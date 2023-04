První jarní zápas vždy bývá ošemetný. Zvláště pokud po přechodu na přírodní trávu na domácím pažitu vyzvete nebezpečné Louky. „Prvních 25 minut jsme měli převážně míč v držení my a soupeře jsme k ničemu nepustili. Jako bychom však poté přestali hrát a po nedorozumění vzadu jsme inkasovali gól,“ zmínil vlastní branku Bielika z 38. minuty. „Věděli jsme, že máme natrénované. Utkání se nám nakonec během chvilky podařilo zvrátit v náš prospěch. Zbytek zápasu jsme si už pohlídali a nakonec slavili vítězství,“ radoval se Klíma.

Domácí po úvodním poločase neměli na co čekat. Hostující mužstvo se snažili zlomit hned zkraje nové půle. „Museli jsme na ně vlétnout, což se povedlo,“ těšilo 20letého borce. „V prvním poločase jsme téměř nevystřelili na bránu, tak jsme si o přestávce v kabině řekli, že se musíme víc tlačit do koncovky a taky jsme tak udělali. Gólových šancí jsme v druhém poločase měli spoustu, ale nakonec z toho byly jenom tři,“ posteskl si nad zahozenými příležitostmi.

Po změně stran jim na obrat stačilo jen devět minut. Konkrétně se prosadili mezi 50. a 54. minutou. V prvních dvou případech u toho byl právě náš kanonýr. „Při prvním gólu jsem dostal průnikovou přihrávku ze středu hřiště a po kličce ve vápně jsem levou nohou umisťoval k tyči. U druhého šel naopak centr zkraje a po zpracování jsem opět mířil na vzdálenější tyč. Míč trošku se štěstím nakonec doskákal do brány,“ pousmál se při vzpomínce na vítěznou branku.

Hlad po gólech měli domácí vskutku velký. Nejvíce se to projevilo na Klímovi, jenž skóroval v 50. a 52. minutě. „První gól nakopl nejen mě, ale i celý tým a utkání jsme v ten moment chtěli otočit na naši stranu. Byla to asi náhoda, na koho to zrovna vyjde,“ nepřeceňoval krátký časový úsek mezi oběma góly.

Hattricku se nedočkal. To mu při výhře Tlumačova tolik vadit nemuselo. Pro něj samotného se jednalo o druhou a třetí branku v tomto působišti. Už nyní tak má více branek než vloni, kdy nastupoval v Baťově. S ním tehdy ovládl krajský přebor. „Byla to zrovna moje první sezóna po přechodu z dorostu do mužské kategorie. Za titul s Baťovem v krajském přeboru jsem hodně rád!“

Klub z Otrokovic naskakuje už v divizi. Ta Robertovi Klímovi zatím nebyla souzena. „Jelikož nyní studuji vysokou školu v Praze, tudíž tréninky přes týden nemám možnost absolvovat, požádal jsem, jestli by moje herní vytížení nemohlo být v sousedním Tlumačově. V pohodě jsme se domluvili. Už jsem tam předtím znal spoustu kluků, takže to pro mě nebylo zas tak cizí prostředí,“ užívá si zdejší angažmá.

Na Baťově přitom absolvoval poslední dvě přípravy. „Protože pokračuji ve studiu v Praze, tak by nebylo možné plnohodnotně trénovat a tudíž s hraním v Tlumačově i na jaře jsem byl naprosto v pohodě,“ vysvětlil Klíma.

Stále je mu teprve 20 let. Fotbalovou kariéru má teprve před sebou. Na vyšší mety rozhodně ještě zanevřít nechce. „Studium je momentálně u mě na prvním místě a v Tlumačově jsem nadmíru spokojen. Pokud by ale přišla nabídka z vyšších soutěží, určitě bych nad ní popřemýšlel,“ říká na rovinu Robert Klíma.

Pomůže si k tomu letošními výkony v Tlumačově?