Fryšták ztratil bod na hřišti Veselé, kde zvítězil 2:1 na penalty. Hráči Hutiska ovládli důležitou záchranářskou bitvu s Ratiboří, kterou v domácím prostředí zdolali 3:2 a poslednímu týmu soutěže odskočili na rozdíl tří bodů.

SKUPINA A

VALAŠSKÁ POLANKA – HORNÍ LIDEČ 4:1 (3:1)

Celý poločas se hosté těšili, kterak zopakují velkolepý návrat, který na hřišti v Polance předvedli před dvěma lety. Podařilo se jim tehdy málem vyrovnat pro ně nepříznivý stav 1:4. Patnáct minut hecování trenéra Číže ale bylo naprosto zbytečných, protože hned po návratu na hřiště hosty zase do klidu poslal Lukáš Daněk. Mladý polanský útočník si v zakončení počínal jako velezkušený mazák. Další branku už fanoušci neviděli, což ale nikomu vůbec nevadilo. Ti, kteří v zimě vytrvali, mohli i nadále sledovat dramatický zápas. Pro fanoušky to byl pohledný a bojovný zápas, derby se vším všudy, nicméně slušně odehrané bez záludností a zákeřností. Velmi dobrý výkon podali i rozhodčí, pochvalu za poctivost zaslouží Jirka Loubal, který Polance správně neuznal gól z ofsajdu, Pochvalu za poctivě odmakaný a odpracovaný zápas zaslouží všichni hráči, výjimečný výkon podal Jirka Řezníček, který se na hrotu rval devadesát minut jako lev.

Jan Tajzler, vedoucí Val. Polanky: „Hostující fanoušci se ani nestačili v chladném počasí zahřát voňavým svařákem Marka Juhaňáka a při pohledu na světelnou tabuli museli začít přemýšlet, jestli nebude lepší odjet zpátky do Lidče do tepla. Polanský tým totiž v úvodních dvaceti minutách předvedl strhující nástup, který příjemně šokoval všechny domácí příznivce. Jirka Novák skóroval krásně utaženou střelou hned po několika málo vteřinách. Hostující gólman se sice natahoval, ale všechno jeho snažení bylo marné, míč zapadl k tyči a hrdý majitel čerstvého řidičského oprávnění si právem užíval gratulace spoluhráčů. Podle dostupných statistik asi v posledních deseti letech v Polance nepadl rychlejší gól. Když poté ve 12. minutě dotlačil podruhé míč do sítě důrazný Jirka Řezníček, euforie na střídačce nebrala mezí. O pět minut později hosté zatlačili slzu potřetí, zmatků v jejich obraně využil David Maček. Dvě šance jsme pak ještě přečkali bez úhony, pak ale přece jen udeřilo. Ondra Adámek a Jakub Kolínek se totiž rozhodli ukázat, jako velké a empatické srdce mají. Horní Lidči společnými silami věnovali málovídaný vlastňák.“

Branky: 1. Jiří Novák, 12. Martin Štrbík, 17. David Maček, 48. Lukáš Daněk - 42. Ondřej Adámek vlastní. Rozhodčí: Gargulák. Diváci: 120.

HUTISKO – RATIBOŘ 3:2 (3:1)

Jaroslav Kulhaj, trenér Ratiboře: „Zápas o šest bodů jsme v Hutisku nezvládli a o lepší výsledek jsme se připravili špatným začátkem a také naší střeleckou nemohoucností. Začátek utkání byl pro nás jako z hororu a domácí po třinácti minutách vedli již o dvě branky. Navíc jsem musel dělat změny v sestavě. Poté se třikrát objevil ve vyložené šanci Hrabica, ale branku nedal. Domácí hráli jednoduše a potřetí udeřili z kopačky Poruby. Hodně nám ale pomohla branka Jakubíka, který snížil na dvoubrankový rozdíl. Druhý poločas se hrálo na jednu branku, domácí tým držel nad vodou svými zákroky brankář Křenek. Nebyli jsme schopni lepšího zakončení, míč nám kolikrát v poslední chvíli uskočil. Kontaktní branku jsme tak vsítili až v 88. minutě. Dokonce jsme mohli i vyrovnat, ale Musil ve své šanci zaváhal. Za druhou půli jsme si body určitě zasloužili, ale vyhořeli jsme v koncovce.“

Branky: 1. M. Talpa, 13. R. Kalod , 37. L. Poruba - 45. A. Jakubík, 88. F. Zubík. Rozhodčí: Straka. Diváci: 150.

HALENKOV – LIDEČKO 2:1 NA PENALTY (1:1)

Radek Číž, funkcionář Lidečka: „K dalšímu utkání jsme přijeli do Halenkova, který bojuje o záchranu v soutěži a potřebuje body jako sůl. Utkání to bylo bojovné, nám se skvěle podařil vstup do utkání a Františák nás poslal po třinácti minutách do vedení. Předtím ale ještě vytasil výborný zákrok brankář Hyžák, který nám pomohl udržet čisté konto. Po vstřelení úvodní branky jsme mohli i navýšit naše vedení, ale své šance jsme neproměnili. Utkání by pak určitě vypadalo jinak. V závěru první půle domácí zvýšili obrátky a mně se podařilo si dát hlavou vlastní branku. Brankář Hyžák byl bezmocný a do kabin se tak odcházelo za stavu 1:1. Druhá půle příliš fotbalové krásy nepobrala, bojovalo se spíše ve středu hřiště. Domácí si vytvořili pár možností, my jsme hrozili z brejků a při jedné akci jsme mohli kopat i penaltu. Utkání tak dospělo do penaltové loterie a v ní se více dařilo domácím. Bod z venku ale bereme, určitě má svoji cenu.“

Branky: 36. R. Číž (vl.) - 13. T. Františák. Rozhodčí: Neubauer. Diváci: 150.

