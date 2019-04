O víkendu klopýtl také Fryšták, který prohrál v Tečovicích 1:2 na penalty. Admira Hulín zvítězila nad Malenovicemi 3:0 a udržela se v popředí tabulky. Vedoucí Valašská Polanka zničila Semetín 6:1 a udržela čtyřbodový náskok před druhou Horní Lidečí.

SKUPINA A

Hovězí - Choryně 1:2 p. (0:1)

Pavel Tkadlec, funkcionář Hovězí: „První poločas přinesl spíše bojovný fotbal s minimem šan-cí na obou stranách. Nám chybělo několik hráčů, takže sestava nebyla optimální. Hosté se ujali vedení po půlhodině hry, kdy se trefil krásným halfvolejem Rosenkranc. Ve druhém dějství jsme zlepšili hru a naše aktivita byla korunována brankou teprve patnáctiletého Koňaříka. V závěru jsme chtěli utkání rozhodnou ve svůj prospěch, ale několik míčů prosvištělo kolem hos-tující branky a chyběl nám i kousek potřebného štěstí. Na konci utkání už hostím docházely síly. Nám se rozhodující branku dát nepodařilo, naopak hosté mohli z ojedinělého brejku výhru strhnout na svoji stranu. V penaltách se nám vůbec nedařilo a hosté berou bod navíc. S výko-nem však u nás panuje spokojenost, zasloužili jsme si však minimálně ten bod navíc, protože situace na konci tabulky je hodně vyrovnaná.“

Branky: 71. Koňařík - 36. Rosenkranc. Rozhodčí: Vobořil. Diváci: 100.

Val. Polanka - Semetín 6:1 (3:1)

Jan Tajzler, vedoucí mužstva TJ Sokol Valašská Polanka: „Jsme spokojeni. Konečně se nám podařilo naše brankové příležitosti využít a promítnout do skóre. Semetín je zkušený tým, a když se dostal s míčem dopředu, byl nebezpečný. Ovšem my jsme si to dnes dokázali pohlídat a myslím si, že jsme zaslouženě vyhráli. Doma chceme bodovat naplno a uděláme vše pro to, abychom roli favorita potvrdili i příští týden proti Ratiboři.“

Branky: 25. a 65. Novák, 16. Filgas, 30. Maček, 62. Řezníček, 75. Adámek - 26. Měrka. Rozhodčí: Vitásek. Diváci: 120.

Slavičín B - Prlov 5:1 (1:0)

Rezerva Slavičína hostila na umělé trávě v Hrádku v tradičním dopoledním nedělním čase zkušený tým Prlova. Od počátku utkání jsme se chtěli prezentovat rychlou kombinační hrou, ale soupeř byl velmi houževnatý a nedovolil nám plynulou kombinaci. S postupem času jsme nabývali na síle a více se tlačili před branku hostí, ale střelecky jsme se prosadili až ve 25. min Kořenkem. Do poločasu ještě Bartoš 2x orazítkoval tyč, ale to bylo vše. Soupeř nijak vážně neohrozil naši branku. Do druhé půle jsme provedli několik změn a obraz hry se výrazně změnil. Střídající Lukáš Šebák nachystal během 5ti minut 4 brankové příležitosti, ale spoluhráči je nezúročili. Ještě několik minut jsme soupeře nepustili z vápna, ale potvrdilo se přísloví „nedáš – dostaneš“ a z ojedinělého brejku hosté po faulu našeho brankáře vyrovnali na 1 – 1. To nás ale nakoplo a po několika minutách jsme se konečně prosadili střelecky a třemi rychlými brankami Šťastného, Kořenka a Šebáka zlomili odpor soupeře. V závěru ještě upravil na konečných 5 – 1 nejlepší hráč utkání Lukáš Šebák.

