„Stále se drží svého původního záměru – zkoumat alternativní pohony automobilů, které jsou budoucností ekologické dopravy. Trendy a inovace v automobilovém průmyslu se teď soustředí na plně elektrické pohony pro každodenní použití,“ upřesnil za pořadatele Barumky její tiskový mluvčí Roman Ordelt.

Na startu uvidíme především plně elektrická auta, doplněná o vozy s hybridním pohonem. Green Rally je příležitostí, jak na vlastní oči vidět, kam směřuje budoucnost automobilismu, a jak se technologie posouvají k čistší mobilitě.

Strabag Green Rally není o rychlosti, jak by si většina fanoušků a účastníků představovala, ale o přesnosti. Posádky projedou vybrané rychlostní zkoušky Barumky, ale místo toho, aby soutěžily v rychlosti, snaží se co nejpřesněji dodržet ideální čas. Ten je stanovený na základě průměrné rychlosti a délky úseku.

Soutěž je vypsána pro běžné tovární vozy bez zvláštních úprav, jedinou podmínkou je plně elektrický nebo hybridní pohon. Trať projedou stejně jako účastníci klasické rallye, pouze za použití předepsaného itineráře a jízdního výkazu. Pokud vyvstane jakýkoliv problém či nutnost servisu, musí si vystačit s tím, co si vezou ve svém voze.

Soutěž odstartuje v sobotu 17. srpna v 12:20 hodin přejezdem prvního vozu přes startovní rampu na náměstí Míru ve Zlíně. Posádky odtud trať zavede do časové kontroly prvního měřeného úseku do Nových Dvorů. Po absolvování Green testu Březová, jenž je předepsán jako rallye pravidelnosti, bude následovat test speciálních dovedností v ovládání automobilů. Jízda zručnosti proběhne na tradičním místě u rybníku Kapřín u Březůvek. Stejně jako v případě velké Barumky, bude zlatým hřebem sobotního programu Green test Bunč. Zde na účastníky opět čeká uzavřený úsek trati zaměřený na rallye pravidelnosti. Cíl sobotní části je naplánován do areálu Archeoskanzenu v Modré a je spojený s prohlídkou expozic Klenotnice a Živá voda. Pořadatelé připravili pro účastníky neopakovatelný zážitek.

Nedělní etapa (18. srpna) odstartuje snídaní a slalomovou zkouškou v areálu generálního partnera letošního ročníku společnosti Strabag, jež sídlí v průmyslové zóně ve zlínské části Příluky.

Po dvouleté pauze trať Green Rally zavede účastníky také do návštěvnického centra likérky Rudolf Jelínek, kde bude připraven oběd a prohlídka expozice a výroby oblíbené valašské pálenky. I nedělní program bude hostit jednu premiéru, kterou bude Green test na legendárním úseku z historie barumky z Vizovic do Loučky. Třetí Green test na uzavřené trati se odehraje stejně jako v loňském roce na úseku rychlostní zkoušky Halenkovice. Slavnostní vyhlášení vítězů a rozdílení cen proběhne v 15:30 hodin na náměstí Míru ve Zlíně, bude mu předcházet přeskupení v BMW Synot Auto Zlín a.s ve Zlíně-Loukách.

Green Rally si za svou historii získala mnoho věrných účastníků, a tak i v letošním roce lze očekávat zaplněnou startovní listinu. Harmonogram rallye umožňuje opět účast až třicítky posádek.

7. ročníku Strabag Green rally 2024

Sobota 17. srpna

10:30 – 11:00 hod: administrativní přejímka, Zlín, náměstí Míru

12:20 hod: slavnostní start rally, Zlín, náměstí Míru

20:00 hod: cíl 1. dne, Modrá

Neděle 18. srpna

07:45 hod: start 2. dne, Zlín-Příluky, areál Strabag

15:20 hod: cíl rally, Zlín, náměstí Míru

15:30 hod: rozdílení cen, Zlín, náměstí Míru