FRANCOVA LHOTA – HOVĚZÍ 2:1 (2:1)

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: „Celý zápas jsme byli o malinkatý kousek lepším týmem. První poločas ještě soupeř měl pár šancí ke vstřelení branky, což se mu ale nepodařilo. Ale druhý poločas už to bylo na jednu branku a nepustili jsme soupeře téměř k ničemu. Bohužel jsme dnes zahodili také spoustu brankových příležitostí a tak to bylo až do konce pouze o jeden gól. Chyběla nám definitivní pojistka výsledku. Dnes to byla naše zasloužená výhra. Hlavně obrana zahrála dobrý zápas a odčinili jsme minulý debakl ze Slavičína. Ještě musím pochválit našeho Chmelu, který naběhal snad patnáct kilometrů. Klobouk dolů před jeho výkonem.“

Branky: 9. Ondřej Filák, 45. Radek Chmela z penalty - 24. Martin Kučera. Rozhodčí: Stodůlka. Diváci: 60.

PROSTŘEDNÍ BEČVA – SLAVIČÍN B 1:2 NA PENALTY

Zbyněk Jurajda, trenér Prostřední Bečvy: „Hráli jsme na rožnovské umělce dobré utkání a výkonem navázali na předchozí zápas v Poličné. V prvním poločase šel sám dvakrát na hostujícího brankáře Ondryáš, ale ten ho vždy vychytal. Další šanci měl Křenek ml., ale nedal. Paradoxně šli do vedení po draženém míči hosté. Ve druhém poločase se z otočky snažil prosadit opět Křenek ml., ale střela mezi třemi tyčemi neskončila. Měli jsme hodně absencí a na souhře týmu to bylo v první půli i někdy znát. Do druhého poločasu šel na hrot Lukáš Křenek st. a byl hodně aktivní. Měl tři šance a sám připravil vyrovnání, pak jsme doplatili na neproměňování šancí. Zápas nakonec došel do penalt, ve kterých jsme byli jednou neúspěšní a hosté stoprocentní a mají bod navíc.“

Hynek Tlušťák, vedoucí FC TVD Slavičín B: "Utkání se nakonec hrálo na umělé trávě v Rožnově pod Radhoštěm, která je už poměrně zastaralá a s naší umělkou v Hrádku se nedá absolutně srovnat. Přijeli jsme s hodně omlazeným kádrem a z divizního A týmu naši sestavu vystužili pouze mladíci Zvoníček, Fojtů a Salajka. V první půli nás podržel brankář Kuja, který vychytal domácí útočníky. Po pěkné kombinaci se nám podařilo jít do vedení a po půli jsme vedli o jedinou branku. Ve druhém dějství domácí zvýšili obrátky a do útoku vyslali Křenka st. Ten neustále zaměstnával naši obranu a zařídil i vyrovnání. Poté nás opět podržel mladý brankář Kuja, který lapil domácím útočníkům několik nájezdů. Zápas mohla rozhodnout penalta v náš prospěch deset minut před koncem, kdyby ji však sudí Nuc odpískal. Tak se kopaly penalty až o případný bod navíc a v těch jsme nezaváhali. Náš mladý celek zaslouží velkou pochvalu za bojovnost, kterou se vyrovnal i domácímu týmu".

Branky: 59. Lukáš Křenek - 38. Jakub Fojtů. Rozhodčí: Nuc. Diváci: 80.

SEMETÍN – POLIČNÁ 4:1 (3:1)

Vítězslav Sacher hráč Semetína: „Opět jsme nastoupili v nekompletní sestavě a máme hodně zraněných hráčů. Utkání jsme nakonec ale zvládli bez větších problémů. Patřil nám úvod utkání a již v 5. minutě jsme z penalty vedli 1:0. Uklidnila nás druhá branka, kterou vsítil po patnácti minutách Sviták. Tentýž hráč po půlhodině hry zvýšil na tříbrankový rozdíl. Hosté dokázali do poločasu odpovědět brankou Žnivy a měli i několik dalších příležitostí. Po pěti minutách hry druhé půle jsme přidali čtvrtou branku a bylo prakticky rozhodnuto. Druhý poločas jsme diktovali tempo hry a soupeř nás ničím nepřekvapil. Poličná mne hodně zklamala, čekal jsem od týmu, který trénuje třikrát týdně, daleko více. My s bojujeme s úzkým kádrem a podle toho tak i naše tréninková morálka vypadá. Příští kolo hrajeme ve Slavičíně proti domácí rezervě a ta teprve patřičně prověří naši jarní formu.“

Branky: 5. z penalty a 50. V. Sacher (p.), 15. a 33. M. Sviták - 43. A. Žniva. Rozhodčí: Ševčík. Diváci: 50.

