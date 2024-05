„Nedařilo se nám proměňovat šance. Já sám jsem jednu velkou šanci zahodil, trefil tyčku. Holešov je kvalitní soupeř, ale my byli lepší,“ doplnil své hodnocení duelu Vopatřil, druhý nejlepší kanonýr Tečovic.

Čekali jste před sezónou postup, měli jste takové ambice?

Trenér stanovil jasný cíl - postup, a my jsme se tím řídili. (úsměv) Samozřejmě jsme to očekávali, hrajeme tuto soutěž už deset let. Nyní si budeme užívat!

V čem byly Tečovice v této sezóně nejlepší?

Myslím, že to bylo díky trenérovi. Je s námi už dva roky a myslím, že pan Venca měl velký podíl na našem úspěchu. Ale také jsme dostali nejméně gólů, takže máme dobrou obranu a výbornou zálohu i útok.

Proč jste přijali postup až nyní?

Chtěli jsme soutěž vyhrát, postoupit přímo, sportovní cestou. Měli jsme už několik nabídek jít výše z třetího místa, ale chtěli jsme si postup vybojovat sami a nakonec se nám to podařilo. Jsme za to velmi rádi!

Bude tento tým konkurence schopný nebo bude potřeba posílit?

Krajský přebor: krize Hrachovce a vydřená výhra lídra. Francova Lhota to nebalí!

Uvidíme. Náš brankář Zdeněk Jokl odchází, hrál tady dlouho. Máme zde ještě pár brankářů, ale uvidíme, jak to dopadne. Máme pár měsíců na to se připravit. Uvidíme, co bude.

Jak náročná byla oslava?

Hodně, byla dlouhá noc. Trochu hudby, šampaňské, hlavně jsme si to všichni užili, protože se to nemusí už nikdy opakovat. Zasloužili jsme si to!

Máte nějaké sny a cíle, čeho byste chtěl ve fotbale ještě dosáhnout?

Já jsem rád za první A třídu, to mi zatím stačí. Nevím, jak kluci, ale já jsem v životě tuto soutěž nehrál.

Pět důvodů, proč ševci spadli z ligy. Venkovní bída, (ne)posily, horší podmínky

Měl jste v minulosti nějaké nabídky, které třeba litujete, že jste nepřijal?

Když mi bylo dvacet let, mohl jsem jít do Fryštáku hrát krajský přebor. O ničem dalším jiném nevím.

Blíží se mistrovství Evropy ve fotbale. Jaksi naši povedou?

Doufám, že dojdou co nejdál. Skupinu by měli zvládnout a uvidíme, koho dostanou v play-off. Samozřejmě vše budu pozorně sledovat a budu jim fandit.

Kdo bude šampionem?

Já jsem vždycky fandil Portugalsku.

I. B třída – sk. A: Šok! Jeden duel byl i kvůli MS v hokeji zkontumován

Ptát se na fotbalový vzor je asi zbytečné…

Ano, nikdo jiný, než Ronaldo!