Jiří Váňa, trenér Slavičína B: „Tentokrát jsme měli silnou sestavu, a proto jsem již před zápasem věřil ve vítězství. Dlouho jsme však nemohli najít klid, byli jsme velmi nepřesní jak v rozehrávce, tak i zpracování míče, což nahrávalo soupeři. Až ve druhé půli jsme se prosadili střelecky a je z toho jednoznačný výsledek. Kluci se ve druhé půli uklidnili, zabrali a přehráli soupeře. Všem patří velký dík.“

Petr Sláčík, sekretář Prlova: "Posílený soupeř byl lepší a vyhrál naprosto zaslouženě. My jsme sice v úvodu druhého poločasu srovnali na 1:1, ale bodovat by se nám ve Slavičíně podařilo jenom s velkým štěstím. Mně osobně je tento tým velmi sympatický, protože jsou to vesměs mladí ukáznění kluci, kteří nekecají a hrají rychlý kombinační fotbal. Nám zápas nevyšel. Měli jsme nějaké změny v sestavě kvůli zranění, ale to nás neomlouvá, protože i v nejlepší sestavě bychom měli co dělat. Po vzájemné konfrontaci se Slavičínem na podzim doma i teď venku můžu říct, že za mně jde o nejlepší tým v soutěži. Až jsem kolikrát překvapený, jak mohou s některými soupeři ztrácet body".

Branky: 25. a 65. Kořenek, 61. a 89. Šebák, 58. Šťastný - 54. Sochora (pen.). Rozhodčí: Nuc. Diváci: 50.

Ratiboř - Lidečko 1:2 (0:0)

Jaroslav Kulhaj, trenér Ratiboře: "V duelu o šest jsme nakonec ztratili všechny tři body. První půle byla poměrně vyrovnaná, ale diváci branku neviděli i přes naši obrovskou šanci. Ve dru-hém poločasu se nám hned po šesti minutách podařilo jít Zubíkem do vedení. Hosté o tři mi-nuty později srovnali Františákem a začínalo se prakticky od nuly. Zápas nakonec rozhodl zkušený Aleš Číž, kterého se nám nepodařilo uhlídat. Na konci si už hosté těsnou výhru uhlí-dali. V konečném účtování nám body s Lidečkem mohou chybět, neboť v domácím prostředí bychom je takovým způsobem ztrácet neměli.

Radek Číž, funkcionář Lidečka: „Jeli jsme pro bod a jsme velice šťastní, že máme všechny tři. Byl to zápas o šest bodů. My jsme byli herně lepším týmem. V prvním poločase jsme ustáli šance Jakubíka. Výborní byli oba brankaři, jak domácí Sedlák, tak náš B. Hyžák. I když jsme dostali první branku, hráli jsme dobrý fotbal a brzy srovnali. Zápas rozhodla akce probuzeného Aleše Číže, který ustál dva ataky a položil si také brankaře. Pak jsme to udrželi. Děkuji třem dorostencům, kteří po svém zápase ve Vizovicích přijeli a vyztužili naši lavičku".

Branky: 51. Zubík - 54. Františák, 71. Číž. Rozhodčí: Gargulák. Diváci: 50.

Horní Lideč - Franc. Lhota 2:1 p. (1:0)

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: „První poločas jsme byli o kapánek lepší, ale bohužel jsme dostali po rohu soupeře gól na 1:0. Potom jsme naše dvě šance na vyrovnání nevyužili. Druhý poločas už se moc nehrálo, Horní Lideč kouskoval hru a víc se chodilo pro balóny do zámezí, než se hrálo. Nám se podařilo ke konci zápasu srovnat po standartní situaci. Pak další dvě šance jsme neproměnili a tak to skončilo remízou. Penalty se nám dlouhodobě nedaří, a proto bere Horní Lideč druhý bod. Nebylo to utkání lahodící oku diváka, spíše bojovné, ze kterého máme bohužel jenom bod.“

Branky: 23. Smolík - 80. Chmela. Rozhodčí: Dospěl. Diváci: 120.

Poličná - Halenkov 5:0 (3:0)

V úvodu utkání si domácí celek vytvořil převahu a tu korunoval po dvaceti minutách hry Petr Bártek. Radim Bártek přidal o čtyři minuty později druhou trefu. Domácí celek pak podržel brankář Včelný. Do půle se navíc podařilo dát domácích třetí branku. Hosté ve druhém dějství chtěli s výsledkem ještě něco udělat. Zlepšili kombinaci, ale na domácí obranu nevyzráli. Po hodině hry zasadil hostím čtvrtou ránu Žniva. A aby toho nebylo málo, tak Libosvár přidal v závěru pátou branku a hosté si odvezli domů "bůra".

