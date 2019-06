Brankář Adam Juráň to zabalil po pětadvaceti letech. Právě tolik let strávil v jednom kuse. Za svoji věrnost si vysloužil obdiv spoluhráčů i fanoušků a také respekt soupeřů.

„Hlavním důvodem mého konce je rodina. Věk u brankářů v tomto případě nehraje roli. Říká se, že zrají jak víno. I zdravotní problémy se mi naštěstí vyhýbaly. Dalo by se říci, že končím symbolicky s Petrem Čechem, ale to s tím nemá nic společného,“ říká s úsměvem čtyřiatřicetiletý gólman, který dal v posledním zápase na hřišti v Loukách s milovanému fotbalu sbohem.

Proč jste se rozhodl skončit právě letos?

Důvodů skončit je samozřejmě víc, ale především je za tím rodina. Nechci ji už více okrádat o společný čas. Už to ve mně zrálo delší dobu, poslední motivací po podzimu byla záchrana v první B třídě, což se podařilo.

Jaké byly reakce týmu, rodiny a okolí na to, že po pětadvaceti letech nebude hrát fotbal?

Rodina i hráči mé rozhodnutí berou. Vědí, že je to přirozený sportovně-životní vývoj.

Celou kariéru jste strávil v Malenovicích. Proč právě tam?

V Malenovicích bydlím, začínal jsem tady, mám to kousek na hřiště, je to zkrátka srdcová záležitost. Znám tu spoustu lidí, pro které jsem ten fotbal dělal.

Měl jste v kariéře i jiné možnosti, kde byste chytal? Litoval jste, že jste někdy nezkusil jiný klub?

Zkusil jsem si chytat druhou dorosteneckou ligu ve Viktorii Otrokovice, což byla obrovská zkušenost. Přišlo ovšem zranění a vrátil jsem se zpět do Malenovic. Takové ty sranda nabídky z okolních klubů samozřejmě byly, ale nikam bych nešel. Znovu opakuji, dělal jsem to hlavně kvůli lidem v Malenovicích a sobě.

Na kterou sezonu nebo období budete nejradši vzpomínat?

Na to je jednoduchá odpověď – sezona 2015/2016. Můj jediný titul za těch pětadvacet let. V kabině se pod vedením mého otce vytvořila neopakovatelná parta. Na co jsme sáhli, to nám vyšlo a společně to vykopali. Byl to moc silný zážitek zvednout doma po posledním zápase pohár před svou rodinou. Paradoxně jsem v tom zápase poprvé a naposled hrál proti svému bratrovi. Před sezonou mi zemřel děda a vím, že on tomuto úspěchu dopomohl nadpozemskou silou.

Kteří spoluhráči zůstali vašimi největšími kamarády? A co trenéři? Který z nich vám dal nejvíc?

Za ty roky jsem potkal spoustu hráčů i z jiných klubů, se kterými jsem se sblížil, ale nechci jmenovat, protože je jich tolik, že bych nechtěl jediného vynechat. Od každého trenéra jsem si vždy bral jen to pozitivní a progresivní, co mě posune dál. Samozřejmě nejvíc mi dal můj otec, bez kterého bych nebyl, kde teď jsem. Jeho tréninky plné dřiny, ale i zábavy mě vždy motivovaly. Ale i on měl své mouchy, které jsem se naučil nevnímat a potlačovat.

Na co byste naopak nejradši zapomněl? Co vám nevyšlo?

Byly zápasy, které bych nejradši vymazal z hlavy. Třeba když dostanete v poslední minutě gól na 1:0 a je to vaše chyba. Naštěstí jich nebylo moc. Holt člověk je tvor omylný. S postupem času ale stejně zjistíte, že právě tyto zápasy vás posouvají dál.

Měl jste nějaký brankářský vzor? Gólmana, ke kterému jste vzhlížel a kterému jste vždycky fandil?

Že bych měl vyloženě svůj vzor, to se říct nedá. Spíš jsem každého špičkového brankáře obdivoval, čímž se od jiných odlišuje. Samozřejmě jsem si nemohl nevšimnout Van der Saara, Čecha, Harta, Buffona, Cassillase, od kterých jsem chtěl tu odlišnost aplikovat u sebe. (úsměv). Momentálně hodně přeji Jiřímu Pavlenkovi, kterého hodnotím jako komplexního brankáře už od působení v Baníku. Myslím, že se ještě posune do špičkového evropského velkoklubu.

A co vy? Budete se ve fotbale ještě nějak angažovat?

Abych řekl pravdu, tak nyní chci mít od fotbalu klid. Pomáhám sice v Malenovicích s předpřípravkou, kde mám syna, ale chci si dát pauzu. Časem mi ten fotbal začne chybět, vím to, ale co bude, teď neřeším. Možná něco přijde, když synové povyrostou. Nevím, nechám se překvapit.