PRLOV – CHORYNĚ 3:0 (1:0)

Petr Sláčík, sekretář Prlova: „My jsme v neděli potvrdili dobrou domácí formu a zaslouženě jsme vyhráli. Hosté sice měli v úvodu každého poločasu šanci skórovat, ale podržel nás brankář Koleník. Uklidnila nás úvodní branka Sochory ve 12. minutě. S jistotou v zádech jsme dobře kombinovali a postupně navyšovali skóre na konečných 3:0. Předtím ještě Novosad trefil z velké dálky břevno hostující branky. Na hru hostů jsme byli velmi dobře připraveni, produkují hru podobnou anglickému fotbalu, plnou centrů a nákopů dopředu. My jsme na ně uplatnili kombinační fotbal a hru po zemi. Ve druhém poločasu jsme využili naši převahu a korunovali jsme ji dvěma brankami. Doma nám to zatím funguje, ale rádi bychom už přivezli nějaké body i z venku.“

Branky: 65. a 73. Petr Sláčík, 12. Miroslav Sochora. Rozhodčí: Konečný. Diváci: 19.

1. Val. Polanka 20 15 2 1 2 73:22 50

2. Horní Lideč 20 11 4 1 4 51:31 42

3. Slavičín B 20 13 1 0 6 66:36 41

4. Poličná 20 9 3 1 7 35:37 34

5. Prlov 20 8 3 3 6 44:35 33

6. Choryně 20 6 5 2 7 40:43 30

7. Prostř. Bečva 20 6 3 5 6 42:41 29

8. Semetín 20 7 2 4 7 43:43 29

9. Franc. Lhota 20 7 1 5 7 60:52 28

10. Lidečko 20 8 0 3 9 31:40 27

11. Halenkov 20 4 3 3 10 30:57 21

12. Hutisko 20 4 3 2 11 34:57 20

13. Hovězí 20 5 1 2 12 29:58 19

14. Ratiboř 20 4 2 1 13 25:51 17

SKUPINA B

MALENOVICE - KOSTELEC U HOL. 3:2 (1:0)

Miroslav Šenkeřík, vedoucí mužstva Malenovic: „Vědomi si špatné formy týmu Kostelce u Holešova v letošním roce jsme měli za povinnost uhrát v domácím prostředí tři body. Za svým cílem jsme šli od úvodu utkání, kdy jsme přehrávali soupeře po celý první poločas a nedovolili mu prakticky žádnou šanci. Tuto herní převahu jsme zúročili bohužel jen jedním gólem, kdy až v závěru prvního poločasu se po centru Radima Střelce prosadil hlavou Petr Páleníček. O to větší šok byl úvod druhého poločasu. Nejprve se po rohovém kopu prosadil hlavou hostující Ladislav Odložilík. Další šok přišel v 55. minutě, kdy balon prošel nepochopitelně středem hřiště a hostující hráč Miroslav Gerát se dostal do samostatného úniku na domácího brankáře, který s přehledem proměnil. Museli jsme vše vrhnout do útočného snažení, do hry šli z lavičky dva čerství ofenzivně ladění dorostenci. O výsledku utkání mohlo být rozhodnuto v 76. minutě, kdy hosté přes již otevřenou domácí obranu se dostali k dalšímu samostatnému nájezdu na domácího brankáře Adama Juráně, ten ale tentokrát svoje družstvo podržel. A následně bylo potvrzeno pravidlo nedáš dostaneš, domácí hráč Dominik Torma prošel v šestnáctce podél brankové čáry a na zadní tyči našel přihrávkou nabíhajícího dorostence Lukáše Otrusinu, který uklidil míč do sítě (v zápise chybně uveden jako střelec branky Menša Petr). V závěru utkání evidentně docházely hostům fyzické síly a snažili se přivést utkání do penaltového rozstřelu. Proti však byl domácí Dominik Torma, který po individuální akci střelou na přední tyč rozhodl o výsledku utkání. Domácí sice získali povinné tři body, ale s průběhem utkání nemohl být v klubu nikdo spokojen. Za zmínku stojí jen vynikající výkon domácího teprve patnáctiletého Vojtěcha Hradila, který ve středu hřiště společně s Dominikem Tormou byli nejlepšími domácími hráči tohoto utkání.“

Branky: 43. Páleníček, 77. Otrusina, 87. Torma - 47. Odložilík, 55. Gerát, Počet diváků: 45. Rozhodčí: Dostálek - Havrlant, Gistr. Malenovice: A. Juráň - Š. Dočkal (27. J. Mňaček), R. Střelec, D. Paták, M. Struška - M. Bartek, P. Menša, Novak (64. L. Otrusina), V. Hradil (89. M. Daněk) - P. Páleníček (64. A. Šenkeřík), D. Torma. Kostelec u Holešova: L. Kopřiva - J. Hradil, M. Ragoš, R. Zmeškal, M. Václavíček, M. Hradil, M. Gerát, L. Odložilík (64. D. Marek), T. Marek, D. Valoušek, R. Šimčík.

