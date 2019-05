HOVĚZÍ – VAL. POLANKA 1:4 (0:2)

Jan Tajzler, vedoucí Val. Polanky: „Polančané tentokrát dali zapomenout prokletí, které je v posledních letech provázelo na hovězském Kaštýle a od prvních minut potvrzovali roli favorita. Již ve 4. minutě se po načechraném centru Davida Ondry prosadil hlavičkou David Maček. Tým trenéra Kučerňáka nadále hýřil aktivitou a odměnou mu byla 8. minuta, kdy se po náporu před domácí brankou prosadil ze druhé vlny polanský kapitán Filip Maček. Hosté byli nadále kreativní, skvělý výkon předvedl Michal Baran, jenž své spoluhráče zásoboval jednu slibnou přihrávkou za druhou. V 18. minutě mohl hosty z Valašské Polanky uklidnit Štrbík, ale na rodné hroudě mu nebylo souzeno trefit branku. První poločas tak končil za dvoubrankového vedení polanského týmu. Obraz hry se příliš nezměnil ani po výměně stran. Klíčová pro vývoj utkání byla 69. minuta, kdy Řezníček poslal do samostatného úniku Barana a ten svůj skvostný výkon korunoval třetí brankou v síti Hovězí. Záhy Polančané udeřili počtvrté, tentokrát Baran oplatil přihrávku Řezníčkovi, jenž zakončoval do prázdné branky. Hovězí se však dočkalo čestného úspěchu, v 83. minutě využil zmatku v polanské obraně Martin Hromada a přesně zakončil. Ve zbytku utkání už Polančané drama dramatizaci zápasu nepřipustili a dokráčeli ke splnění svého cíle, kterým byl postup do I. A třídy, polanský tým si tento úspěch zajistil již tři kola před koncem soutěžního ročníku.“

Branky: 83. Martin Hromada - 5. David Maček, 8. Filip Maček, 69. Michal Baran, 71. Jiří Řezníček. Rozhodčí: Nohavica. Diváci: 130.

SLAVIČÍN B – HUTISKO-SOLANEC 5:0 (3:0)

V dalším kole jarní části soutěže se utkala družstva s opačných konců tabulky a na hřišti to bylo patrné od 1. minuty. Domácí se s chutí pustili do soupeře a dobře kombinovali. Hosté se od začátku utkání bránili trvalému tlaku a jen stěží odvraceli opakované útoky domácích, kteří svůj tlak tentokrát vyjádřili i střelecky. Hned v 9. minutě se ujali vedení povedenou střelou Bartoše. Ve 27. minutě se prosadil přízemní střelou kapitán domácích Michal Švach a ve 37. po přesném centru Salajky prostřelil hostujícího brankáře Lukáš Šebák. Ve druhé půli domácí stále dobře kombinovali a tlačili se před branku hostí, ti však velmi dobře bránili a tak až v samotném závěru se Slavičínu podařilo přidat dvě branky Bartošem a Salajkou.

Jiří Váňa, trenér Slavičína: „Před zápasem jsem kluky nabádal k ofenzivní hře, ale tentokrát bez chyb v obraně. Soupeř přijel s velmi defenzivní taktikou a po většinu utkání bránil své pokutové území a my jsme tak stěží hledali cestu ke vstřelení branky. To se však brzy podařilo, do poločasu jsme vedli 3 – 0 a druhou půli jsme tak v klidu dohráli. Kluky bych chtěl pochválit za dobrý výkon.“

Branky: 9. a 89. Adam Bartoš, 27. Michal Švach, 36. Lukáš Šebák 90. Martin Salajka. Rozhodčí: Vychodil. Červená karta: 62. Marek Adamec (Hurisko). Diváci: 50.

PRLOV – FRANCOVA LHOTA 6:2 (2:2)

Petr Sláčík, sekretář TJ Partyzán Prlov: „Naším prvním úspěchem bylo, že jsme připravili hřiště pro domácí zápas. Ve středu nám hřiště vyplavila přívalová voda a ještě ve čtvrtek by mně ani nenapadlo, že můžeme nedělní zápas odehrát. Počasí se pak naštěstí umoudřilo a zásluhou našich pořadatelů bylo v neděli hřiště ve velmi dobrém stavu! Hráči se pak všem, co na tom strávili hodiny času, odměnili výborným výkonem. Do zápasu jsme ale nevstoupili dobře a hned ve druhé minutě jsme prohrávali 1:0. Postupem času jsme ale přebírali otěže zápasu a zásluhou Sochory a Tomšů jsme vedli. Hosté ještě do poločasu vyrovnali na 2:2. Hned v úvodu druhé půle jsme opět zaspali a hosté znovu mohli trestat. V obrovské šanci však netrefili bránu. My jsme hráli velmi dobře kombinačně a proměňovali své šance. Po krásných fotbalových akcích jsme postupně navyšovali skóre až na konečných 6:2. Druhým gólem se blýskl Tomšů, dva góly dal i zkušený Petr Novosad a krásně se trefil Honza Novosad. Zápas se nám povedl a domácí fanoušci museli být spokojení nejen s výsledkem, ale také s předvedenou hrou.“

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: „Povedl se nám vstup do utkání a již ve druhé minutě nás poslal Chmela do vedení. Domácí ale dokázali po dvaceti minutách hry vyrovnat Sochorou. Ve 26. minutě poslal domácí Tomšů do vedení. Na konečných poločasových 2:2 stanovil skóre Šerý. Diváci viděli za poločas čtyři branky a hrál se útočný fotbal. Na začátku druhého poločasu jsme neproměnili obrovskou příležitost a domácí nás za to potrestali. Během pár minut vstřelili další branky, problémy nám dělala především dvojice Petr Novosad - Tomšů, která zařídila většinu branek. Nám tentokrát úplně dobře nefungovala defenzívní činnost, především ve druhém poločasu. Výhra domácího týmu je ale naprosto zasloužená. My se musíme z chyb poučit a soustředit se na poslední tři zápasy, kde musíme podat lepší výkon a uhrát ještě nějaké body.“

Branky: 26. a 53. Jan Tomšů, 60.a 73. Petr Novosad, 72. Jan Novosad, 21. Miroslav Sochora - 2. Radek Chmela, 37. Jaroslav Šerý. Rozhodčí: Filgas. Diváci: 150.