Václav Vondráček, funkcionář Poličné: " Zápas s Halenkovem měl výbornou úroveň a nám se podařilo vstřelit pět branek. Naši hráči chtěli odčinit nešťastnou prohru z Prlova, což se jim nakonec i podařilo. Od začátku jsme byli lepším týmem a vše odstartovala úvodní branka kapi-tána Petr Bártka. Do poločasu jsme přidali další dva góly a prakticky rozhodli o tříbodovém zisku. V dobrém výkonu jsme pokračovali i po přestávce a nakonec dali i čtvrtou a pátou branku. Hosté přijeli hrát fotbal, tak se divákům muselo utkání líbit. Škoda, že jich v chladném počasí přišlo tak málo, neboť naše dva poslední domácí zápasy snesly velmi přísné měřítko".

Branky: 22. P. Bártek, 26. R. Bártek, 33. Paťava, 59. Žniva, 77. Libosvár. Rozhodčí: Mikoška. Diváci: 50.

Hutisko - Prostř. Bečva 2:1 p. (1:0)

Zbyněk Jurajda, trenér Prostřední Bečvy: „Na Hutisko jsme přijeli s určitým respektem, i když domácí se nenacházejí v nejlepší pohodě. Utkání jsme začali aktivně, ale postupně naše hra upadala a začali jsme se utápět v nepřesnostech. Je fakt, že domácí vsadili od první minuty na urputnou obranu v deseti lidech a jejich obranný val se těžko překonával. V prvním poločase jsme si vytvořili pár slibných gólových šancí, ale počínali jsme si u nich nedůrazně nebo ne-přesně. Naopak domácí udeřili s ojedinělé akce a po odraženém míči se krásně half volejem trefil do šibenice domácí Baroš. Poločas tak skončil 1:0. Do druhé půlky jsme udělali v sestavě pár změn a přeskupili řady. Domácí se nám podařili zatlačit na jejich polovinu, ale opět jsme byli ve finální fázi nepřesní. Nakonec se nám podařilo v 80. minutě srovnat Ondryášem, který se na velkém vápně zpracoval těžký centrovaný míč na prsa a pohotovou ranou prostřelil na zadní tyč vše co mu stálo v cestě. Utkání tak nakonec skončilo opět remízou a v pokutových kopech jsme tentokrát jednou selhali a domácí byli stoprocentní.“

Branky: 22. Baroš - 75. Ondryáš. Rozhodčí: Neubauer. Diváci: 120.

1. Val. Polanka 17 12 2 1 2 60:21 41

2. Horní Lideč 17 10 3 1 3 45:23 37

3. Poličná 17 9 3 1 4 32:25 34

4. Slavičín B 17 11 0 0 6 55:32 33

5. Choryně 17 6 4 2 5 37:34 28

6. Prlov 17 6 3 3 5 36:33 27

7. Prostř. Bečva 17 5 3 4 5 35:36 25

8. Semetín 17 6 2 2 7 36:39 24

9. Franc. Lhota 17 5 1 5 6 51:42 22

10. Lidečko 17 7 0 1 9 25:35 22

11. Halenkov 17 2 4 3 8 28:50 19

12. Hovězí 17 4 1 2 10 25:52 16

13. Hutisko 17 3 2 2 10 29:50 15

14. Ratiboř 17 3 2 1 11 20:42 14

SKUPINA B

ADMIRA HULÍN - MALENOVICE 3:0 (1:0)

Pavel Vlha, vedoucí Admiry Hulín: „Do utkání vstoupili lépe hosté, již ve druhé minutě měli velkou šanci, ale volný hráč u zadní tyče střílel vedle. My jsme do zápasu vstoupili vlažně, moc nám nešla kombinace, a tak to byli znovu hosté, kteří měli ve 30. minutě další velkou šanci, po přečíslení naší obrany se znovu ocitl volný hráč u zadní tyče, ale znovu střílel vedle Vajdovy brány. Ve 34. minutě dostal míč Motal, potáhl ho podél vápna až doleva, přesnou přihrávkou našel volného Tabaru, který střelou od břevna otevřel skóre. Poločas se dohrál za našeho těsného vedení. Do druhé půle znovu vstoupili lépe hosté a střelou z dálky vystrašili Vajdu, který míč vyrazil na roh. V 55. minutě mohli vyrovnat, ale další střela skončila na břevně naší brány. A tak jsme to byli opět my, kdo změnil skóre, v 63. minutě zatáhl zprava míč do vápna Motal a jeho centr dorazil hlavou do sítě Vaculík. V 81. minutě se zbytečně nechal vyloučit po druhé žluté Motal a hosté šli do přesilovky, ale my jsme si vedení již hlídali. Navíc v 91. minutě jsme kopali roh, k míči se dostal Prokop, na vápně se zbavil obránce a tváří v tvář brankaři nezaváhal a zvýšil na 3:0. Nakonec jsme tedy dosáhli jasného vítězství a potvrdili tři body z Veselé. Zápas mohli hosté více zdramatizovat, ale své velké šance neproměnili, a tak i přes sympatický výkon odjeli domů s jasnou porážkou.“

