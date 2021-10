Kolařík přitom připomíná také svého současného parťáka z Lužkovic Ivoše Světlíka. „Je to velký patriot lužkovického fotbalu,“ sklání poklonu 42letému borci, který v minulosti oblékal dres Slavičína, Kroměříže nebo otrokovické Viktorie.

Během období ve Fastavu přesto narazil na osoby, na které jen tak nezapomene. A to v dobrém slova smyslu. „Rád vzpomínám na mého dlouhodobého trenéra Jardu Novotného, na jehož tréninky vzpomínám velmi rád," zmiňuje někdejšího ligového hráče.

Filip Kolařík v Lužkovicích působí teprve od loňského léta. Tři roky předtím nastupoval za SK Zlín. Premiérový krůčky si připsal v současném prvoligovém Fastavu. „S fotbalem jsem začínal právě v tomto klubu, vydržel jsem tam však asi jen rok a půl. Upřímně na to období nevzpomínám úplně v nejlepším, fotbal mě tam tolik nebavil,“ vzpomíná na začátky.

Hosté si zkraje druhého dějství vstřelili vlastní branku, za domácí se naopak ještě trefili Paták, Rudl a Krejčík. „Chtěli jsme navyšovat skóre, což se nám skvěle dařilo,“ pochvaloval si někdejší mládežnický hráč Zlína. „Na druhou stranu mi však už přišlo, že jsme se všichni viděli na pivu. Kluci přidali další branky a udělali si radost,“ těší Filipa Kolaříka, který „za odměnu“ za gólové představení do kabiny pravděpodobně přinese litr domácí kořalky.

Lužkovice ve druhém poločase přidaly svému dosud poslednímu soupeři ještě čtyři branky, Filip Kolařík však hostujícího brankáře Čačalu už nepřekonal. „Osobně jsem si přál přidat šestý gól, abych dovršil dva hattricky, bohužel se mi to nakonec nepovedlo,“ litoval naoko borec, pro kterého se jednalo o nejlepší střelecký počin mezi dospělými. „Vždy jsem dal maximálně tři branky. Proti Slavkovku jsem tak vstřelil nejvíce branek v jednom zápase.“

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.