LIDEČKO – SEMETÍN 0:2 (0:1)

Radek Číž, funkcionář Lidečka: „V domácím prostředí jsme chtěli potvrdit vysokou výhru z Prostřední Bečvy, což se nám ale vůbec nepodařilo. Přizpůsobili jsme se totiž pěšímu fotbalu Semetína, který umně držel míč. Chyběla nám větší agresivita v soubojích. Hosty uklidnila první branka, která padla po chybě našeho brankáře už po deseti minutách. V první půli jsme nastřelili tyč a další šance jsme svojí zbrklostí neproměnili. Hru hostí ve druhé půli dirigoval zkušený Sviták. Po druhé brance Sováka jsme už nenašli síly na zvrat a hosté si po taktickém výkonu odvážejí tři body. Utkání ovlivnila rychlá branka v naší síti a mladíci v našem dresu se pak nemohli vypořádat s vyzrálostí zkušených fotbalistů v dresu Semetína. Překvapivě se nám více daří na hřištích soupeřů, kde hrajeme na brejky a o další dobrý výsledek se pokusíme v derby ve Valašské Polance.“

Vít Sacher, hráč Semetína: „Zápas v Lidečku jsme rozhodli naší zkušeností, i když si domácí celek v první půli vypracoval pár množností ke vstřelení branky. Zápas nakonec rozhodl střelecky disponovaný Sovák a po druhé brance jsme už hru kontrolovali a zápas dovedli do vítězného konce.“

Branky: 10. a 71. Petr Sovák. Rozhodčí: Zámorský. Diváci: 58.

CHORYNĚ – PROSTŘEDNÍ BEČVA 2:3 NA PENALTY (2:1)

Zbyněk Jurajda, trenér Prostřední Bečvy: „V Choryni jsme chtěli zlomit sérii nepříznivých utkání, nakonec se nám to i podařilo. V úvodu jsme se ale nevyvarovali chyb, především při druhé inkaso-vané brance. Hráči ale zabojovali a do přestávky jsme snížili na jednobrankový rozdíl. Podařilo se nám i srovnat a v závěru jsme mohli utkání dovést do vítězného konce. V penaltách se nám podařilo získat bod navíc.“

Branky: 15. Tomáš Táborský, 24. Josef Landa - 34. Lukáš Křenek, 70. Jan Stavinoha. Rozhodčí: Skalický. Diváci: 80.

POLIČNÁ – HORNÍ LIDEČ 2:1 NA PENALTY (0:0)

Václav Vondráček, funkcionář Poličné: „S kvalitním protivníkem jsme body doslova vydřeli. Nutno podotknou, že i s notnou dávkou štěstěny. Hosté byli aktivnějším týmem a po zásluze se dostali do vedení. Fotbal se hraje devadesát minut a nám se podařilo v samotném závěru po rohovém kopu vyrovnat. V penaltách nás potom podržel brankář Včelný a bereme tak bod navíc. Ten jsme si asi zasloužili za bojovnost až do samotného konce utkání.“

Vojtěch Číž, trenér Horní Lidče: „Utkání se mi těžko hodnotí, neboť jsme v samotném závěru přišli o tři body. Utkání jsme navíc měli pod kontrolou, ale nepřidali jsme pojišťovací trefu. Deset minut před koncem domácí už jen nakopávali míče do vápna a po rohovém kopu i se štěstím srovnali. V penaltách se nám pak nedařilo. Hráčům nemám za výkon co vytknout, byli jsme fotbalovějším týmem, snad lepší mohlo být jen řešení našich brankových příležitostí.“

Branky: 89. Matěj Šedý - 69. Peter Vaštík. Rozhodčí: Nuc. Diváci: 100.

RATIBOŘ – HALENKOV 3:1 (1:1)

Jaroslav Kulhaj, trenér Ratiboře: „V utkání se hrálo de facto o šest bodů a my jsme v něm museli bodovat naplno. Před utkáním se nám ale zranil Zubík a tak jsme narychlo přeskupili řady. Začátek zápasu se nám povedl a Machala nás poslal do vedení. Hosté ale zapnuli na vyšší obrátky a po zásluze vyrovnali Pastorkem. Ve druhé půli se čekalo na chybu a tu první udělali hosté. Mikula využil zaváhání hostí a poslal nás znovu do vedení. Halenkov se ale nechtěl smířit s vývojem utkání a stálo při nás i štěstí, kdy Šulák a Kašpar nastřelili brankové konstrukce. V závěru se prosadil Hrabica a dal výsledku konečnou podobu. Důležitý zápas jsme nakonec zvládli a v tabulce jsme se dotáhli na soupeře před námi.“

Branky: 17. Karel Machala, 57. Josef Mikula, 89. Petr Hrabica - 38. Jiří Pastorek. Rozhodčí: Gargulák. Diváci: 100.

