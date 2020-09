Vladimír Pípal, trenér Slovácka C: „Kluky i přes porážku musím za druhý poločas pochválit. Zápas odmakali, šancí jsme si připravili taky hodně. Bohužel jsme většinu z nich neproměnili. Pro nás je to taková smolná prohra. Zápas se ale musel divákům líbit. Padlo sedm gólů, navíc to nebylo žádné sprosté utkání. Bohužel jsme soupeři tři góly darovali jako na zlatém podnosu. Tolik chyb jsme neudělali strašně dlouho. Ve druhém poločase jsme stoprocentně byli lepší a minimálně remízu jsme si zasloužili. Bohužel dva góly jsme inkasovali po těžkých kiksech. Nejprve obránce reflexivně dal ruce nad hlavu a Ořechov penaltu proměnil. V úvodu druhé půle gólman špatně rozehrál na hráče soupeře, který to dal do prázdné branky.“

Jaroslav Hastík, trenér Ořechova: „Klíčovou otázkou bylo, kolik pendlerů z třetiligového béčka domácí Slovácko C posílí. Do Sadů se po dopoledním utkání s Jihlavou B ze sousedních Kunovic však nakonec přesunulo jen trio Adam Trčka, jenž měl nahradit zraněného brankáře Marka Zatloukala, a záložníci Adam Řihák s Miroslavem Tomaštíkem. A byli to právě tito dva šikovní mladíci, kteří na kvalitně připraveném trávníku v týmu v modrém výrazně čněli nad ostatní. Ořechov chtěl navázat na svoji úctyhodnou šňůru pěti výher, ale kvůli absencím Stanislava Malůše, Davida Váni a Davida Hynčici musel dost improvizovat. Zpočátku oba soupeři spíše jen testovali svůj potenciál, ale během minuty po odehrané čtvrthodině mohli jít hosté hned dvakrát do vedení. Kolářík však z deseti metrů bránu minul a Durna následně nezužitkoval ani velký závar v brankovišti, když zblízka trefil jen břevno opuštěné klece. Ve 24. minutě domácí bek Šilhavý indisponovaný sedmi stehy na čele uvnitř vlastní šestnáctky zahrál rukou a z nařízené penalty Trlida hosty poslal do vedení. Domácí odpověděli pohlednou akcí, kterou však zakončili jen do tyče. Ve 38. minutě se však po dlouhém nákopu u hranice velkého vápna nejlépe zorientoval David a zničehonic vyrovnal. Závěrečné tři minuty první půle pak přinesly nevídanou přestřelku. Nejdřív po úniku na pravé straně Kuchař přesnou přihrávkou našel před bránou zcela volného Kowalíka a ten si v obdobných situacích libuje. Ořechovští se však radovali jen pár sekund. Hned z protiútoku se domácím podařilo defenzívu hostů rozebrat do šroubku a hlavičkující Sánchez zblízka míč prudce napasoval pod břevno. Ale také domácí radost měla jepičí život. Těsně před odchodem do šaten Durna z trestného kopu posadil míč přesně na hlavu zabíhajícího Trlidy, jenž zkoprnělému brankáři nedal šanci. Hned v úvodu druhé půle Trlida vystihl riskantní rozehrávku Trčky s obráncem a za svůj důraz byl odměněn hattrickem. Když krátce nato Durna chytře zakroutil trestný kop a ten u vzdálenější tyče propadl až do sítě, vypadali domácí na ručník. Jenže rozhodčí gól zřejmě pro údajný ofsajd neuznali a utkání spělo k obvyklému scénáři. V 60. minutě se téměř neudržitelný Řihák vydal ke svému dalšímu sólo výjezdu skrz obranný val, a když jeho poslední překážku v podobě stopera Mrkůse znenadání zradil sval, cesta ke kontaktnímu gólu zela prázdnotou. Derflané vycítili, že jsou znovu ve hře a až do samého závěru vehementně usilovali alespoň o vyrovnání. V této fázi měli jasně navrch jak po herní, tak i kondiční stránce. Týmu Ořechova se však s vypětím všech sil i s notnou dávkou štěstí přece jen podařilo těsné vedení uhájit. Ani napošesté se však jejich vítězné rozuzlení neobešlo bez tradiční zápletky i hororových situací, z nichž je vysvobodil až závěrečný hvizd s přehledem rozhodujícího arbitra Večeři.“

