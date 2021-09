„Klidně jsem mohl dosáhnout na hattrick, kdybych zachoval chladnou hlavu. Myslel jsme si, že jdu na vyběhnutého gólmana Urbánka sám, nikdo mi nezavolal. Kdyby ano, asi bych z půlky prázdnou bránu trefil. Nebo se alespoň o to pokusil,“ usmíval se naoko nespokojený kapitán Napajedel a autor dvou branek Michal Dvořáček.

Smutný nemusel být. Vždyť Napajedla natáhla šňůru výher na pět zápasů. O víkendu přitom Fatra sahala po dalším úspěchu, ale v Morkovicích padla po boji těsně 1:2. „V posledním domácím duelu jsme byli lepší na balonu, ale góly do smolného střetu gólmana s našim hráčem střílel soupeř. Náš finiš byl ale drtivý, zranění jejich jediného brankáře nám pomohlo,“ sportovně uznal 36letý záložník.

Vášně rozpoutal střet napajedelského fotbalisty s brankářem v pokutovém území, po kterém zůstal nevšovský Martin Böhm otřesen ležet na zemi a se silným otřesem mozku byl převezen na pozorování do nemocnice, odkud byl naštěstí v pondělí bez dalšího vážnějšího zjištění propuštěn do domácího léčení. „Bylo to hodně nešťastné. Byl jsme kousek do toho, za mě byl u míče náš hráč, ale co se událo poté bylo hodně mrazivé. Je dobře, že Ford (Foral – pozn. red.) na naše doporučení starších penaltu schválně zakopl vedle,“ ještě jednou kapitán na dálku zatleskal svému spoluhráči a expertu na penalty. „Takto dosažený kontaktní gól by vůbec netěšil!“

Fatra byla odměněna v dalších minutách, kdy rychle skórovala a poté využila „otřesenosti“ nevšovských fotbalistů. „Ti ale paradoxně měli dva brejky, které kdyby po naší lehkovážnosti proměnili, asi bychom již těžko zápas otáčeli. S tím se pereme celou sezonu, naštěstí nyní to pro nás dobře dopadlo,“ pokrčil rameny kapitán Fatry.

K výhře jeho barev prý ani nepomohla skutečnost, že se mezi tyče soupeře postavila fotbalová osobnost v podobě Aleše Urbánka. „Rozhodně za ty tři góly nemohl, chytal lépe jako řada náhradních gólmanů. Porážku na něj bych neházel.“

A právě potence kapitána v podobě pěti vstřelených branek táhne Napajedla vzhůru. „Více než ze vstřelených branek mám radost ze série, která se nám na úvod povedla. Pět výher je nad očekávání, jsme moc spokojení a odměněni za tvrdou práci v přípravě. Současný bodový zisk nám dává klid před náročnými nadcházejícími duely na půdě soupeřů, odkud se rozhodne nebudeme chtít vracet s prázdnou!“ má jasno Michal Dvořáček.