Branky: 36. Tabara, 63. Vaculík, 90. Prokop. Rozhodčí: Prokůpek - Dorotík, Kolář. ČK: 81. Motal. Diváků: 100. Admira Hulín: D. Vajda, - L. Čevora, J. Barták, M. Zavadil - A. Absolon (46. J. Vaculík), Z. Prokop, J. Miklík (46. M. Karamon), S. Mrhálek - P. Motal, I. Csomor (88. V. Dobeš), A. Tabara, Malenovice: A. Juráň - D. Paták, D. Svěch (43. M. Daněk), R. Střelec, J. Mňaček - M. Bartek, P. Menša (88. O. Pulpit), D. Hynčica, V. Hradil - P. Páleníček, D. Torma.

PŘÍLUKY - SLAVKOV P. H. 3:1 (2:1)

V dalším jarním utkání na hřišti Příluků se představil Slavkov, který na jaře ještě nevyhrál, stejně jako domácí. Zápas začal náporem hostí, kteří podnikali rychlé útoky po stranách a centrovali před bránu. Obrana domácích jen stěží odvracela. Hosté nakonec přece jenom z tlaku vytěžili úvodní gól, kdy v 14. minutě přesně zahraný centr uklidil k tyči agilně hrající Ponížil – 0:1. S domácími to vypadalo zle, nicméně se nakonec uklidnili a začali hrát svou hru založenou na bojovnosti. Hra se přelévala z jedné strany na druhou a především hosté měli dvě velké šance, ale brankář domácích Holásek předvedl svou kvalitu a vychytal šance hostů. Udeřilo tak na druhé straně ve 33. minutě, kdy kolumbijská posila Diego Plata rozehrávala roh a hlavičkou skóroval kapitán domácích Frolek – 1:1. Domácí jako by polil živou vodou a začali tlačit hosty. Vyplatilo se hned v 38. minutě, kdy dorážel odražený míč do prázdné branky opět Frolek – 2:1. Do poločasu měli nakonec ještě šance jak domácí, tak i hosté, ale skóre se již nezměnilo.Po změně stran domácí převzali hru, začali více vyhrávat souboje a trápili obranu hostí. Nakonec využili v 61. minutě akci kolumbijského útočníka Platy, který, ač faulován, stačil ve výhodě přihrát na pravou stranu střídajícímu Pinkasovi, který z úhlu prostřelil hostujícího brankáře – 3:1. Hosté se snažili s výsledkem něco udělat, ale obrana domácích fungovala bezchybně. V závěru měli hosté ještě čtyři přímé kopy, ale nic z toho nevytěžili, protože brankář Holásek již další změnu skóre nepřipustil a domácí tak dovedli utkání do vítězného konce.

Jaroslav Brabec, sekretář Příluk: „Hosté na nás z počátku vlétli a trvalo nám zhruba 30 minut, než jsme se vzpamatovali a začali hrát svou hru. Podařilo se nám do poločasu otočit utkání, což nás nakoplo. V druhé půli jsme hráli více do těla, bylo vidět, že hráči opravdu chtějí a jdou si za vítězstvím. Po třetí brance se nám i přes několik šancí hostí dařilo pohlídat si výsledek a máme tak zasloužené tři body.“

Branky: 33., 38. Frolek, 61. Pinkas - 14. Ponížil. Rozhodčí: Veselý – Večeřa, Nuc. Diváků: 120. Příluky: Holásek - Čelůstka, Budín, Janků, Polanský Frolek, Šranko, Fojtík, Adamík, Plata, Dvořáček. Střídali: Pinkas, Bačík, Nesvadba. Slavkov p. H.: Neradil - Pálka, Pavlica, Z. Sadil, R. Sadil, Šimčík, Ponížil, Krajcar, Darebníček, Zámorský, Mrázek. Střídali: Urbánek, Čuba.