Branky: 38. Tomáš David, 44. Fermin Sánchez, 60. Adam Řihák - 24. z penalty, 45. a 47. Roman Trlida, 42. Jiří Kowalík. Rozhodčí: Štulíř. Diváci: 100.

TLUMAČOV – STARÉ MĚSTO 1:2 (1:0)

Petr Skypala, trenér Tlumačova: „Jestliže neproměníme proti takovému soupeři pět stoprocentních šancí, nemůžeme bohužel myslet na body. Kdyby to bylo v páté minutě 2:0, nikdo by se nemohl divit. Přesto jsme se v 8. minutě po perfektně rozehraném nepřímém kopu ujali vedení Zálešákem. Nutno dodat, že byl zapískán podle mě zbytečně a hosté se zlobili oprávněně. Dále jsme hráli ale aktivně a nepustili hosty do jejich úvodního náporu. Kolem třicáté minuty Staré Město přidalo a zatlačilo nás před vápno. Krom standardních situací si ale šanci nevytvořili. Ve druhém poločasu byli hosté více na míči, ale bez šancí. Rozhodující moment si vzal na sebe znovu hlavní rozhodčí, kdy při našem útoku neviděl jasný faul na žlutou kartu, místo toho nechal hru pokračovat. Staré Město z toho vytěžilo roh a výborně kopnutý balon usměrnil Hastík do sítě. Když už to vypadalo na penalty, tak z rychlého brejku vstřelil rozhodující branku Lahodný. Myslím, že se na první B třídu hrál parádní zápas, do kterého ale bohužel svou kvalitou nepatřil pan rozhodčí. Za výkon musím i přes prohru kluky pochválit a soupeři pogratulovat ke šťastnému vítězství. Proměnit polovinu šancí, tak jsme se z vítězství radovali my.“

Libor Soldán, trenér Starého Města: „Nechci si vůbec stěžovat na rozhodčího, ale hned v osmé minutě po jednom zákroku na půlce náš brankář na něj zavolal, že to byl faul. Sudí přerušil hru. Udělil mu žlutou kartu a ve velkém vápně nařídil nepřímý kop, ze kterého jsme dostali gól. Pak jsme se trošku zvedli. Nastřelili tyčku a nedali jednu velkou šanci. Po přestávce jsme se více semkli. Kluci druhou půli odmakali, odbojovali. Asi po hodině hry jsme skóre vyrovnali na 1:1. Po rohu se trefil Hastík. Asi pět minut před koncem jsme výsledek otočili. V posledních patnácti minutách jsme hráli bez Řiháka, která se se soupeřem srazil hlavami. Už v první půli jsem musel střídat zraněného Svárovského, takže jsem musel jít na patnáct minut musel nastoupit taky, ale nějak jsme to ubránili. Musím uznat, že jsme měli i trošku štěstí, protože domácí měli za stavu 1:2 dvě velké šance na vyrovnání. Konečně se k nám trochu přiklonilo štěstí.“

Branky: 8. Radek Zálešák - 58. Ondřej Hastík, 85. Michal Lahodný. Rozhodčí: Kýr. Diváci: 200.