1. Val. Polanka 23 17 2 1 3 83:26 56

2. Slavičín B 23 15 1 0 7 74:40 47

3. Horní Lideč 23 12 4 3 4 57:35 47

4. Poličná 23 11 4 1 7 43:40 42

5. Prlov 23 10 4 3 6 53:39 41

6. Franc. Lhota 23 9 1 5 8 70:61 34

7. Choryně 23 7 5 3 8 44:49 34

8. Semetín 23 8 2 4 9 47:49 32

9. Prostř. Bečva 23 6 4 5 8 47:56 31

10. Lidečko 23 9 0 3 11 41:48 30

11. Hovězí 23 7 1 2 13 39:65 25

12. Hutisko 23 4 4 2 13 34:66 22

13. Ratiboř 23 5 2 2 14 33:59 21

14. Halenkov 23 4 3 3 13 31:63 21

SKUPINA B

MLADCOVÁ - MALENOVICE 3:2 NA PEN. (1:0)

Radek Klepal, místopředseda Mladcové: „Jako první vystřelili v 9. minutě hosté, ale už v 11. minutě načechral Honza Chvíla trestňák přímo na hlavu Martina Čihánka a ten navýšil svůj sobotní střelecký účet na čtyři trefy. Gól nás povzbudil a až do 30. minuty jsme byli nebezpečnější. Ve 20. minutě střílel po rychlém kontru Honza Chvíla jen do brankáře, chvíli nato pálil zprava vedle Matěj Vyvlečka. Ještě ve 29. minutě vyslal dalekonosnou bombu Petr Votava, šla jen malinko nad břevno. Pak ale převzali iniciativu pohybliví hosté. Ve 35. minutě jsme měli štěstí po závaru před naší brankou, ve 41. minutě pálil vedle Hradil a těsně před přestávkou vyškrábl pokus Páleníčka Petr Kupka. Ve druhém poločase se přiostřilo, hra se kvůli faulům rozkouskovala a akcí před oběma brankami ubylo. V 68. minutě viděl druhou žlutou v zápase hostující Kostka a zdálo se, že hubený náskok udržíme. Zvláště když v 73. minutě hlavičkoval po rohu Michal Dlabač jen těsně vedle, v 78. minutě byl po akci Petrů Veneného a Votavy zablokován při zakončení Martin Čihánek. Deset minut před koncem ale přišla nešťastná chvíle pro Honzu Brhela, který si při souboji poranil koleno a musel být odnesen na nosítkách. A další nešťastný moment následoval, když se při odkopu míč odrazil přímo k hráči soupeře, jeho nahrávka byla znovu nešťastně tečována přímo k nabíhajícímu Páleníčkovi a bylo vyrovnáno. Ve snaze o rozhodující branku jsme pak v samotném závěru zápasu zaváhali a rychlý kontr hostů už v nastavení znamenal druhou branku v naší síti. Infarktový závěr však přinesl v pokračujícím nastavení rohový kop, přetažený míč hlavičkoval Petr Venený a rybičkou jej poslal do sítě Petr Polášek. Při penaltách pak hosté dvakrát zaváhali a bereme tak bod navíc.“

Miroslav Šenkeřík, vedoucí týmu Malenovic: „Bojovný zápas plný důrazů, faulů, zranění, zvratů, kdy jsme moc šancí neviděli, dopadl lépe nakonec pro domácí. Hned ze začátku utkání se po standartní situaci dostal do vedení domácí tým. Poté zápas probíhal hlavně ve středu pole a bez vyložených šancí. V 70. minutě po druhé žluté kartě dostal červenou Jan Kostka a to jakoby náš mladý tým nahecovalo k obratu. Zhruba 10 minut před koncem po kombinaci Otrusiny s Tormou, druhý jmenovaný prošel do vápna a stříleným balónem našel Páleníčka, který ve své jediné šanci zápasu ihned překonal Kupku. Když už každý počítal s penaltami, tak se udála zápletka jako z filmu. Kapitán Radim Střelec vyzval k úniku Martina Bartka, který z posledních sil utekl obráncům a střelou na vzdálenější tyč vymetl šibenici brány domácího brankáře. V té chvíli to vypadalo na překvapivé rozuzlení zápasu, jenže domácí bohužel z posledního rohu vyrovnali a poté dokonali obrat v penaltách.“

Branky: 11. Čihánek, 90. Polášek - 82. Páleníček, 90. Bartek. Rozhodčí: Vitásek - Jäger, Brabec. Diváků: 120. ČK: 68. J. Kostka.Počet diváků: 120. Mladcová: P. Kupka - M. Vyvlečka, M. Kraváček, M. Blažek, D. Kahaja, P. Votava, J. Chvíla, (51. P. Venený, M. Čihánek, P. Polášek, M. Dlabač, J. Brhel, (80. O. Slavický). Malenovice: A. Juráň - D. Paták, M. Struška, J. Blaha, R. Střelec - V. Hradil, M. Bartek (90. L. Gábor, J. Kostka, P. Menša (63. L. Otrusina) - P. Páleníček, (90. J. Mňaček, D. Torma.

VESELÁ - SLAVKOV P. H. 2:0 (2:0)

Zdeněk Kučera, sekretář Veselé: „Oba týmy se v jarních odvetách trápí a bodují jen minimálně. Veselá má z podzimu nahráno, a tak na rozdíl od Slavkova nehraje pod tíhou sestupových starostí. Hosté vůbec nepůsobili odevzdaným dojmem a tlačili se hned v úvodu do ofenzivy. Koncovku ale měli žalostnou, a tak se ke slovu začala dostávat i domácí Veselá. Branku nakonec přece jen po půlhodině hry dala Veselá a byl u toho střelec Petr Dlouhý (16. gól v sezoně), i když tentokrát šlo „jen“ o dorážku zblízka. Gól hráče Veselé uklidnil a začali si více věřit v kombinaci a hru v druhé části této půle ovládli. Výsledkem byl gól do šatny v 42. minutě Sandora Sziváka, který byl nejpohotovější, když slavkovská obrana nedůrazně odvracela střelecké pokusy domácích. Druhý poločas byli lepší hosté. Jejich nebezpečné centry ovšem s přehledem sbíral nebo boxoval domácí gólman Petr Červenka a ten byl ústřední postavou poslední dvacetiminutovky. Hlavně díky jemu diváci už další gól v tomto utkání neviděli.“

Branky: 27. Dlouhý, 42. Szivák. Rozhodčí: Konečný - Havrlant, Fojtů. Diváků: 27. Veselá: P. Červenka - M. Střílka, O. Tkadlec, P. Dlouhý, S. Szivák, M. Dlabaja (82. Š. Gužík, J. Červenka, D. Dlabaja, M. Čoček, R. Manďák, T. Dujka. Slavkov pod Hostýnem: L. Neradil - L. Urbánek, D. Mrázek (80. J. Čačala, M. Kužel, R. Pálka, R. Sadil, Z. Sadil, J. Krajcar (52. A. Čuba, P. Darebníček, J. Pavlica, S. Zámorský.

