Ještě před dvěma sezonami se nacházeli v IV. A. třídě, kterou i zásluhou 107 branek a 5 bodového náskoku na Louky „B" úspěšně ovládli. O dva roky později se ve Lhotě už pečlivě připravují na I.B. třídu. „Reakce všech hráčů a celého klubu byla pozitivní. Když jsme před třemi lety začali mužstvo znovu budovat s kluky, kteří pocházejí ze Lhoty, tak byl náš předurčený cíl okresní přebor, potažmo I.B. třída. Teď je to pro nás splněný sen. Vybudovali jsme nové hřiště, máme slušný areál, plánujeme výstavbu kabin," pochvaluje si Prokop.

Převládají u vás momentálně radosti, nebo spíše starosti?

Co se týče administrativy, tak žádné resty nemáme. Ohledně zázemí musíme poupravit kabiny, prostory pro rozhodčí, abychom reprezentovali obec i klub, přeci jenom to už je krajská soutěž. Samozřejmě nás před začátkem soutěže čeká nějaká práce, do té doby to však v pohodě nachystáme a dáme dohromady. Hřiště máme v bezvadném stavu, v tom problém určitě není. Žádné závažnější problémy technického rázu nemáme.

Předpokládám, že je to velká událost pro celou dědinu…

Pochopitelně ano. Diváci to přijali s velkým nadšení, někteří tomu dodnes nevěří. Uvěří tomu, až uvidí první zápas. (s úsměvem) Tato soutěž se zde nikdy nehrála, byl to sen mnohých fotbalistů, kteří tady hrávali a dnes jako fanoušci chodí povzbuzovat. Věří nám. Budeme mít širokou podporu obce.

Je váš příběh podobný jako u seriálu Okresní přebor?

Svým způsobem ano. (s úsměvem) Okresní přebor napsal někdo, kdo žil v tomto prostředí. Ví, co znamená jít do toho srdcem a zná postup v menších soutěžích.

Jak to vypadá s hráčským kádrem, bude potřeba posílit?

Posily bychom samozřejmě potřebovali, i když v dnešní době je to složitější. Zkoušíme to, spolupracujeme s okolními kluby. Pokud hráči budou chtít a klub je uvolní, tak posílíme. Nejvíce se to ale projevilo návratem domácích hráčů. V současné době akorát do budoucna řešíme post gólmana.

Hlásí se vám sami hráči, nebo je oslovujete?

Spíše se nám hráči hlásí sami. Oslovuje je však také trenér, který má na starosti mužstvo dospělých, mapuje hráče – zda nejsou v klubu spokojeni, nehrají z osobních či různých důvodů.

V I. B. třídě nahradíte Luhačovice „B“, postup vám byl stvrzený technicky. Není u vás pachuť, že k tomu nedošlo přímo na hřišti?

Trochu ano. Hráči s nadsázkou říkají, že chtějí pohár, že ho druhý rok nedostali. Soutěž svým způsobem máme vyhranou, do všech zápasů jsme šli na plno – a to jak ve III. třídě, tak okresním přeboru jsme si drželi první místo, nenechali nic náhodě. Chtěli jsme vyhrávat, šlapali za postupem v obou soutěžích, což se vyplatilo. I když je to technický postup, tak jsme nedostali nic zadarmo. Nebereme to tak, že si to kluci nezasloužili. Vybojovali si to.

Ještě v sezoně 2018/2019 jste hráli IV. A. třídu. Nyní vás čeká I.B. třída. Kde se to zastaví?

S kamarádem jsme slávisté, tak říkáme, že až v Edenu. (se smíchem) Nerad bych říkal, že I. B. třída je strop, nikdo ji však tady dříve nehrál.

S jakými ambicemi do sezony půjdete?

Někteří kluci I.B. třídu už hráli, jsou v nejlepších fotbalových letech. Znovu si to vydřeli. Určitě budeme chtít hrát v první polovině tabulky.