MALENOVICE – UHERSKÝ OSTROH 4:3 (3:1)

Dominik Torma, útočník Malenovic: "Malenovice si připisují další výhru, a to již pátou za sebou, z toho byly čtyři za plný počet bodů. Da se říct, že tento zápas jsme tahali po celou dobu za delší konec my, ale soupeř z Ostrohu ukázal, že umí kousat. První závar před brankou měli sice na svědomí hosté, ale nedokázali vůbec zakončit. První gól Malenovic padl po tlaku na hostující obranu. Novak získal balón a nacentroval do vápna, kde Janováč dokázal nadvakrát překonat gólmana hostí. Malenovice tento gól uklidnil až moc a Ostroh toho dokázal využít. Po pohledné akci prostřelil ne stoprocentně zdravého Dvořáka hostující útočník a vypadalo to, že se hosté jen tak nedají. Jenže Malenovice dokázaly udeřit po rohovém kopu. Ten zahrával Kostka, který našel kapitána Páleníčka a ten se hlavou nemýlil. Před koncem poločasu měly po střetu Páleníčka s golmanem hostí domácí možnost z penalty navýšit výsledek na 3:1, což se povedlo. Novak si připsal úspěšnou trefu. Druhý poločas znovu začali hosté kousat a po krásném balónu za obranu se jim povedlo podruhé vstřelit gól na malenovické půdě. Malenovice se ale nezalekly a bojovností dokázaly odskočit zase na rozdíl dvou branek. Páleníček šikovně napadal gólmana hostí, který udělal chybu a útočník domácích neměl problém se zakončením do odkryté svatyně. Na závěr zápasu již hosté stačili jen snížit, a tak všechny tři body zůstaly v Čamlíkově."

Roman Šálek, záložník Uherského Ostrohu: „V prvním poločase byli domácí lepší a zaslouženě vedli 3:1. Ve druhém poločase jsme změnili rozestavení a domácí se začali strachovat o vítězství. Za druhý poločas jsme si bod zasloužili. Zápas rozhodly naše individuální chyby, jak v útoku, tak i v obraně.“

Branky: 35. a 60. Petr Páleníček, 20. Ondřej Janováč, 44. Kristofer Peter Novak - 29. a 49. Simon Rapant, 67. Martin Konečný. Rozhodčí: Polaštík. Diváci: 75.

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES – VLČNOV 1:0 (0:0)

Rostislav Kreisl, asistent trenéra Ostrožské Nové Vsi: „Jsme spokojení. Vyhráli jsme potřetí za sebou, navíc jsme zvládli další domácí zápas. Bylo to těžké utkání s kvalitním soupeřem. Soupeř nebyl horší, ale důrazně jsme šli za svým cílem a v závěru jsme zápas zlomili. Duel byl od začátku do konce velmi vyrovnaný. My jsme se bohužel přizpůsobili hře soupeře, který dobře bránil a jenom nakopával dlouhé balony dopředu, a upustili jsme od kombinační hry. V prvním poločase bylo jenom pár šancí, každý tým zahrozil jednou, maximálně dvakrát. Nebylo to ale nic velkého. Nám uškodilo i poločasové střídání Martina Zálešáka, který se zranil. Chyběl nám i mladý Kreisl.“

Václav Činčala, trenér Vlčnova: „První poločas byl oboustranně neurovnaný. Nebylo moc šancí. Oba týmy spíše nakopávaly balony dopředu, obrany ale fungovaly spolehlivě. My jsme se před přestávkou zlepšili. Výkon měl slušné parametry, byly tam i nějaké šance. Ve druhé půli jsme byli o něco lepší, měli i nějaké možnosti ke skórování, ale ke konci jsme inkasovali gól z ojedinělé střely.“

Branky: 88. Dennis Petratur. Rozhodčí: Svoboda. Diváci: 140.