CHROPYNĚ - LUŽKOVICE 2:0 (1:0)

Aleš Polášek, sekretář Chropyně: „Na nádherně připraveném hřišti jsme se ujali vedeni Podaným hned ve 3. minutě. Poté převzali iniciativu hosté a hrdinou utkání se stal výborný gólman Koláček, který hostům zneškodnil dva pokutové kopy. Oproti tomu se po půli Vaňhara z penalty nemýlil, a protože hosté zůstali v koncovce sterilní, zůstaly tři body doma.“

Jiří Ždanov, funkcionář Lužkovic: „Domácí šli velice rychle do vedení již ve 4. minutě a těsný náskok si i přes naši snahu o vyrovnání udrželi. My jsme měli velké šance změnit skóre, ale naši jindy úspěšní střelci pohrdli dvěma pokutovými kopy. Oba dva jsme trestuhodně zahodili a připravili jsme se minimálně o bod. Naopak domácí v 52. minutě právě z pokutového kopu zvýšili na 2:0 a bylo vymalováno. Co jsme v minulém kole těžce vydřeli s Jaroslavicemi, v Chropyni jsme střelecky zklamali.“

Branky: 4. Podaný, 52. Vaňhara (pen.). Počet diváků: 60. Rozhodčí: Pavlica - Zubek, Polášek. Chropyně: D. Koláček - J. Ležák, D. Hrabal, (79. T. Loučka), M. Sanislo, (35. D. Matějov), J. Kovařík, R. Podaný, M. Menšík (70. M. Grmela), J. Štěpánek, T. Machů (87. L. Šeděnka), M. Vaňhara, R. Mareš.

Lužkovice-Želechovice: A. Jenček - P. Čekal, M. Šuba, J. Novotný, V. Tichý, M. Čala, J. Gruber, I. Světlík, T. Mičola, J. Škrabal, Z. Polepil (73. P. Novák).

HOLEŠOV B - VESELÁ 5:1 (4:0)

Zdeněk Kučera, funkcionář Sokola Veselá: „Do utkání jsme špatně vstoupili a vlastními chybami jsme domácím darovali už v 15. minutě vedení 2:0. Za tohoto stavu Holešovu B narostlo sebevědomí, hrál pěkný a účinný fotbal a do poločasu přidal ještě další dvě branky, z toho čtvrtou z penalty do kabin. Moc jsme toho pozitivního tentokrát nepředvedli. Výjimkou byla jen kosmetická úprava skóre Janem Žaludkem, při které se navíc v souboji s gólmanem zranil, a nastřelená tyčka v 88. minutě Tomášem Dujkou z trestného kopu. Míč odražený na malé vápno ale nikdo nedokázal dopravit do prázdné branky.“

Branky: 4. Pavelka, 15., 40., 42. Šuba (pen.), 54. Roubalík - 78. Žaludek. Rozhodčí: Blažek - Skalický, Veselý. Diváků: 150.

Holešov B: M. Oral - B. Šuba (74. A. Bakalík), S. Uličný, D. Pavelka, J. Leško, M. Roubalík (60. M. Machálek), T. Münster, A. Vymětal, O. Zaoral, J. Kadlčík (68. P. Polomík), R. Paštěka.

Veselá: P. Červenka - R. Manďák, D. Sokol, M. Střílka, O. Tkadlec, J. Žaludek, P. Dlouhý, D. Dlabaja, J. Červenka, M. Čoček, T. Dujka.

JAROSLAVICE - LOUKY 3:2 p. (1:0)

Šimon Polách, kapitán Jaroslavic: „V prvním poločase se hrálo vyrovnané utkání. Větší šance měly oba týmy po standartních situacích. Gólu se domácí dočkali po třiadvaceti minutách, kdy tečovaný centr do prázdné branky dorazil Páníček. Do druhého poločasu vstoupili lépe hosté a jejich tlak proměnili ve vyrovnávací branku. Domácí kopali po ruce ve vápně penaltu, kterou proměnil Macalík. Chvíli nato se trefil z přímého kopu Caudr. O vítězi utkání jsme rozhodli až ve dvanácté sérii pokutových kopů.“

Branky: 23. Paníček, 82. Macalík (pen.) - 73. Janča, 86. Caudr. Rozhodčí: Dostálek - Toman, Doležal. Diváků: 66. Jaroslavice: P. Žbel, (69. M. Gazdík) - O. Polách, D. Vrba, V. Gazda - T. Valenta, Š. Polách, L. Macalík, D. Horňák - P. Paníček (74. V. Hefka), M. Žárský - V. Chovanec. Louky: O. Pavelka - O. Pisklák, R. Mikač, T. Caudr, J. Kadlík - M. Janota, L. Horák, T. Malota, T. Burša (77. M. Pavelka), P. Kuchárek - P. Janča.

