„Byl to téměř ping-pongový výsledek. V těchto soutěžích se občas potkají mančafty, které na tom jsou v daný okamžik velmi odlišně. Soupeři to moc nesedlo,“ hodnotí Podešva výhru 12:0.

Michael Podešva se poprvé prosadil v 7. minutě, další trefy přidal ve druhém poločase. V té době už byl mezi třemi tyčemi Ratiboře jeden z hráčů z pole, brankář Aleš Navrátil se v první půli nepříjemné zranil.

„Poslední branku jsem dal z přímáku. Věděl jsem, že chytá náhradní gólman, tak jsem záměrně ubral na razanci, aby měl šanci. Radost z branky mi to ovšem nekazí. Brankáři Navrátilovi přeji, aby se co nejdříve uzdravil," vzkazuje Podešva.

Ofenzivní univerzál dokázal hattrick vstřelit už dříve, v mládežnických kategoriích dokonce brankáře překonal pětkrát. „Událo se to ještě v mladších žácích v dresu Karlovic. Klub TJ Lutopecny-Měrůtky jsme porazili 16:0. Na to se nedá zapomenout,“ vybavuje si Podešva.

25letý borec se do fotbalového kolotoče vrátil po dvou letech. Naposledy působil ve Velkých Karlovicích v Krajském přeboru, kde z pozice levého záložníka skóroval šestkrát. Stačilo mu na to 19 zápasů.

Poté ale zcela změnil směr. Společně s kamarádem z vysoké školy Zbyňkem Šubou byli pohlceni výrobou Snowfeetů - bruslích na sníh.

„Začal jsem mít jiné priority než fotbal. Je to vážně super produkt. Stačí vyjít na Pustevny a můžete je použít, vejdou se do batohu. Naprosto mě to nadchlo,“ rozplývá se Podešva, jehož produkty se rozšířily do téměř všech zemí, kde panují přijatelné podmínky pro zimní sporty.

Kvůli nedostatku času tak fotbal na určitý čas opustil. „Lidé ho ve Velkých Karlovicích berou vážně. Vůči nim mi nepřišlo fér zanedbávat tréninky. Pokud se vše rozjede, tak se tam třeba jednou vrátím,“ nehodlá definitivně zanevřít na vyšší soutěž.

V tamním klubu si v minulosti zahrál také divizi. „Soutěž už byla na jiné úrovni a pro nás docela kolotoč. Vše jsme nakopávali na útočníka. Trenér Dalibor Kučera měl svůj styl,“ vzpomíná Podešva na tříleté působení.

Po odmlce ve Velkých Karlovicích se k fotbalu vrátil po dvou letech. V dresu Jarcové. „Začal jsem přibírat na váze,“ směje se. „Kamarádi říkali, že si mám jít s nimi čutnout. Snad se mi podaří shodit nějaké to kilo,“ dodává s úsměvem.