SLAVKOV – JANKOVICE 8:0 (3:0)

Jaroslav Habarta, předseda Slavkova: „Zápas se mi hodnotí dobře. Vyhráli jsme výrazným rozdílem a pokud bychom proměnili i další šance, klidně to mohlo být i víc. První tři góly jsme dali z penalty. Kopal je Machala a všechny proměnil. Hosté nestíhali, proto faulovali. Michal Machala po přestávce přidal ještě čtvrtý gól, předháněl se s Jirkou Maštalířem, který se trefil třikrát. Jankovice ve druhé půli úplně odpadly. Vím, že mají nějaké problémy, nám ale taky dva kluci kvůli zranění nehráli. Byli jsme lepší od začátku do konce.“

Branky: 23., 32., 39. (všechny z penalty) a 83. Michal Machala, 54., 63. a 73. Jiří Maštalíř. Rozhodčí: Doležal. Diváci: 101.

VELKÝ OŘECHOV – ZDOUNKY 0:3 (0:3)

Pavel Kopl, trenér Velkého Ořechova: „Soupeř ze Zdounek u nás zaznamenal snadné vítězství,. Hostům stačilo být důraznější. Ale hlavně bylo vidět, že všichni jejich hráči chtěli vyhrát, což nám chybělo. My jsme bohužel totálně selhali jako tým. Bohužel od domácí nešťastné prohry s Ořechovem jsme ztratili sebevědomí, ale hlavně jsme bojovné srdce a týmového ducha, což byla vždy naše největší přednost. Věřím, že tohle všechno zase dáme co nejdříve společně dopořádku a budeme zase nebezpeční.“

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Utkání se rozjelo ve velkém tempu, kdy jsme dvakrát zahrozili Moravcem. Poté se osmělili domácí a na chvíli nás i zatlačili. V 18. minutě přišla skvělá chvíle Andrýska, po jehož pěkné střele a následném krásném rohovém kopu, hlavou otevřel skóre Rokos. neuběhla ani minuta a opět Andrýsek umístěnou střelou zvýšil na rozdíl dvou branek. Když Ledina těsně před odchodem do kabin přidal další branku, tak bylo rozhodnuto. Spokojení s dostatečným vedením jsme utkání dohrávali tak, že se na to chvílemi nedalo ani dívat. Ale vezeme spokojené a myslím,že povinné tři body.

Branky: 18. David Rokos, 19. Jan Andrýsek, 44. Jakub Ledina. Rozhodčí: Toman. Diváci: 89.

MORKOVICE B – TOPOLNÁ 4:1 (2:0)

Petr Bíbr, trenér Morkovice B: „Do utkání jsme vstoupili aktivněji. Soupeři jsme znepříjemňovali rozehru a donutili ho k mnoha chybám. Přehrávali jsme je ve středu hřiště pěknými kombinacemi a dostali se do několika šancí, chyběla pouze přesnost zakončení. Do šaten jsme šli s vedením 2:0. Začátek druhého poločasu jsme trochu zaspali a nechali soupeře hrát. Kluci ale začali zase makat a zvýšili jsme vedení na 3:0. Soupeř snížil gólem z penalty, ale naše obrana už ho nepustila do žádné šance a vítězství jsme potvrdili gólem na 4:1. Kluci zápas odmakali a zaslouženě vyhráli.“

Roman Leitner, trenér Topolné: „V tomto nepovedeném utkání jsme ztratili těžce vydobytý respekt soupeřů. Byl to náš nejhorší zápas v krajské soutěži. Domácí nás přejeli ve všech směrech. Vyhrávali hlavičkové souboje, byli důrazní, rychlejší. My jsme u všeho byli druzí. Hodně nám uškodilo, že se hrálo na umělé trávě. Nejsme na ni zvyklí. Než jsme s povrchem seznámili, prohrávali jsme 0:2. Domácí dál kontrolovali hru i výsledek vyhráli zcela zaslouženě. My musíme příště začít od nuly. Čeká nás utkání v Ostrožské Nové Vsi, kde se pokusíme zabodovat, abychom odčinili porážku v Morkovicích a měli větší klid.“

Branky: 23. Oldřich Petráš, 25. Jiří Večerka, 63. Jiří Petráš, 88. Marek Oplt - 82. Petr Haša z penalty. Rozhodčí: Minařík. Diváci: 70.