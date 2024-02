Ke všem funkcím přidal další. Vedoucí trenér klubové akademie FC Zlín Marek Kalivoda se stal novým hlavním koučem starších žáků, mladé ševce má společně s Ondřejem Gazdošem přivést k záchraně v Moravskoslezské žákovské lize.

Mladí fotbalisté Zlína (bílé dresy) v přípravném zápase podlehli na umělé trávě v Uherském Brodě Teplicím 1:5. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

„Přinutily mě k tomu okolnosti. Kluci neprožili zrovna vydařený podzim a jelikož se potřebují co nejdřív dostat ze sestupových vod, rozhodl jsem se přiložit ruku k dílu a pomoc,“ říká Kalivoda.

Žákovská liga dostala letos grády. Důvodem je změna pravidel. Soutěž se totiž otevřela i pro další kluby, takže do nižší soutěže sestupují hned dva týmy, což většině účastníků přináší starosti, komplikace.

Přípravný fotbal -

FK TEPLICE U15 – FC ZLÍN U15 5:1 (2:0)

Branka Zlína: Jakub Truhlář

„Pro mě to není úplně šťastné rozhodnutí, protože na klucích v patnácti letech leží obrovská zodpovědnost. Navíc potom, co přejdou do starší kategorie a budou hrát za mladší dorost, paradoxně nemají co co hrát,“ nechápe nejen Kalivoda.

„Bohužel výsledky jsou nyní na prvním místě, ze zápasu se stala válka o body,“ všímá si Kalivoda.

I proto se mladí ševci, kteří jsou v tabulce po podzimní části s deseti body předposlední, důkladně chystají.

Do druhé poloviny sezony mladí Zlíňané vstoupí v sobotu 2. března v derby na Slovácku.

Do té doby mají ještě čas na tréninky, přípravu. Zlíňané mají za sebou několik utkání, trenér Kalivoda v nich prostřídal více než pětadvacet hráčů.

„Chtěl jsem dát šanci všem, abych si ověřil, jak na tom jsou. Utkáním s Teplicemi ale zkoušení skončilo a budeme se chystat na sezonu,“ říká trenér.

Ševci se v úterý utkali na umělé trávě v Uherském Brodě s Teplicemi. Skláři jsou na Lapači na soustředění, duel byl pro ně zajímavou konfrontací s moravským rivalem.

„Byl to oboustranně velmi kvalitní zápas. Nám vyšla hlavně první půle, kterou jsme ale prohráli 0:2. Po prostřídání už byla větší kvalita na straně soupeře, který přidal další branky. Nám se povedlo výsledek už jenom zkorigovat,“ hodnotí Kalivoda.

Porážku 1:5 mírnil Jakub Truhlář.

Starší žáci FC Zlín do startu druhé poloviny sezony sehrají ještě tři duely. Postupně vyzvou Dubnici, Trnavu a Duklu Praha.