TEČOVICE - JAROSLAVICE 2:0 (1:0)

Ladislav Halgaš, vedoucí mužstva Tečovic: „Domácí i bez několika hráčů základu byli v prvním poločase o trochu aktivnější a v 38. minutě se ujali vedení, když střelu Vopatřila dorazil Plachý. Ve druhé půli Tečovice nevyužily několik brejků, Jaroslavice ožily, vytvořily si pár šancí, bohužel pro ně z nich nevyrovnaly. Zaslouženou výhru pečetil aktivní Vopatřil.“

Vladimír Kundera, funkcionář Tečovic: „Na dobře připravené hrací ploše se hosté představili jako zdatný soupeř. Domácí oslabeni o Frkala, Zdeňka Šnajdra a stopera Chovance, kterého však zdatně nahradil Závoda, zahájili aktivně. V 8´ měl šanci David Dorazín, postupoval sám na Žbela, ale dostal ze střeleckého úhlu. Z následujícího rohu hlavičkoval Balcárek nad břevno branky hostí. Po dlouhém nákopu Plachého pak David Dorazín z otočky z hranice pokutového území střílel nad břevno. Hosté měli příležitost po rohovém kopu Macalíka, ale jeho centrovaný míč proletěl bez kontaktu celou šířku hřiště. Pak znovu Macalík centroval na Vrbu, ale centr byl dlouhý. Pak kopal roh Vrba, domácí brankář vyboxoval a Shejbal odkopl do bezpečí. Další Macalíkův roh chytil Jokl na přední tyči. Poté se domácí Vopatřil uvolnil na levé straně hřiště, dostal se do pokutového území, ale jeho střelu tečoval Žbel do zámezí. Pak znovu Vopatřil centroval zleva, hosté odvrátili, míč se ale dostal zpět k němu, ale jeho tečovaná střela skončila rohovým kopem. Trestný kop Ondíka z půlky hřiště končil po teči hlavou od obránců hostí v zámezí a roh Davida Dorazína odvracel na přední tyči Horňák. Hosté zahrozili po brejku Valenty, ale ten střílel mimo Joklovu branku. Skóre se měnilo po akci domácích po levé straně, centrovaný míč gólman hostů jen srazil před sebe a dobíhající Plachý jej v komplikované pozici poslal do branky a bylo 1:0. Hosté reklamovali ofsajd, ale po dialogu hlavního s pomezním byla branka uznána. Jaroslavičtí měli před závěrem dobré příležitosti, když hlavičku Šimona Polácha Jokl s obtížemi vytlačil nad, Macalíkův rohový kop skončil faulem hostí na domácího gólmana, Vrbovu střelu z úhlu zablokoval Balcárek a odražený míč poslal Gazda z dobré pozice mimo.

Ve druhé půlce byli hosté aktivnější a tlačili se před branku domácích. Centr Macalíka Paníček špatně trefil a Jokl snadno sebral míč, Paníčkovu nahrávku poslal Vrba „šajtlí“ mimo branku, Vrbův centr se Paníčkovi odrazil nešťastně od kolena a po linii Macalík-Gazda-Vrba-Paníček hlavičkoval posledně jmenovaný nad branku. Domácí v tuto část hry tahali za kratší stranu. Po akci Davida Dorazína šel centr Vopatřilovy „na paty“ a když David Dorazín vystihl chybnou rozehrávku hostí, vykopl jeho střelu Žbel v pádu nohama. Hosté byli iniciativnější, po centru Žárského střílel bez brankového úspěchu hlavou kapitán Polách a střelu Horňáka z rohu brankového území chytil Jokl na přední tyči. Centrovaný míč Valenty stáhl domácí gólman ze vzduchu a Macalíkova střela po zemi z oblouku pokutového území těsně minula tyč domácí branky. Na druhé straně David Dorazín po centru Plachého střílel hlavou mimo a stejně se mu vedlo i po kolmici Šnajdra, když tentokrát netrefil nohou. Hosté tlačili, trestný kop Gazdy odvracel hlavou Vopatřil, Vrbův volej letěl mimo branku a po Macalíkově centru znovu Vrba „na dlouhou nohu“ střílel slabě Joklovi do rukou. Domácí měli příležitost, když Vávra vystihl chybnou rozehrávku hostí, ale David Dorazín trefil pouze padajícího Gazdu a samostatný útok Davida Dorazína kryl Žbel na přední tyči. Skóre se podruhé měnilo, když Ondík po lajně vyslal Dorazína, jeho přízemní „střelu (centr)“ vyrazil Žbel před Vopatřila, který pak trefil do branky hostí podruhé, a bylo 2:0. Hosté ale stále byli aktivní, Macalík dobře střílel z dvaceti metrů, ale trefil pouze svého spoluhráče Šimona Polácha, centru Chovance na Vrbu Plachý těsně před ním hlavou odvrátil a po Vopatřilově chybné rozehrávce trefil Vrba obloukem břevno domácí branky. Do konce zápasu už se skóre neměnilo a domácí tak uhájili body. Vítězství v oslabené sestavě a se zdatným soupeřem přirozeně těší. Hosté si za aktivitu, a to hlavně ve druhé půli, určitě zasloužili skórovat, vše ale vyřešil Jokl a obrana v čele s kapitánem Závodou, který plnohodnotně zastoupil absentujícího Chovance.“

