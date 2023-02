Bodovaly pouze v domácích střetnutích – remizovaly s Tečovicemi 3:3, Ludkovicemi 2:2 a porazily Louky 2:0. To od nich bylo vše.

„Po podzimu nebyly výsledky. S vedením jsme si sedli a domluvili se, že spolupráci ukončíme,“ přiblížil Malota, který převzal mužstvo teprve v létě. Po Miroslavu Březinovi.

Je to právě Březina, který se po necelém půl roce ujal této trenérské pozice. „I po letním odchodu jsem v klubu zůstal jako člen výboru. Pokud se měla uskutečnit změna, byl jsem jeden z prvních, který se v tom začal šťourat. A nabídl jsem se, že mužstvo znovu můžu trénovat. Nechtěli jsme experimentovat a oslovovat člověka mimo jaroslavické prostředí,“ informoval nový kouč týmu.

Podívejte se: Šest branek v Jaroslavicích! Domácí stáhli manko proti Tečovicím

Důvodů ke konci Maloty bylo více. „Postavení v tabulce po podzimu pochopitelně nebylo takové, jaké jsme si představovali. Navíc se tam objevily i komunikační problémy uvnitř oddílu,“ prozradil Březina. „Máme dva mužské týmy, mezi „A“ a „B“ vždy neprobíhala dobrá komunikace, na některé zápasy nebylo dost hráčů. I toto jsme potřebovali změnit a nějakým způsobem vyjasnit,“ pronesl dále trenér, který na podzim vedl žákovské mužstvo klubu.

Hodit vše pouze na trenéra by bylo velmi jednoduché. A to si uvědomuje i Miroslav Březina. „Za posledním místem rozhodně stojí více faktorů, nebylo to pouze o panu Malotovi. Měli jsme hodně zraněných, kluci měli pracovní i školní povinnosti. Tréninková morálka ke všemu nebyla taková, jak by bylo žádoucí.“

Březina se od dění v klubu příliš nevzdálil. Jako činovník klubu pravidelně sledoval domácí zápasy, chyběl jen na dvou venkovních duelech.

I proto měl stále dobrý přehled o týmu. „Před začátkem přípravy proběhly pohovory s hráči, kteří dle mého neodváděli takové služby. Více bychom se k tomu už vracet nechtěli, udělali jsme za tím tlustou čáru. Do jara půjdeme s čistou hlavou. Záchranářské práce jsou v našich rukou, není to žádné scifi,“ nepomýšlí na nejhorší možný scénář.

Jaroslavice se do tréninkového procesu vrátily 20. ledna, momentálně trénují ve středu a v pátek. „Máme domluvené tři přípravné zápasy – s Hvozdnou, Jasennou a Pasekami, všechno tedy s týmy z okresního přeboru. Minulý rok se nám to osvědčilo, máme to tak i kvůli tomu, abychom nabrali případnou pohodu. Týden před prvním jarním mistrákem možná ještě někoho oslovíme,“ nastínil Březina.

OBRAZEM: Výlety ani zákroky gólmana nepomohly. Jaroslavice vzdorovaly Březnici

Do přípravného kolotoče nezasáhne Lukáš Macalík, který podstoupil operaci křížových vazů v koleni. „Je duší naší zálohy,“ posteskl si hlavní kouč nad jeho absencí. „Začíná běhat, možná by mohl stihnout konec jarní části,“ odpovídá na dotaz, zda ještě stihne důležité boje o záchranu.

Velký otazník visí nad bývalým kapitánem týmu Šimonem Poláchem. „Z věkových i zdravotních důvodů se do hry zapojovat nechce. Rozhodl se nepodstoupit operaci. Trénuje s námi, zatím se ale necítí, že by mohl hrát. Snažíme se ho přemlouvat,“ nevzdává se pomoci od 37letého borce.

Hostování navíc skončilo Danielu Skopalíkovi, který se vrátil do Mysločovic. Dominik Horňák by mohl odejít do krajského přeboru, o jeho služby znovu stojí Napajedla. „Co se týče příchodů? Něco máme nachystaného, nerad bych se o tom ale bavil. Nic není oficiální,“ omluvil se Miroslav Březina.

Jaroslavice zahájí jarní část I. B třídy skupiny B domácím duelem proti rezervě Slušovic. O týden později jedou k důležitému zápasu na půdu předposledních Ludkovic, na které ztrácí jediný bod. „Nejdůležitější bude hned první zápas. A pak každý další,“ pousmál se Březina.

Úvodní dva zápasy jara bezpochyby napoví. Na rozhodnutí ale bude zbývat dalších 11 kol. Tedy 33 bodů.