hráč z pole. Ve druhém poločase pokračovalo vyrovnané utkání bez větších šancí. Kostecké plány na zdramatizování zápasu narušilo zbytečné vyloučení 30 minut před koncem. Výhoda jednoho hráče v poli však nebyla příliš znát. Hosté v deseti podali bojovný výkon. S blížícím se závěrem zápasu museli více riskovat, čehož využila Chropyně a po zbytečné ztrátě míče využila rychlé přečíslení ke vstřelení třetí branky. Další rychlé brejky do otevřené obrany Kostelce domácí nevyužili a v samotném závěru se dočkali zasloužených branek i hosté, kteří zdramatizovali závěr góly Prchala a Dočkala. Závěrečný nápor hostů již ke vstřelení gólu nevedl. Kostelec odjel z Chropyně bez bodů."

ZÁHLINICE – SLUŠOVICE B 2:5 (0:2)

David Kutňák, hráč Záhlinic: „Ohlas doplníme později."

David Gajdůšek, trenér Slušovic B: „Do zápasu na pěkném hřišti jsme vstoupili perfektně, v první minutě jsme vstřelili úvodní gól. Byli jsme aktivní, fotbaloví, vytvořili jsme si další šance, proměnili však jen jednu, do poločasu to klidně mohlo být 3:0. Po přestávce jsme chtěli pokračovat v naší hře, trochu jsme si to zkomplikovali, z přímého kopu jsme inkasovali na 1:2. Sice jsme dokázali zareagovat a znovu odskočit, po obdobné situaci jsme dostali druhý gól. Pak jsme za to vzali, zvítězili jsme 5:2. Byla to zasloužená výhra. Povedený střelecký výkon měl Honza Večeřa, který vstřelil čtyři branky."

Podívejte se. Penalta a rychlé vyloučení. Duel v Tečovicích měl grády!

VESELÁ – BŘEZNICE PŘEDBĚŽNĚ ODLOŽENO NA 27.9. (16 hodin)

Tomáš Dujka, hrající trenér domácí Veselé: „Špatné počasí hlásili už na sobotu, hřiště však ještě vypadalo v dobrém stavu. Dnes dopoledne jsme se na něj byli v 10.30 hodin podívat, kraje začaly čvachtat. V 11 hodin to už vážně bylo špatné, bylo by to čím dál horší. Nemělo smysl, aby se hrálo, s fotbalem by to nemělo nic společného. Navíc by nepřišli ani diváci. Po vzájemné dohodě jsme se domluvili na jiném termínu, na svaz to už bylo nahlášeno. Myslím, že by s tím neměl být problém. Sice je to první kolo, počasí však neovlivníme."

FRYŠTÁK – HOLEŠOV B PŘEDBĚŽNĚ ODLOŽENO NA 16.8. (17 hodin)

Jiří Málek, trenér domácího Fryštáku: „Dnes v 11 hodin jsme se domluvili, že utkání vzhledem k vydaným dešťům skrečujeme, nemá cenu si nesmyslně nechat rozbít hřiště. Předběžný termín je ve středu 16. srpna od 17 hodin, musí to ještě odklepnout svaz."

PŘÍLUKY – TLUMAČOV PŘEDBĚŽNĚ ODLOŽENO NA 28.9. (17 hodin)

Patrik Berger, vedoucí domácích Příluk: „Utkání jsme odložili na základě nepříznivého počasí, které trvá od půlnoci. Hřiště bylo podmáčené, nebylo ani reálné na něj vstoupit. Máme jen jedno, musíme počítat s tím, že na něm trénuje i mládež. Nemůžeme si dovolit ho zničit za jeden den. S Tlumačovem jsme se domluvili na náhradním termínu."