Branky: 38. Plachý, 79. Vopatřil. Rozhodčí: Toman - Němec, Janoš. Diváků: 65. Tečovice: Jokl - Závoda - Balcárek, Šnajdr, Plachý –Shejbal (84. Chrastina), Dorazín, Ondík (89. Řiháček), Vopatřil Jan – Dorazin, Vávra (72. Sedláček). Připraveni: Jehlička, ved.m.: Halgaš, trenér: Vávra, As.: Ondík. Jaroslavice: Žbel - Podéšť– Valenta, Polách, Gazda– Horňák (63. Hefka), Chovanec, Macalík, Vrba - Paníček (55. Žárský), Polách. Připraveni. Bětík, Červenka, Gazdík. ved.m.: Gajdorus, trenér: Červenka as.: Březina.

ADMIRA HULÍN - PŘÍLUKY 3:4 NA PEN. (3:1)

Pavel Vlha, vedoucí mužstva Admiry Hulín: „Utkání jsme začali aktivně a v 8. minutě neudržel brankař v souboji s Motalem míč, který následně v dalším souboji s obráncem u pravé tyče skončil v síti. Dál jsme hráli aktivně, kombinace se nám dařila. Přesto i hosté měli šanci ve 23. minutě, kdy Vajda jejich střelu musel zlikvidovat nadvakrát. Ve 26. minutě se dostal Tabara za obranu hostí, ale jeho dlouhou kličku a střelu brankář chytil. Vše si vynahradil ve 30. minutě, kdy vnikl do vápna z pravé strany, podél celé brány předložil míč u levé tyče volnému Motalovi, pro kterého nebyl problém poslat míč do odkryté brány. Jenže chvilka nekoncentrace po vstřelené brance stačila hostům ke snížení, kdy střelou zleva o minutu později snížili. Další naše šance přišla ve 37. minutě, kdy po centru Miklíka samotný Zavadil u levé tyče šanci nedal. Ve 43. minutě fauloval poslední hostující hráč unikajícího Tabaru a šel pod sprchy. Z následného trestného kopu Barták trefil krásně pravou šibenici a bylo 3:1. Poločasové vedení bylo nadějné, ale přesto nám nestačilo.

Druhou půli jsme měli mezi 45. a 55. minutou tři čisté šance, kdy postupně Kubo, Tabara a Motal sami před brankářem branku nedali a to se nám krutě vymstilo. Hosté bojující v deseti nic nevzdali a v 58. minutě pěknou střelou ze dvaceti metrů snížili na 3:2. O minutu později minul Mrhálek míč a hostující hráč postupoval na Vajdu sám a šanci střelou k pravé tyči proměnil. 3:3. Ač jsme se snažili vedení vrátit na naši stranu, hráli jsme již v křeči a dá se říct vyhrané utkání jsme jen zremizovali. Ale hosté si za bojovný výkon v druhé půli bod určitě zasloužili. Na řadu tak přišly penalty, hosté všech pět pokusů proměnili, z nás neuspěl Kubo, a tak bod navíc brali hosté. Znovu jsme tak na domácím hřišti ztratili a ani vedení 3:1 v poločase nám nestačilo na tři body. To se budeme snažit prolomit v neděli opět doma, kdy hostíme dobře hrající Mladcovou.“

Branky: 9. vlastní (Fojtík), 30. Motal, 45. Barták - 31. Plata, 58. Bačík, 60. Adamík. Rozhodčí: Polášek - Novák, Závojský. ČK: 44. J. Fojtík. Diváků: 33. Admira Hulín: D. Vajda - M. Jurášek, M. Zavadil, J. Barták - M. Karamon (55. A. Absolon, S. Mrhálek (62. L. Čevora, J. Miklík, (89. J. Vaculík, Z. Prokop, J. Kubo - P. Motal (76. I. Csomor, A. Tabara. Příluky: J. Kiza - J. Budín, (90. M. Šuta, M. Bačík, (83. M. Brabec, D. Dvořáček, L. Adamík, D. Frolek, Z. Julina, Plata, J. Fojtík, M. Šranko (46. J. Seifert, P. Čelůstka.

HOLEŠOV B - CHROPYNĚ 8:2 (3:1)

Tomáš Vybíral, asistent trenéra Holešova B: „Začátek se nám vůbec nepovedl a prvních patnáct minut jsme byli úplně někde jinde než ve Všetulích na hřišti, a tak jsme zaslouženě prohrávali. Pak jsme se dali trošku dohromady, začali hrát a soupeře dostali pod tlak a své šance i proměnili. Ve druhé půlce jsme už hostům vůbec nic nedovolili a navíc po dalších pěkných fotbalových akcích jsme jim přidali další branky.“

Polášek Aleš, sekretář Chropyně: „Zápas se mi hodnotí těžce. Na utkání jsme z pracovních a zdravotních důvodů odjížděli ve velmi kombinované sestavě a předzápasové obavy se naplnily. První půle byla ještě z naší strany dobrá, bohužel po půli už klukům došly síly a byl z toho debakl.“

Branky: 32. a 83. Machálek (pen.), 65. a 78. Roubalík, 24. Zaoral, 45. Marek, 71. Vymětal, 89. Šuba - 4. a 84. Štěpánek. Rozhodčí: Pavlica - Kovarčík, Zámorský. Diváků: 105. Holešov B: M. Oral - M. Roubalík, L. Marek, O. Zaoral, B. Šuba, J. Leško, A. Vymětal, J. Kadlčík, M. Machálek, F. Kotas (60. T. Münster, R. Paštěka. Chropyně: D. Koláček, - P. Vítek (90. L. Dundálek, L. Stratil, J. Ležák, M. Sanislo, D. Hrabal, J. Kovařík, M. Panáček, J. Štěpánek, M. Vaňhara, L. Šeděnka.

