Tak nabitou sestavu ještě neměli. I když hlavní organizátor Jakub Jugas kvůli zpřetrhaným vazům v kotníku letos v benefičním svátečním utkání nenastoupí, dal stoper Cracovie Krakov dohromady skvělý tým, který chce diviznímu Baťovu oplatit loňskou porážku a pobavit fanoušky, co na Boží hod přijdou podpořit správnou věc a přispět na nemocné děti.

„I když samozřejmě chceme vyhrát, hlavní je, abychom vybrali co nejvíce peněz a podpořili chlapce a holky,“ říká Jugas.

Šestý ročník benefičního střetnutí, jehož celý výtěžek poputuje na pomoc nemocným dětem Elišce, Štěpánkovi, Mikulášovi-Jakubovi a Julince, se hraje v otrokovickém areálu na Baťově v pondělí 25. prosince od deseti hodin.

Dres Výběru kraje navlékne řada známých ligových fotbalistů, reprezentanti. Fanoušci se mohou těšit na bratry Michala a Lukáše Sadílkovy, účast přislíbil i nejlepší střelec FORTUNA:LIGY Marek Havlík.

Početné zastoupení bude mít FC Zlín. Dorazí nejen brankář Stanislav Dostál, ale i kapitán Antonín Fantiš či mladé pušky Martin Cedidla, David Tkáč a Tom Slončík. Svěřence při hře podpoří také hlavní trenér Bronislav Červenka či jeho asistent Lukáš Motal.

Hrát budou i Tomáš Poznar s Lukášem Železníkem. „Jsem rád, že všichni kluci přijali mé pozvání, nikdo neodmítl. Naopak na některé ani nevyjde dres, takže budou jenom v realizačním týmu. Budeme mít nejsilnější sestavu ze všech ročníků,“ varuje protivníka Jugas.

Také bývalý stoper Zlína a Slavie letos zůstane jen na střídačce. Při zápase polské ligy s Ruchem Chorzów si totiž zpřetrhal vazy v kotníku a v lednu jej čeká v Krakově operace.

„Byl to nešťastný okamžik. Soupeř mi přisedl nohu. Když jsem pak viděl fotku, noha vypadala jak při hokeji. Nebyl to moc pěkný pohled. Dva týdny jsme objížděli doktory, řešili, co s tím. Nakonec jsme se rozhodli pro operaci,“ líčí Jugas.

Jaro tak jistě vynechá, letošní sezona pro něj skončila.

Věnovat se tak nyní může rodině, benefičnímu utkání. „Chceme, aby přišlo co nejvíce lidí a pomohli nám vybrat co nejvíce peněz,“ říká.

Také letošní ročník je věnován dětem, kterým pomáhá spolek Srdce na pravém místě a bojují se zdravotními problémy. Konkrétně jde o Elišku, Julinku, Štěpánka a Jakuba - Mikuláše.

Součástí benefice je také bohatá tombola, ve které mohou návštěvníci vánočního střetnutí získat podepsané dresy Tomáše Součka z West Ham United, Michala Sadílka z Twente, Mojmíra Chytila ze Slavie, Lukase Podolského z Gorniku Zabrze či polského reprezentanta Kamila Glika z Cracovie.

„Dresů a suvenýrů ale máme daleko víc. Takovou raritou jsou reprezentační dresy Gruzie či Finska od mých spoluhráčů z Cracovie,“ hlásí s úsměvem.

Pořadatelé benefičního střetnutí letos vydali charitativní kalendář Výběru kraje na rok 2024.

„Fanoušci si jej mohou zakoupit při utkání nebo na internetu. Veškerý výtěžek z tomboly, prodeje slosovatelných magazínů i kalendářů půjde na pomoc nemocným dětem,“ dodává Jugas.