SLAVKOV - TEČOVICE 1:2 (0:0)

Vladimír Kundera, funkcionář Tečovic: „Za vlhkého chladna začali po větru domácí a byli aktivnější. Tlačili se před branku hostí, aktivní byli hlavně Krajcar, Sadil Radek a Vrubel. Po čtvrthodině hry si střílel Vrubel, byl zablokován obranou hostí a R. Sadil poslal míč nad břevno Joklovy branky. Pak vyzkoušel Jokla z dálky Šimčík, ale neuspěl. Hosté měli příležitost po průniku Závody, ten se ale dostal do strany ze střeleckého úhlu a neuspěl. Domácí pak měli příležitost z trestného kopu, centr Kužela ale Zdeněk Šnajdr hlavou odvrátil. Hosté vyrovnali hru v poli, ale ve 26´ musel střídat kvůli stehennímu svalu Závoda a do hry šel Kysučan na pravý kraj zálohy a místo Závody zaujal Balcárek. Po spolupráci s Vopatřilem měl příležitost David Dorazín, ale po levé straně se neprosadil a jeho střelu z hranice dvaceti metrů zlikvidoval Neradil. Domácí na druhé straně po chybné nahrávce Vladimíra Šnajdra na Chovance neuspěli. Hosté ještě po zpětné nahrávce pálili Plachým do domácích beků a neujal se centr Vladimíra Šnajdra po trestném kopu ze strany, když zakončení Davida Dorazína domácí gólman vyrazil.Ve druhé půli hráli po větru hosté a byli také častěji před domácí brankou. Trestný kop Vladimíra Šnajdra skončil ještě v zámezí, když centr proletěl bez povšimnutí obou stran až za brankovou lajnu. Pak posílal Balcárek „malou domů“ tak, že Jokl musel vyběhnout, aby uhasil příležitost domácích těsně před dobíhajícím Krajcarem. Po centru od Kužela střelu Šimčíka Jokl chytil. Hosté měli příležitost po faulu na Shejbala, centr z trestného kopu poslal ale Kysučan hlavou nad domácí branku. Skóre se měnilo v 60. minutě, když Jokl poslal dlouhý nákop na Kysučana, který byl faulován před pokutovým územím domácích a z trestného kopu vymetl David Dorazín šibenici domácí brány a bylo 0:1. Nedlouho poté uspěl Vopatřil na pravé straně, když po faulu na něj v ponechané výhodě poslal kolmici na Davida Dorazína, jehož střílený přízemní centr usměrnil z hranice brankového území do domácí sítě Kysučan na 0:2. Co do počtu domácí silnější lavička poslala v závěru do zápasu čerstvé síly a jejich tým získal mírně v poli. Trochu se „jiskřilo“ v osobních soubojích tak, že hlavní rozhodčí musel společně domlouvat Šimčíkovi s Michalem Dorazínem, vše ale skončilo ústním jednáním. Když hosté neuspěli po brejku Kysučana, Plachého pumelici z dobrých 25 metrů a Shejbalův roh poslal David Dorazín těsně vedle, udeřilo na druhé straně. Celé situaci ale předcházelo asistentem rozhodčího špatně odmávané postavení mimo hru Davidu Dorazínovi, který v době kopu vybíhal z vlastní poloviny hřiště. Domácí poslali dlouhý nákop do pokutového území hostí a ve skrumáži se míč dostal ke Krajcarovi, který prostřelil Jokla a upravil na 1:2. Do konce utkání si ale hosté už vítězství nenechali vzít a naopak se mohli prosadit po samostatných akcích Kysučana a Davida Dorazína, ovšem ani tady to nekončilo úspěchem. Ve větrném chladném počasí, ve kterém vázla kombinace a úroveň hry pro diváky ztrácela mírně na atraktivitě, potěšil hosty hlavně zisk bodů, méně už svalové zranění kapitána Závody. Za výkon lze u domácích pochválit R. Sadila, Vrubela a Krajcara, u hostů pak Chovance, Vopatřila a Davida Dorazína.“

Branky: 84. Krajcar - 60. Dorazin, 64. Kysučan. Rozhodčí: Blažek – Dokoupil, Urban. Diváků: 100. Slavkov p/H.: Neradil - Pálka Roman, Zámorský, Kužel (68. Urbánek), Sadil (74. Darebníček), Sadil R., Vrubel (37. Mrázek), Kostov, Šimčík (79. Čuba), Krajcar, Pavlica. Připraveni: Čačala, Janečka– ved. mužstva: Krajcar Zdeněk, trenér: Janečka Josef. Tečovice: Jokl – Chovanec– Šnajdr, Šnajdr, Plachý– Balcárek, Závoda (26. Kysučan), Dorazin, Vopatřil – Dorazin, Shejbal (72 Vávra). Ved. mužstva: Halgaš, trenér: Vávra.