FRYŠTÁK - LUŽKOVICE 4:0 (3:0)

Miroslav Hrbáček, místopředseda Fryštáku: „Fryšták na podzim v Lužkovicích ztratil body, ale po sobotním výsledku Mladcové věděl, že může získat další bod náskok, pokud vyhraje. První poločas měli povinně vidět všichni dorostenci a žáci Fryštáku. Fryšták hrál výborně a byla radost se na jeho hráče dívat. Od začátku se do soupeře zakousl, míče létaly s neuvěřitelnou přesností z nohy na nohu, Sklenář s Vavrušou snad mají více očí a ostatním domácím hráčům míč taky nepřekáží, navíc soupeře předčili domácí fyzičkou. Po úvodních dvou šancích aktivního Kučery přišla ve 12. minutě chybná rozehrávka brankáře Lužkovic, Vavruša ho obešel a předložil před prázdnou bránu míč zakončujícímu Chudému - 1:0. Fryšták nadále bušil do svého soupeře jednou útočnou akcí za druhou a v 27. minutě po faulu na vápně zahrával Fryšták z ideální pozice přímý kop. Hostující brankář Jenček si postavil velkou zeď a má gólmanské parametry, ale na zakončení Holého byl krátký. V další obrovské šanci Hřebačky v 31. minutě zachránila hosty tyč. V 37. minutě viděli diváci gól, který se mnohdy nevidí v lize. Míč z kopačky Sklenáře putoval za obranu na Vavrušu a ten ho z voleje poslal do protilehlého rohu za bezmocného Jenčeka - 3:0. Nádhera. Fryšták hrál uvolněně, vycházelo mu snad vše, těsně vedle pálil v závěru první půle Skalička. Fryštáčtí diváci jsou nároční, jinak by museli do kabin vyprovodit svůj tým velkým potleskem, což se nestalo. Druhý poločas se hrál v jiném tempu a zápas se jen dohrával. Diváky více zajímalo hokejové drama, Lužkovice nechtěly dostat příděl a více bránily. Fryšták prostřídal a hra ztratila tempo. Přesto po ruce hostů v pokutovém území došlo ke změně podoby konečného výsledku, když v 76. minutě Skalička z penalty upravil na 4:0. Fryšták získal další bod náskoku a už potřebuje k vítězství v soutěži jen bod. Jestli ho získá, se mohou Fryštáčané přijet podívat v sobotu do Louk.“

Branky: 12. Chudý, 27. Holý, 38. Vavruša, 76. Skalička (pen.). Rozhodčí: Blažek - Eichner, Křenek. Diváků: 120. Fryšták: M. Mikel - P. Bednařík, L. Skalička, A. Hubáček, T. Holý - O. Kučera, P. Petráš (56. P. Naňák, J. Hřebačka, D. Sklenář - M. Vavruša, T. Chudý (61. M. Okonkwo). Lužkovice-Želechovice: A. Jenček - M. Čala, M. Paták, V. Januš - J. Gruber (83. J. Škrabal, I. Světlík, J. Novotný (81. P. Novák, V. Tichý - J. Král (46. M. Šuba, Z. Polepil - P. Čekal.

KOSTELEC U HOL. - LOUKY 1:7 (1:1)

Dušan Marek, hráč Kostelce u Holešova: „Výsledek vypadá jednoznačně, ale až takové to nebylo. Hosté do čeho kopli, to byl gól. My jsme své šance nevyužili. Měli jsme snad osm gólovek. Dobře však zachytal hostům gólman.“

Branky: 43. Marek – 21., 52, 67. a 70. Janča, 50. a 82. Malota, 87. Pavelka. Rozhodčí: Kovarčík - Polášek, Novák. Diváků: 38. Kostelec u Holešova: L. Kopřiva - M. Václavíček (20. L. Odložilík, M. Ragoš, D. Marek, M. Gerát, J. Hradil, R. Zmeškal, M. Hradil, T. Marek, D. Valoušek, R. Šimčík (77. M. Nevřala). SK Louky: O. Pavelka - O. Pisklák, R. Mikač, J. Kadlík (71. M. Pavelka, P. Vyoral (66. P. Kuchárek) - L. Horák (58. M. Janota, J. Landt (76. J. Laciga, T. Malota, (83. R. Valerián, T. Burša - P. Janča - J. Kovařík.

1. Fryšták 23 17 3 2 1 93:21 59

2. Mladcová 23 15 2 2 4 48:19 51

3. Tečovice 23 13 3 1 6 43:26 46

4. Admira Hulín 23 12 3 2 6 51:42 44

5. Holešov B 23 11 2 1 9 61:48 38

6. Veselá 23 12 0 1 10 49:48 37

7. Lužkovice 23 8 2 4 9 38:40 32

8. Jaroslavice 23 8 2 4 9 33:37 32

9. Chropyně 23 8 4 0 11 39:54 32

10. Malenovice 23 8 2 2 11 39:55 30

11. Příluky 23 6 3 1 13 33:53 25

12. Louky 23 7 0 3 13 37:48 24

13. Slavkov p. H. 23 6 0 2 15 42:50 20

14. Kostelec u Hol. 23 4 0 1 18 30:95 13

SKUPINA C

ŠUMICE – STARÉ MĚSTO 4:1 (4:1)