TEČOVICE - FRYŠTÁK 2:1 p. (0:0)

Ladislav Halgaš, funkcionář Tečovic: „Zápas s prvním mužstvem tabulky se musel divákům líbit. Hosté začali aktivněji, po pěti minutách se hra vyrovnala a Tečovice byly Fryštáku důstojným soupeřem. Důslednou obranou a presinkem nedovolily hostům nebezpečněji ohrozit branku, naopak samy si vytvořily pár šancí. Úvod druhé půle začal Fryšták tlakem, vytvořil si tři šance, ale do vedení se dostal až brankou z penalty. Tečovice zabraly, navázaly na výkon z první půle, hru vyrovnaly a čtyři minuty před koncem zaslouženě i stav. Po perfektně zahraném rohovém kopu D. Dorazinem se nechytatelně prosadil hlavou Chovanec. Remíza je zasloužená. Bonusový bod bral „Bivoj“, když proměnil všech pět pokutových kopů.

Branky: 86. Chovanec - 58. Skalička z pen. Rozhodčí: Dobiáš - Němec, Čech. Diváků: 65. Tečovice: Jokl – Plachý (80. Kysučan), Chovanec, Šnajdr Z., Balcárek – Závoda, Ondík (69. Šnajdr V.), Dorazin M., Vopatřil – Dorazin D., Shejbal. Fryšták: Mikel – Krajča, Bednařík, Skalička, Valášek, Sklenář, Vavruša, Hřebačka, Petráš, Holý, Okonkwo (75. Chudý).

MLADCOVÁ - KOSTELEC U HOL. NEHRÁNO

Na základě sdělení oddílu SK Moravan Kostelec u Holešova STK Zlínského kraje KFS na svém zasedání rozhodla, že mistrovské utkání 18. kola se neodehrálo z důvodu malého počtu hráčů hostujícího mužstva SK Moravan Kostelec u H.

1. Fryšták 17 13 1 2 1 65:14 43

2. Ad. Hulín 17 10 2 0 5 41:31 34

3. Mladcová 16 10 1 1 4 34:15 33

4. Tečovice 17 8 3 0 6 30:21 30

5. Veselá 17 10 0 0 7 41:37 30

6. Chropyně 17 7 4 0 6 31:34 29

7. Holešov B 17 9 0 1 7 46:36 28

8. Lužkovice 17 7 1 3 6 28:29 26

9. Jaroslavice 17 6 2 3 6 25:29 25

10. Malenovice 17 5 1 1 10 22:43 18

11. Louky 17 5 0 2 10 25:39 17

12. Slavkov p. H. 17 5 0 1 11 37:38 16

13. Příluky 17 4 1 1 11 23:44 15

14. Kostelec u Hol. 16 3 0 1 12 23:61 10

SKUPINA C

LUDKOVICE – NEDAKONICE 1:0 (0:0)

Stanislav Bartoš, vedoucí mužstva Ludkovic: „V Ludkovicích přivítali první celek tabulky. Od začátku se hrál vyrovnaný zápas. První poločas spíše mezi šestnáctkami. Ani jeden celek však neproměnil své příležitosti, a tak se odcházelo do kabin za bezbrankové remízy. Druhý poločas přinesl více fotbalu. Již ve 47. minutě šel sám na gólmana hostí P. Suchý ml., ale gólman skvělým zákrokem zabránil vstřelení branky. Stejná situace se opakovala o sedm minut později. Gólman hostí musel faulovat, ale ani z následného trestného kopu nebyl překonán. Trest pro hosty přišel vzápětí, kdy do odkryté obrany vběhl Hamouz a vstřelil úvodní branku utkání. Po inkasované brance hosté přidali na důrazu, ale k vyrovnání nedošlo. Když ani následně domácí neproměnili své šance, zrodilo se jednogólové vítězství domácích.“

Branka: 59. Hamouz. Rozhodčí: Kýr. Diváci: 80.