CHROPYNĚ - MLADCOVÁ 1:2 (1:1)

Aleš Polášek, sekretář Chropyně: „Hosté prvních 15 minut prokazovali, proč jsou v tabulce před námi. Poté jsme však převzali iniciativu a Vaňharou nastřelili tyč. Chvíli poté tentýž hráč již skóroval. K naší smůle hosté srovnali po naší chybě z penalty. Hosté po půli zvýšili aktivitu, vytvořili si více šancí než my a jednu z nich proměnili. I přes závěrečný tlak se již skóre nezměnilo a proto si hosté odvezli 3 body.“

Radek Klepal, místopředseda Mladcové: „Po úvodních deseti minutách zahrozili domácí a po rohovém kopu nastřelili tyč. Ve 32. minutě se po centrovaném míči a několika odrazech ve vápně Chropyně ujala vedení. Ve 44. minutě byl ve vápně faulován Honza Chvíla a z následné penalty srovnal Honza Chludil. V 50. minutě se po špatné rozehrávce domácích dostal k míči Petr Votava, ale jeho střela z 20 metrů bohužel minula branku. O pět minut později nás ale po rohovém kopu dostal do vedení Kuba Zapletal. V 65. minutě po dalším rohu jen těsně minul branku Michal Blažek. V 75. minutě trefil Dan Kahaja břevno. V 88. minutě utekl Petr Votava, přihrál před branku Honzovi Chludilovi, který sám před brankářem těsně minul. V poslední minutě ještě zahrozili domácí a z vyložené šance také minuli branku.“

Branky: 32. Vaňhara - 44. Chludil, 55. Zapletal. Rozhodčí: Svoboda - Polaštík, Zicháček. Diváci: 57. Chropyně: J. Loučka - J. Ležák, M. Sanislo, D. Hrabal, J. Kovařík, T. Loučka (67. M. Danč ), M. Panáček (78. A. Polášek), J. Štěpánek, T. Machů, M. Vaňhara, L. Šeděnka. Mladcová: P. Kupka - M. Vyvlečka (80. O. Blažek), J. Vaněk (68. Š. Chludil), P. Votava (89. M. Višenka), J. Zapletal, M. Dlabač, M. Kraváček, M. Blažek, D. Kahaja, J. Chvíla (84. M. Čihánek), J. Chludil.

VESELÁ - FRYŠTÁK 1:2 p. (0:1)

Zdeněk Kučera, jednatel TJ Sokol Veselá: „Fryšták byl jasný favorit, domácí odhodlaní nedat svou kůži lacino. Obojí se hned v úvodu potvrdilo. Fryšták díky zkušenému Sklenářovi ovládl střed hřiště, Veselá svou bojovností a obětavostí hosty do svého pokutového území nepouštěla. Naopak hned ve 14. minutě se doslal po pasu Romana Manďáka Petr Dlouhý do své první velké šance a Mikel jen včasným vyběhnutím zabránil jistému gólu. První poločas patřil Veselé, která mohla jít do vedení po dalších zakončeních Petra Dlouhého. Ovšem úspěšně zasahoval i Petr Červenka v brance Veselé. Před odchodem do kabin ale skórovali hosté Skaličkou z pokutového kopu po faulu brankáře na pronikajícího rychlonohého Okonkwo. Veselá po hodině hry vyrovnala brankou Petra Dlouhého. Dramatické a kvalitní utkání tak skončilo remízou a šlo se do penaltového rozstřelu, v němž byl Fryšták úspěšnější.“

Branky: 67. Dlouhý - 45. Skalička, Rozhodčí: Dokoupil - Hasukič, Klouda. Diváků: 100. Veselá: P. Červenka - J. Žaludek, P. Přibyla (66. S. Szivák), R. Soukup, R. Manďák, M. Dlabaja, O. Tkadlec, P. Dlouhý, J. Červenka, M. Čoček, T. Dujka. Fryšták: M. Mikel - B. Krajča, P. Bednařík, L. Skalička, A. Hubáček - O. Kučera (19. P. Naňák), P. Petráš, J. Hřebačka, D. Sklenář - M. Okonkwo, M. Vavruša.

LUŽKOVICE - HOLEŠOV 2:3 p. (0:0)

Jiří Ždanov, funkcionář Lužkovic: „V netradičním sobotním termínu utkání byla znát i malá divácká účast. V prvním poločase mladý tým hostů držel s domácími krok, a tak se víc bojovalo ve středu hřiště. S několika střeleckými pokusy na obou stranách si poradili oba brankáři. Ze začátku druhého poločasu spustili domácí střeleckou smršť, ale bohužel bez brankového efektu. Nejdříve Polepil a pak dvakrát Král šli sami na gólmana Bakalíka, ale ten stoprocentní šance domácích bravurně zlikvidoval. Neúspěšní střelci se přece jen branek dočkali. V 51. minutě vstřelil po průniku obranou a kličce brankáři Polepil vedoucí gól. Běhaví hosté se postupně vymanili z defenzivy a po zmatku v obraně v 77. minutě srovnal Hasala na 1:1. Pět minut nato zvýšil Král na 2:1, a protože měli domácí zápas pod kontrolou, zdálo se, že je rozhodnuto. Že se hraje devadesát minut, si musí někteří hráči dát do hlavy a ne čekat, kdy bude konec. V 89. minutě po lajdáckém odkopu míče z obrany z hranice velkého vápna trefil Čada volný roh Šubovy branky a srovnal na konečných 2:2. V penaltovém rozstřelu lahodícímu oku diváka se kopalo neuvěřitelných 22 pokutových kopů. V něm byli úspěšnější hosté, kteří proměnili všech 11, zatím co domácí jen 10, a tak si mladý tým z Holešova odváží nečekaně dva body.“

Branky: 51. Klepil, 82. Král - 77. Hasala, 89. Čada. Rozhodčí: Zámorský - Šošolík, Elšík. Diváků: 58. Lužkovice-Želechovice: M. Šuba - Z. Polepil, J. Král, I. Světlík, P. Čekal, V. Tichý, J. Novotný, M. Paták, M. Čala, T. Mičola, A. Langer. Holešov B: A. Bakalík - D. Daďa (64. R. Uruba), Č. Čada, S. Úlehla, J. Leško, B. Šuba (72. A. Hrbas), M. Machálek, F. Kotas, M. Hasala, O. Zaoral, R. Paštěka.