Martin Zicha, trenér Šumic: „Byl to oboustranně dobrý zápas, v šestnáctce soupeře jsme ale byli důraznější, a proto jsme dali góly. Všechny naše branky padly po rychlých útocích, přečísleních a přihrávkách ze strany. Do poločasu jsme si vytvořili rozhodující třígólový náskok. Hosté o přestávce vystřídali dva hráče. Staré Město ve druhé půlce zjednodušilo hru a zatlačilo nás dlouhými nakopávanými míči na vysoké útočníky. My jsme to však zvládli ubránit a zároveň jsme chodili do brejků. Tempo ale ve druhé půli opadlo. Nakonec jsme náskok v klidu uhlídali. Nečekal jsem, že zvítězíme takovým rozdílem. Myslel jsem, že to bude o gól.“

Libor Soldán: „Byl to druhý nejhorší zápas, co jsem ve Starém Městě. Horší to bylo jenom v Havřicích. Podali jsme velice špatný výkon. Přitom jsme po dlouhé době až na zraněného Hastíka byli kompletní. Od začátku jsme ale hráli špatně. Soupeř nás převyšoval v agresivitě, v rychlosti. My jsme vzadu dělali chyby a hned ve třetí minutě jsme inkasovali první gól. Vzápětí jsme po dalším zaváhání obdrželi druhou branku. Pak jsme sice snížili a trošku se zvedli, ale následně jsme vzadu udělali dvě hrubé chyby a bylo po zápase. Nepodrželi nás stopeři ani brankář. Druhá půlka se dohrávala z povinnosti. Skoro žádné šance nebyly, hrálo se mezi šestnáctkami.“

Branky: 3. Jan Žampach, 17. Václav Ondřej, 33. Michal Kelíšek, 37. Vladimír Šidlo - 27. Adam Otáhal. Rozhodčí: Dostálek. Diváci: 200.

BŘEZOLUPY – LUHAČOVICE B 1:6 (1:4)

Pavel Hubáček, předseda oddílu fotbalu SK Březolupy: „Chtěli jsme bodově navázat na předchozí dva zápasy, ze kterých jsme vydolovali pět bodů, ale tento zápas jsme absolutně nezvládli. Hosté se ujali velmi brzy vedení, na jejich gól jsme ještě za pár minut dokázali Staškem zareagovat, ale to bylo z naší strany téměř vše. Ještě do poločasu nám hosté odskočili o tři branky a bylo po zápase. Přitom se jednalo o důležité utkání, které ale většina našich hráčů pojala, jako by se hrál přátelák k výročí založení obce. Vůbec celé utkání postrádalo spád, za celých devadesát minut nemusel rozhodčí nikomu udělit ani žlutou kartu. Takto se o záchranu zkrátka nehraje. Dnešní výkon z naší strany neměl s krajskou soutěží nic společného.“

Jan Jelínek, hráč Luhačovic B: „Zápas jsme začali dobře, když Ďurďa vstřelil úvodní branku. Poté domácí převzali iniciativu, ze které vytěžili vyrovnávací gól. Ovšem Ďurďa po záběhu za obranu opět překlopil skóre na naši stranu. Poté se po krásné individuální akci prosadil střelec David Červenka. Tím se zápas definitivně zlomil. Před koncem poločasu totiž opět skóroval David Červenka a do kabin se šlo za stavu 1:4. Ve druhém poločase jsme malinko polevili. Hra už neměla takový náboj. Po dalším míči za obranu byl v pokutovém území soupeře sražen David Červenka, ale brankář hostů Michal Piják mladší nařízenou penaltu neproměnil. Svou chybičku napravil o pár minut později, kdy naopak kopali penaltu domácí. Piják dobrým zákrokem nedopustil drama. Závěr patřil našemu Šůstkovi. Ten dvěma slalomy mezi domácími hráči navýšil skóre na 6:1. Došli jsme si tak pro pohodlné vítězství.“

Branky: 18. Tomáš Stašek - 6. a 29. Lukáš Ďurďa, 34. a 45. David Červenka, 82. a 85. Jan Šůstek. Rozhodčí: Neubauer. Diváci: 50.

NEDAKONICE – UHERSKÝ OSTROH 2:3 (0:1)

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Výsledek i náš výkon ovlivnily absence šesti hráčů. Kádr je v rozkladu. Musel jsem nastoupit i já a také osmačtyřicetiletý Vladimír Beránek. Bohužel se nám zranil Kopčil, takže sezonu dohráváme s veterány, kteří pět roků nehráli fotbal. Zápas byl vyrovnaný, bojovný. Uherský Ostroh se dostal do vedení v závěru první půle, kdy se nedomluvil gólman se stoperem a hostující útočník poslal v klidu balon do prázdné branky. My jsme taky měli nějaké šance. Osudový okamžik přišel ve 25. minutě, kdy si bez cizího zavinění natáhl lýtko Kopčil. Soupeř prokázal svoji kvalitu, navíc hned po přestávce přidal druhý gól, což se projevilo na naší psychice. Sice se nám podařilo snížit a měli jsme další stoprocentní šanci, ale z metru jsme nedali jasný gól. Pak nás soupeř potrestal z brejku a zvýšil na 3:1. V závěru se ještě prosadil veterán Beránek, který zahanbil mnohem mladší fotbalisty. My už se těšíme na konec sezony. Stříháme metr.“

Branky: 50. Tomáš Beránek, 88. Vladimír Beránek - 44. a 49. Tomáš Nováček, 61. Adam Větříšek. Rozhodčí: Kýr. Diváci: 50.

