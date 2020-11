„Zvládnout se to dá, naplňuje mě to. Nyní již pracujeme na posilách,“ přiznává zkušený 40letý defenzivní fotbalista z Valašska.

Jak hodnotíte aktuální 10. příčku Velkých Karlovic po podzimu?

Na to, že jsme měli špatný začátek soutěže, tak to není nejhorší. Nastartovala nás výhra v Luhačovicích. Pak jsme doma povinně porazili vysoko Štítnou. Čekal jsem lepší umístění, i bez ohledu na to, že jsme v létě přišli o jednoho hráče základní sestavy Vojtěcha Vašuta, který odešel do Hané Prostějov.

Skóre 14:12 vypovídá o slabé koncovce a velmi dobré defenzivě. Jak to vnímáte?

Nedávali jsme na podzim branky. Zahazovali jsme neskutečné šance. Střelecká deka padla na Pavla Škrobáka, který jako náš nejlepší střelec byl u 80 procent našich možností a proměnit je nejen on nedokázal. Na druhou stranu jsme měli průměr 1,5 inkasované branky na zápas a kromě Valašské Polanky, kde jsme dostali čtyři branky, jsme v obraně obstáli. Škoda, že jsme po remízových koncích občas odevzdali penalty.

Ten bod navíc pak chybí. Vy jste příznivcem penalt?

Je to prestižní a bod navíc se vždy hodí. Je škoda, že se nám to v týmu nedaří. Musí prostě všichni hráči k rozstřelu přistupovat na sto procent, ne jen to tak kopnout, že musí.

Stal jsi se sportovním manažerem VKK. Razíte s trenérem Vyškovským jinou cestu.

Chceme, aby náš dorost a oba mužské týmy byly provázané. Aby se hráči posouvali a využívali jsme mladé odchovance. Vždy v pátek před víkendem určuji jako sportovní manažer, kam kteří hráči budou o víkendu zamíří a myslím si, že se nám to daří. Z rezervy do prvního týmu dvojice Píšek, Štuler. Z dorostu pak trojice Jurajda, Kovář a Maňák. Můžeme ty kluky využívat. Máme slušný dorost a ti mladí hráči potřebují získávat zkušenosti s dospělým fotbalem. O této cestě jsme přesvědčeni, že je ta správná.

Na závěr otázka mimo fotbal. Ještě hrajete amatérskou hokejovou ligu za Velké Karlovice?

Ano, loni jsme to před prvním covidem dohráli. Hráli jsme však jen jeden zápas v boji o třetí místo a prohráli jsme. Letos jsme to rozehráli, ale je to samozřejmě přerušeno.