LOUKY - ADMIRA HULÍN 0:1 (0:1)

Pavel Vlha, vedoucí mužstva Admiry Hulín: „Do utkání jsme vstoupili aktivně, ve 4. minutě unikl zleva obraně Tabara, ideálně předložil míč na bod penalty Kubovi, ale jeho střelu vyrazil brankář nohou. V 17. minutě odcentroval zprava Absolon, na zadní tyči se objevil sám Tabara, ale hlavou trefil jen břevno opuštěné brány. Ve 20. minutě střílel z dvaceti metrů Csomor, ale brankář jeho střelu vyrazil nohou. Pak se osmělili i domácí, kteří hráli jednoduše, hledali na hrotu šutéra Janču, ale obrana si ho pohlídala. Ve 34. minutě však nákop na levou stranu propadl za obranu, domácí hráč přehazoval vybíhajícího Vajdu, ale přehodil i bránu. Ve 45. minutě kopal zprava od lajny trestný kop Čevora, našel přesně hlavu Prokopa, který nás poslal do šaten do vedení 0:1.

Druhou půli začali lépe domácí, ve 46. minutě našli nákopem ve vápně hlavu Maloty, ale jeho hlavičku Vajda vyškrábl na roh. Ve 48. minutě znovu míč do vápna prodloužili domácí za obranu, ale dobíhající hráč domácích zblízka přestřelil. My jsme kontrovali v 53. minutě šancí Tabary, který centr Vaculíka poslal zblízka opět jen do nohou brankáře. Pak se hra uklidnila, my jsme kontrolovali naše vedení, domácí se snažili vyrovnat, ale vážnější šanci si již nevytvořili. Zápas jsme tak dovedli do tříbodového zisku a udrželi jsme vítěznou jarní neporazitelnost z hřišť soupeřů.“

Branka: 45. Prokop. Rozhodčí: Filípek - Fojtů, Veselý. Diváků: 90. SK Louky: O. Pavelka - O. Pisklák, R. Mikač, P. Vyoral, L. Horák - M. Janota (88. R. Valerián), T. Malota, T. Burša (64. A. Podaný), P. Kuchárek - P. Janča - M. Pavelka. Admira Hulín: D. Vajda - M. Jurášek, M. Zavadil, J. Barták, L. Čevora - A. Absolon (71. S. Mrhálek), Z. Prokop, J. Vaculík, J. Kubo - I. Csomor (84. J. Miklík), A. Tabara.

JAROSLAVICE - PŘÍLUKY 2:0 (1:0)

Šimon Polách, kapitán Jaroslavic: „Hned od začátku se domácí tlačili do zakončení, ale byli nepřesní v koncovce. Až ve 31. minutě se po centru z levé strany ocitl úplně sám před brankářem Páníček, který svou šanci proměnil. V druhém poločase zahrával Gazda roh a jeho centr zapadl přímo do brány. Hosté hrozili z brejků, ale svou největší šanci ani v devadesáté minutě neproměnili.“

Branky: 31. Paníček, 66. Gazda. Rozhodčí: Katrňák - Janoš, Havrlant. Jaroslavice: P. Žbel - T. Valenta, M. Podéšť, V. Gazda, O. Polách - L. Macalík, D. Vrba, Š. Polách (89. Z. Brhel), V. Chovanec, D. Horňák - P. Paníček (83. J. Červenka). Příluky: T. Karal - J. Polanský, D. Dvořáček, Z. Julina, D. Frolek, J. Fojtík, Plata, L. Adamík, J. Nesvadba (77. M. Bačík), M. Šranko (76. J. Seifert), P. Čelůstka.

1. Fryšták 20 14 3 2 1 78:17 50

2. Mladcová 20 13 1 2 4 42:17 43

3. Admira Hulín 20 11 3 1 5 44:33 40

4. Tečovice 20 10 3 1 6 36:24 37

5. Veselá 20 11 0 1 8 47:42 34

6. Chropyně 20 8 4 0 8 34:39 32

7. Holešov B 20 9 1 1 9 49:44 30

8. Lužkovice 20 7 2 4 7 33:35 29

9. Jaroslavice 20 7 2 3 8 28:33 28

10. Malenovice 20 7 2 1 10 31:47 26

11. Louky 20 6 0 3 11 27:40 21

12. Slavkov p. H. 20 6 0 2 12 40:41 20

13. Příluky 20 5 2 1 12 26:48 20

14. Kostelec u Hol. 20 3 0 1 16 27:82 10

SKUPINA C

STARÉ MĚSTO – DRSLAVICE 8:0 (4:0)

