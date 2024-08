/VIDEOROZHOVOR! Jednu z nejméně snadných sezon čeká kapitána a tým fotbalistů Hvozdné Jana Nahodila. Po uplynulém snovém ročníku, kdy v nováčkovské sezoně obsadili 5. místo v I. B třídě skupině B, jim situaci komplikuje plánovaná rekonstrukce hřiště a zázemí, které je vyženou do azylu v Lukově.

„Popravdě jsme si to už v závěru uplynulé sezony zažili a skoro se nebojím říci, že zvykli. Poslední dva zápasy jsme v Lukově hráli a také bodovali! Navíc proti silné Lípě,“ připomněl šéf kabiny Nahodil, jenž si ve své bohaté hráčské kariéře vyzkoušel také náročnost divizi v dresu Vsetína.

„Doufám, že si na dočasnou změnu domácího prostředí zvykneme a budeme hrát svůj fotbal. Věřím, že nás to nijak neovlivní a budeme se snažit dál předvádět hru a dosahovat výsledky, které máme,“ těší se Jan Nahodil.

Na VIDEOROZHOVOR s Janem Nahodilem ale i předsedou Hvozdné Janem Hrazdírtou se podívejte níže.

Aby toho nebylo málo, k zásadní změně došlo také na trenérském postu, který po sedmi letech z rodinných důvodů opustil 57letý Vlastimil Bořuta, na jehož úspěchu bude chtít navázat další matador – Petr Polášek. Jak to zatím vnímáte vy a kabina?

Všichni to vnímáme jako takovou vzpruhu, pro tým je to zase něco nového. Zažili jsme Vlasti, který byl super a v podstatě s námi v podstatě vykopal z nejnižší okresní soutěže až tu současnou I. B třídu. Z celé cesty už byl asi unavený a proto přišel nový trenér. Přišly změny, přišli nějací noví hráči. Nyní více hráváme na trénincích, zkoušíme standardky. Cítím, že si to zcela sedá velmi dobře.

Je příprava jiná?

Je to takové fotbalové, což se mi líbí, což se líbí většině z nás. Cítím, že půjdeme herně nahoru, protože nový trenér se snaží hrát po zemi, chce nabídky a aby jsme hráli více technicky.

Kapitán fotbalistů Hvozdné Jan Nahodil. | Video: Břenek Martin

Coby zkušený dlouholetý kapitán - jaká bude vaše silná stránka? Na čem budete chtít stavět?

Jak jsem už říkal, budeme se chtít prosadit hlavně hrou po zemi, snažit se hrát pěkný fotbal a dávat góly. Prostě hrát tak, abychom se opět pohybovali ve vyšší polovině tabulky.

Tým byl v létě doplněn. Jak zapadly posily?

Zatím výborně. Trénuje s námi Tomáš Mičola, zapadl úplně perfektně. Ale víme o dalších, tak snad vše dobře dopadne.

Coby nováček jste v uplynulé sezoně čeřili vodu v popředí tabulky. Kde byste konkrétně rád viděl tým nyní?

První sezona je vždy pro nováčka naplněná euforií, druhá horší. I přesto jsme optimista a věřím, že se s jeními nástrahami popereme. A jestli zopakujeme stejný výsledek, budeme za to strašně rádi!

Kdo bude patřit k favoritům soutěže?

Slyšel jsem o nějakých přestupech do Tlumačova, že tam odešlo hodně hráčů z Baťova, budou asi silní. Zásadní je také velká obměna týmů, které přešly do druhé skupiny I. B třídy. Vnímám to tak, že nás v podstatě čeká opět jakoby nováčkovské sezona.

Předseda hvozdenské Kopané Jan Hrazdíra. | Video: Břenek Martin

Jste zkušený fotbalista, který si vyzkoušel i divizi. Jaké máte ještě sny a cíle?

Ano, vyšší soutěže jsem už hrál a už mám docela roky, takže moje cíle a sny jsou už velmi skromné. Zůstal jsem ve Hvozdné ještě rok, teda s tím, že se udrží tam, kde jsme, popřípadě výš. Doufám, že se tým zkonsoliduje, posílí. Věřím, že budu moct opustit tento tým jako hráč a popřát klukům hodně úspěchů třeba i ve vyšší soutěži.

Chystáte se na trenérskou kariéru?

To se ještě uvidí. Bude záležet, jak mi bude fotbal chybět. Hraji jej od šesti roků a ještě jsem nezažil v podstatě dlouhodobější zranění. Je to už prostě stereotyp a uvidím, až z toho vypadnu, jak se budu cítit.

Kdo byl vaším fotbalovým vzorem?

Já úplně fotbalový vzor nemám, protože je to týmová hra. Mám rád Liverpool, je to tým, který spolu vyhrává a prohrává. Není to o jednotlivci.

Fandíte někomu v tuzemsku?

Samozřejmě Zlínu. Doufám, že ligu vykope hned zpátky.

Nováček fotbalové I. A třídy z Tečovic porazil ve 2. kole krajského poháru Hvozdnou 4:2. | Video: Břenek Martin