HAVŘICE – BŘEZOLUPY 3:0 (2:0)

Pavel Slavíček, předseda klubu Tatran Havřice: „Jsme nadmíru spokojení. Byl to důležitý zápas, proto jsme všichni rádi, že tři body zůstaly doma. Naše vítězství je zcela zasloužené. Skvěle nám vyšel hlavně začátek utkání, po dvou akcích Michala Rachůnka jsme vedli 2:0. Rozhodnuto ale ještě nebylo. Věděli jsme, že pokud hosté vstřelí kontaktní gól, budeme to mít ještě těžké. Proto jsme se soustředili na bránění. Herně jsme měli navrch, vypracovali jsme si mnohem víc šancí než soupeř. Po trefě Tomáše Rachůnka bylo rozhodnuto. Závěr jsme si taktickým výkonem pohlídali.“

Branky: 5. a 24. M. Rachůnek, 61. T. Rachůnek. Rozhodčí: Toman. Diváci: 77.

STARÉ MĚSTO – LUHAČOVICE B 7:1 (4:0)

Libor Soldán, trenér Starého Města: „Hráčům nemám co vytknout. Kluci k utkání přistoupili zodpovědně, podali fantastický výkon, za který jim musím poděkovat. Od první do poslední minuty jsme měli hru pod kontrolou. Vyšel nám vstup do utkání, v patnácté minutě to bylo 2:0. Do přestávky jsme přidali další dvě branky a bylo rozhodnuto. I ve druhém poločase jsme měli navrch. Soupeři jsme až na gólovou akci nic nedovolili.“

Branky: 5., 13. a 36. Hastík, 22. Sonntag, 58. Petek, 83. Janoušek, 90. Vanda - 70. Kroesbergen. Rozhodčí: Zelený. Diváci: 150.

DRSLAVICE – UHERSKÝ OSTROH 3:4 NA PENALTY (1:2)

Přemysl Přecechtěl, asistent trenéra Drslavic: „I když jsme vyrovnali v poslední minutě, bod je v naší situaci málo. Bohužel se kluci špatně postavili k penaltám. Přišlo mi, že se předhánějí v tom, kdo ji kopne hůř. Herně to ale z naší strany nebylo špatné. Srážejí nás zbytečné chyby. Góly si dáváme sami. Situace není vůbec dobrá, potýkáme se s absencemi. Proti Uherskému Ostrohu jsme začali dobře. V prvních deseti minutách jsme si vypracovali šest sedm rohů, ale nic jsme z toho nevytěžili. Naopak hosté se dostali poprvé za půlku a hned nám dali gól. Na 2:0 zvýšil po centru do vápna a hlavičce Fantura. Třetí branku jsme dostali na začátku druhé půle, kdy Pavlas vystihl špatnou malou domů. My jsme všechny branky vstřelili ze standardních situací. První gól dal po rohu hlavou Vystrčil, pak se po standardní situaci k tyči trefil Orlovský a v závěru jsme balon za čáru dotlačili po rohu. Míč těsně přešel brankovou čáru. Hosté sice protestovali, ale po zápase uznali, že to byla regulérní branka.“

Branky: 31. Vystrčil, 54. Orlovský, 90. Machálek - 6. Nováček, 26. Fantura, 56. Pavlas. Rozhodčí: Katrňák. Diváci: 85.

ZLECHOV – TLUMAČOV 1:0 (0:0)

Pavel Nožička, trenér Zlechova: „Zápas rozhodla jedna branka. S výhrou jsme spokojení, ale s hrou už trošku méně. Bylo to takové utrápené, ale tím si Plzeň v sobotu prošla taky. První poločas byl z naší strany klasický. Prvních deset minut jsme měli herně navrch a vytvořili si i dvě šance, ale žádnou jsme neproměnili. Postupně hra z naší strany upadala. Bylo to bez pohybu a nasazení. Pomohla nám až poločasová přestávka a změna v sestavě. Hra se ve druhé půli zlepšila. Sice vzadu jsme měli hodně velká okénka, kudy se soupeř dostával do velmi dobrých příležitostí, ale žádnou z nich neproměnil. I my jsme si vytvořili slušné situace, ale gól jsme dali až z rohu po krásné hlavičce Omelky. V závěru se Tlumačov snažil nakopávat dlouhé balony do vápna, ale k ničemu jsme ho už nepustili. Naopak jsme z brejkových akcí mohli skóre ještě navýšit.“