Libor Soldán, trenér Starého Města: „Jsem samozřejmě spokojený s výsledkem i výkonem. O to víc mě ale mrzí předešlý zápas ve Zlechově, kde jsme nevstřelili žádný gól a nezískali ani body. Proti Drslavicím nám pomohla rychlá branka. Jinak ale utkání bylo třicet minut vyrovnané. Hrálo se hlavně mezi šestnáctkami. Po druhém gólu Peteka měli hosté dvě slibné příležitosti ke skórování. Kdyby třeba jednu z nich proměnili, mohl se zápas vyvíjet jinak. Za stavu 3:0 už převzali taktovku a soupeře do ničeho nepustili. Na hřišti jsme si ve druhé půli dělali, co chtěli. Jsem rád, že jsme se dokázali vypořádat s absencemi Martince a hlavně Hastíka, který je vůdčí osobnost a schází nám. Naštěstí na operaci nemusí, má však zlomené obě kosti na zápěstí, takže nám bude chybět dlouho. Kádr ale máme docela vyrovnaný, jsem rád, že ostatní kluci dokazují, že do týmu taky patří a dokážou chybějící kluky nahradit.“

Branky: 33., 40. a 77. Martin Petek, 58. a 79. Tobiáš Janoušek, 2. Adam Otáhal, 45. Tomáš Vanda, 68. Dominik Řihák. Rozhodčí: Němec. Diváci: 180.

LUHAČOVICE B – BŘEZNICE 0:2 (0:0)

Martin Coufalík, brankář Luhačovic B: „Hra byla stejná jako v předchozím zapase v Drslavicích. Březnice hrála stejně jako v minulých zápasech s námi. To znamená, že spolehlivě bránila, spoléhala na rychlé brejky a dlouhé nákopy na vyšší útočníky. První poločas žádnou větší šanci nenabídl. Březnice měly dvě střely těsně vedle, my jsme zahrozili po akcích ze strany, ale obrana hostů finální přihrávku vždy dobře zblokovala. Soupeři do vedení pomohla moje hrubá chyba na začátku druhé půle, kdy jsem rozehrál balon přímo na nohu jejich útočníkovi, který ještě přihrál Kozlovi, který mě prostřelil. Pár minut nato propadl dlouhý balon za naši obranu a Kozel mě pohotově propálil. Březnice se ve zbytku utkání jenom bránila. Měla pár brejků, ale žádnou šanci. My jsme vůbec nebezpeční nebyli. Za celý zápas jsme hostujícího brankáře pořádně neohrozili. A všichni víme, že bez vstřelené branky se nedá pomalu ani remizovat, natož vyhrát. Mrzí mě, že po porážce u posledního jsme nedokázali napravit reputaci ani doma s Březnicí. Snad se chytneme za týden v Ludkovicích.“

Branky: 46. a 52. Tomáš Kozel. Rozhodčí: Prokůpek. Diváci: 30.

NEDAKONICE – SLOVÁCKO B 0:1 (0:0)

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Potřetí z posledních čtyř utkání jsme prohráli 0:1. Asi se vracíme do míst, kam patříme. Podzim se nám extrémně vydařil, nyní nám to tolik nejde, což se projevuje na výsledcích. Když se týmu daří, dá gól snad ze všeho. Nám se teď nedaří nic. I když si nějakou šanci vytvoříme, stejně ji neproměníme. Jinak to byl klasický zápas. Moc koukatelné to nebylo. Spíš boj o střed pole než pohledný fotbal. Vyrovnaný zápas rozhodla jedna šance hostů, kdy se povedenou střelou prosadil mladý Maniatis. Náš závěrečný zoufalý nápor k ničemu nevedl. Přitom hned v páté minutě jsme měli stoprocentní šance. Gól jsme dali až ve druhé půli, ale sudí ho pro ofsajd neuznal. To bylo z naší strany vše. Pokud chceme zůstat v tabulce nahoře, musíme hrát jinak. Soutěž je obrovsky vyrovnaná, každý bod se počítá. Jinak to byl vyrovnaný zápas. Hosté hráli výborně. Překvapili mě, jak byli na nás připravení. Opravdu hráli dobrý fotbal. Nám se naopak nedařilo skoro nic. Dvě tři střely na branku je málo.“

Branky: 78. Tomáš Maniatis. Rozhodčí: Němec. Diváci: 66.

