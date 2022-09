POLIČNÁ - PŘÍLUKY 2:0 (0:0)

Václav Vondráček, činovník Poličné: „Hosté přijeli v hodně oslabené sestavě a svoji zaměřili pouze na defenzívu. O d záčátku duelu jsme měli velký tlak, ale brankář hostí svůj tým několikrát vydržel. Do šaten se tak odcházelo za nerozhodného stavu. Stejný obrázek přinesla i druhá půle. Hosté urputně bránili a několikrát při nich stálo i štěstí. První branku jsme dali až dvacet minut před koncem. V závěru jsme přidali druhou trefu. Nakonec bereme zaslouženě tři body, ale v zakončení jsme se tentokrát hodně trápili."

Jaroslav Brabec, vedoucí Příluk: „K utkání v Poličné jsme bohužel měli neuvěřitelné množství absencí klíčových hráčů. Z A týmu jelo pouze sedm hráčů, doplnění o tři hráče B týmu a jednoho dorostence. V utkání nebylo moc co řešit, hrálo se v podstatě jen na naši půlce, domácí měli jednu šanci za druhou. V podstatě byl zázrak, že jsme do poločasu přežili 0:0. Navíc po zranění našeho záložníka musel do hry i náš trenér L. Lošťák (66 let!). Výborně zachytal náš gólman, který vychytal nejméně šest dalších jasných gólů! Všichni naši hráči statečně bojovali do posledních sil, ale po střídání tří hráčů domácích v 63. min. už to bylo kritické. Dostali jsme gól, ale snažili se o malý zázrak. Domácí pak ještě pojistili v poslední minutě na 2:0. Naši hráči bojovali až do závěrečného hvizdu a za svůj obětavý výkon v hodně kombinované sestavě zaslouží velké poděkování."