Petr Skypala, trenér Tlumačova: „Zápas se mi hodnotí špatně. Absolutně nebylo poznat postavení mužstev v tabulce. Celý zápas jsme byli lepší, vytvořili jsme si pět, šest jasných šancí, bohužel jsme je svou zbrklostí nebo váhavostí neproměnili. Domácí vsítili vítězný gól po první přímé střele na bránu v 84. minutě po rohovém kopu. Klukům nemůžu kromě té brankové impotence nic vytknout. Dřeli, bojovali, ale prostě nám není zatím souzeno. Musíme jít dál. Výsledky se určitě po takovém projevu musí dostavit.“

Branka: 84. Jiří Omelka. Rozhodčí: Vychodil. Diváci: 80.

ŠUMICE – SLOVÁCKO B 3:1 (2:0)

Martin Zicha, trenér Šumic: „Jsem spokojený s výsledkem i předvedenou hrou. Oba týmy se snažily hrát. K vidění nebyl žádný surový zákrok. Slovácko má fotbalový mančaft. Hrálo dobrý a férový fotbal. V první půlce jsme měli o něco více ze hry, Slovácko hrozilo hlavně po levé straně. My jsme ale byli o něco důraznější a využívali jsme okénka v soupeřově defenzivě. Šance byly na obou stranách, my jsme jich měli o něco víc. První gól dal Ondřej, pak se z penalty prosadil Žampach, který po změně stran zvýšil na 3:0 Hosté se ani za tohoto nepříznivého stavu nevzdali, hráli až do konce. Za svoji aktivitu byli odměněni brankou Lahodného.“

Branky: 36. z penalty a 53. Žampach, 28. Ondřej - 68. Lahodný. Rozhodčí: Filípek. Diváci: 120.

BŘEZNICE – MORKOVICE B 7:0 (5:0)

Vlastislav Kadlčák, sekretář Březnice: „Od začátku utkání domácí jasně dominovali. Převahu po celý první poločas tentokrát přetavili i gólově. Nejprve se trefil sváteční střelec Adamík. Po standardních situacích dvakrát hlavou zvyšoval Kozmík. Hosté branku domácích do poločasu neohrozili a za to byly potrestání dalšími dvěma trefami. Po kombinaci celého mužstva upravili skóre poločasu Ambrož a Dostál. Hosté ve druhém poločase byli vyrovnanějším soupeřem, jejich snaha končila na dobře organizované obraně domácích. Tito ještě upravili skóre Trčalou a Daníčkem.“

Branky: 25. a 39. Kozmík, 7. Adamík, 30. Ambrož, 36. Dostál, 64. Daníček, 80. Trčala. Rozhodčí: Němec. Diváci: 75.

Dalibor Skácel, trenér Morkovic B: „Na toto utkání nebudou žádné pozitivní vzpomínky. To co jsme si před zápasem řekli v kabině, jsme v první půli neplnili a všude byli o jeden nebo dva kroky později. Přístup k bránění standardních situací byl flegmatický a poločas tak skončil 0:5. Druhá půle byla herně lepší, ale místo nějakého snížení skóre, soupeř využil individuálních chyb a stanovil na konečných 0:7 z našeho pohledu.“

1. Nedakonice 17 11 1 2 3 36:25 37

2. Zlechov 17 11 1 1 4 38:21 36

3. Uh. Ostroh 17 10 2 1 4 38:23 35

4. Luhačovice B 17 9 3 1 4 46:33 34

5. Šumice 17 10 1 0 6 44:29 32

6. Staré Město 17 10 0 1 6 53:33 31

7. Ludkovice 17 9 1 1 6 40:25 30

8. Slovácko B 17 6 2 2 7 28:31 24

9. Morkovice B 17 6 1 0 10 33:62 20

10. Březnice 17 4 2 3 8 32:34 19

11. Tlumačov 17 3 3 2 9 22:39 17

12. Havřice 17 2 4 1 10 36:59 17

13. Březolupy 17 3 1 3 10 30:50 14

14. Drslavice 17 3 0 2 12 27:39 11