HAVŘICE – MORKOVICE B 4:0 (1:0)

Pavel Slavíček, předseda klubu Tatran Havřice: „Jsme spokojení. Je to pro nás důležitá výhra. Začátek zápasu byl vyrovnaný. Do vedení jsme šli po trestném kopu Tomáše Rachůnka, který se trefil krásně do šibenice. Morkovice si vypracovaly dvě šance, ale neproměnily je. Ani netrefily branku. I my jsme několikrát zahrozili, ale tutovku jsme zahodili. Druhý gól jsme přidali až v poslední minutě první půle. Druhý poločas už byl pod naší kontrolou, hrál se v naší režii. Nám se dařilo a přidali jsme další dvě branky. Morkovice mohly porážku zmírnit, ale za rozhodnutého stavu nastřelily jenom břevno. Byla to jedna z mála šancí soupeře. Naše výhra je jednoznačná. Jinak to byl klidný zápas.“

Dalibor Skácel, trenér Morkovic B: „Utkání jsme nezvládli ani v jednom směru. Co se týká bojovnosti i odhodlání jsme byli o krok pozadu. Vedení jsme domácím darovali zbytečným přímým kopem před velkým vápnem a v poslední minutě první půle ztrátou míče nevhodně řešenou rozehrou. Ani při nás dnes nestálo štěstí dotlačit míč do soupeřovy brány, a že šancí jsme na to měli. V druhém poločase nám škodilo až moc snahy s výsledkem něco udělat. Domácí byli trpělivý a hlavně hrozili z brejkových situací. Konečný výsledek 4:0 se zdá až moc krutý, ale i tak domácí zvítězili zaslouženě, jejich odhodlání po vítězství bylo větší.“

Branky: 8. a 45. Tomáš Rachůnek, 49. Michal Klusák, 75. Peter Vrták. Rozhodčí: Katrňák. Diváci: 50.

SLOVÁCKO B – TLUMAČOV 3:0 (1:0)

Vladimír Pipal, trenér Slovácka B: „Naše výhra je zasloužená, ale rodila se těžce. První poločas byl vyrovnaný. Nás poslal do vedení Lahodný v 16. minutě. Hosté protestovali, podle nich branka padla z ofsajdu. Rozhodčí jim ale vysvětloval, že to postavení mimo hru být nemohlo. O poločasové přestávce jsem musel vystřídat dva hráče. Jeden musel odejít, druhý se zranil. Ve druhém poločase jsme hrozili z brejků. Tlumačov se snažil o vyrovnání, ale neproměnil penaltu. Gólman nás podržel, jeho zákrok nás posadil na koně. Hosté na konci otevřeli hru, hráli na tři útočníky. Bylo na nich vidět, že chtějí vyhrát, ale spálili hodně šancí. My jsme ale taktéž po brejkových akcích měli možnosti ke skórování. Nakonec se rozhodlo až v závěru. Nejprve se trefil David, náš triumf završil Balaštík. Kluci zápas odmakali. Za výkon zaslouží pochvalu.“

Branky: 16. Michal Lahodný, 89. Tomáš David, 90. Adam Balaštík. Rozhodčí: Filípek. Diváci: 50.

LUDKOVICE – ZLECHOV 0:1 (0:0)

Stanislav Bartoš, vedoucí mužstva Ludkovic: „Utkání v Ludkovicích začalo ve svižném tempu. První vzrušení přinesla osmá minuta, kdy se domácí marně dožadovali pokutového kopu po nedovoleném zákroku. Píšťalka rozhodčího však zůstala němá. Hrálo se převážně ve středu hřiště a k vážnějšímu ohrožení branky nedocházelo. Ve dvacáté první minutě se osmělili hosté, ale jejich únik skončil střelou vedle. Ve třicáté minutě zase dobře zakombinovali domácí, ale koncovka byla nedůrazná. Když hostující gólman vyrazil ve třicáté páté minutě trestný kop domácích, odcházeli hráči do kabin s bezbrankovou remízou. Druhý poločas byl ve znamení neustálého tlaku domácích, kteří však zahazovali šance jako na běžícím pásu. A tak udeřili hosté, kteří v 58. minutě překonali domácího gólmana z trestného kopu. Hra potom zapadla do průměru, často se přerušovala, což vyhovovalo hostům, kteří urputně bránili jednogólové vítězství. Domácí bohužel již nedokázali vyrovnat. Hosté zahrozili ještě jednou v osmdesáté deváté minutě, kdy nastřelili břevno, ale skóre se již neměnilo.“

Branka: 59. Tomáš Vaněk. Rozhodčí: Zelený. Diváci: 110.

BŘEZNICE – DRSLAVICE 4:1 (2:1)

Vlastislav Kadlčák, sekretář SK Březnice: „Celý zápas byl vyrovnaný. Hosté v boji o záchranu potřebovali nutně bodovat. Nám ale vyšel začátek a po dvou brankách Adamíka jsme vedli 2:0. Drslavice ještě do přestávky stačily výsledek snížit. Soupeř se ve druhé půli snažil o vyrovnání, několikrát zahrozil. I my jsme ale měli šance. Zápas jsme definitivně rozhodli až v závěru, kdy se nejprve trefil Vávra a pak Daníček. Pro hosty je výsledek krutý.“

Branky: 8. a 22. Jakub Adamík, 84. David Vávra, 89. Pavel Daníček - 34. Martin Vystrčil. Rozhodčí: Dospěl. Diváci: 51.

1. Šumice 23 16 1 0 6 62:35 50

2. Zlechov 23 14 1 3 5 44:26 47

3. Luhačovice B 23 12 3 1 7 62:44 43

4. Nedakonice 23 13 1 2 7 47:36 43

5. Uh. Ostroh 23 12 2 1 8 49:38 41

6. Staré Město 23 13 0 1 9 70:43 40

7. Ludkovice 23 10 2 2 9 46:34 36

8. Slovácko B 23 9 2 3 9 38:39 34

9. Březnice 23 8 2 4 9 46:40 32

10. Morkovice B 23 8 2 1 12 45:75 29

11. Tlumačov 23 4 4 3 11 28:49 25

12. Havřice 23 6 3 1 13 47:74 25

13. Drslavice 23 5 1 2 15 36:57 19

14. Březolupy 23 4 2 3 14 39:69 19