UHERSKÝ OSTROH – ŠUMICE 2:3 NA PENALTY (1:2)

Luděk Jurčeka, trenér Uherského Ostrohu: „Jsem zase hodně zklamaný. Padla na nás nějaká deka. Třetí zápas po sobě jsme prohráli, což se nám předtím nestalo několik let. Kluci dřou, snaží se, ale nepadá jim to tam. Navíc jsme znovu měli špatný začátek a po půlhodině hry prohrávali 0:2. Do poločasu jsme však dokázali výsledek snížit. Ve druhém poločase jsme na Šumice vletěli, do šedesáté minuty jsme soupeře pomalu nepustili za půlku. Z penalty se nám podařilo výsledek srovnat, ale vzápětí přišla hrubá chyba našeho gólmana, který místo toho, aby míč vyboxoval do bezpečí, tak mu vypadne z ruky a fauluje hostujícího útočníka. Šumice si z penalty vzaly vedení zpět a náskok už nepustily. Nás trápí marodka, příští týden nám budou chybět další tři hráči. Sestavu skládáme, jak se dá. Výsledky jsou ale v hlavách. Kluci jsou z porážek špatní. Snahu jim nemohu upřít, ale nejde to tak, jak jsme si představovali. Zatímco soupeř dá ze čtyř šancí dva góly, my se na každou branku neuvěřitelně nadřeme.“

Branky: 35. Zbyněk Pavlas, 54. Miroslav Durna z penalty - 29. a 64. z penalty Jan Žampach, 25. Václav Ondřej. Rozhodčí: Pospíšil. Diváci: 123.

ZLECHOV – HAVŘICE 1:2 NA PENALTY (0:1)

Pavel Nožička, trenér Zlechova: „Zase se ukázala stará fotbalová pravda, že je velmi složité vyhrát dva domácí zápasy za sebou. My jsme byli proti Havřicím herně lepší, soupeře jsme tlačili, bohužel jsme dostali hned v šesté minutě po rychlém brejku gól. Nebyli jsme konsolidovaní, propadli jsme v obraně. Potom už to byl z naší strany festival zahozených šancí. O poločasové přestávce jsem hráčům vytýkal velkou zbrklost a nedostatečný klid ve finální fázi. Každé mužstvo když prohrává, potřebuje na prolomení víc šancí. Zmínit musím tutovku Omelky, který střílel z osmi metrů a hostující brankář ani nevěděl, jak to rukou vyrazil. Branka nám tam však nespadla ani z dalších situací. I ve druhém poločase jsme se složitě prosazovali. Soupeř se jenom bránil, občas zahrozil po sporadickém útoku do otevřené obrany. Jedna situace Havřic zaváněla gólem, jinak se hrálo sedmdesát minut na polovině soupeře. Hosty jsme neskutečně tlačili. Podařilo se nám sice Omelkou vyrovnat, ale převaha se nám ve vítězství přetavit nepodařila. Takový je ale někdy fotbal. V zakončení nám chyběl fotbalový rozum a klid. Kluci moc chtěli.“

Branky: 66. Jiří Omelka - 6. Miroslav Moštek. Rozhodčí: Toman. Diváci: 100.

MORKOVICE B – BŘEZOLUPY 5:0 (3:0)

Dalibor Skácel, trenér Morkovic B: „Už od prvních minut bylo vidět, že jsme odhodláni tohle utkání zvládnout. Dnešní zápas nenabídnul moc fotbalové krásy, ale o to důležitější byl náš přístup. Byli jsme důraznější v osobních soubojích a herně aktivnější, což nám přineslo náskok tří branek po první půlce. Ve druhém poločase jsme nedovolili, jak u nás bývá zvykem, žádné drama a po využití dvou brejkových situací zaslouženě vyhráli 5:0.“

Branky: 16. a 25. Oldřich Petráš, 18. Flip Zapletal, 66. Milan Syručka, 75. Marek Oplt. Rozhodčí: Mikoška. Diváci: 50.

TLUMAČOV – LUDKOVICE 2:1 NA PENALTY (0:0)

Petr Skypala, trenér Tlumačova: „Myslím, že jsme odehráli slušný zápas. Hlavně v první půli jsme hosty až na jednu situaci k ničemu nepustili. I přes absenci dvou hráčů základní sestavy jsme hráli technický fotbal, ale do šancí jsme se dostávali dost těžko, protože hosté nehráli moc aktivně a jen čekali. Druhá půle byla vyrovnanější. Skóre otevřel po sólu až z vlastní půlky stoper Mouka. Situaci korunoval i kličkou gólmanovi. Bohužel jsme za chvilku inkasovali po rohu vyrovnávací branku. Myslím, že jsme si zasloužili vyhrát, ale i dva body v naší situaci bereme. V penaltách nás znovu podržel gólman a také stoprocentní úspěšnost střelců. Příští týden bychom chtěli i v Šumicích prodloužit bodovou sérii. Utkání s přehledem řídil rozhodčí Polášek.“

Branky: 54. Patrik Mouka - 56. Václav Dvorník. Rozhodčí: Polášek. Diváci: 66.

1. Šumice 20 13 1 0 6 52:32 41

2. Zlechov 20 12 1 2 5 41:25 40

3. Nedakonice 20 12 1 2 5 39:28 40

4. Staré Město 20 12 0 1 7 66:34 37

5. Luhačovice B 20 10 3 1 6 51:39 37

6. Ludkovice 20 10 2 2 6 44:28 36

7. Uh. Ostroh 20 10 2 1 7 43:31 35

8. Slovácko B 20 8 2 2 8 34:35 30

9. Březnice 20 6 2 4 8 38:37 26

10. Tlumačov 20 4 5 2 9 26:41 24

11. Morkovice B 20 7 1 1 11 40:67 24

12. Havřice 20 5 3 1 11 41:67 22

13. Drslavice 20 4 0 2 14 30:51 14

14. Březolupy 20 3 1 3 13 31:61 14

