„Rozhodující bude vyjádření Výkonného výboru FAČR v Praze a následně výkonného výboru Zlínského KFS, kde je již nyní shoda s novým, dvoustupňovým uspořádáním. Následně budou kluby seznámeny s restrukturalizací, postupovým a hlavně sestupovým klíčem na červnovém losovacím aktivu. Dvoustupňové soutěže by pak mohly být spuštěny od sezony 2024/25,“ uvedl místopředseda Zlínského krajského fotbalového svazu a šéf OFS Zlín Pavel Brímus.

Pro MSFL a hlavně divize by reforma znamenala velké zeštíhlení

„Nyní v celém našem kraji sbíráme názory všech klubů, které hrají v krajských a okresních soutěžích, ale reorganizace je nevyhnutelná. Máme nejvíce výkonnostních tříd, třeba Rakousko a Slovensko má o dvě méně, k čemuž se chceme dostat i my,“ podotkl Brímus.

A co je podstatou plánované reformy? Všechny soutěže v Česku se budou nově jmenovat ligy - od té první profesionální až po osmou, což je nynější III. třída. Současná III. liga (ČFL a MSFL) bude jen jedna (3. liga), divize na Moravě (4. liga) budou opět jen dvě. Všechny o 16 účastnících. Krajské soutěže definitivně vypustí I. B třídy a složení bude: Krajský přebor - 5. liga, I. A třída - 6. liga – by měla mít dvě skupiny. Okresní svazy budou řídit 7. ligu (okresní přebor) a 8. ligu (III. třídy). V případě OFS Zlín, fotbalově nepočetnějšího okresu v republice, se vážně uvažuje i o 9. lize.

Předmětem diskuze v těchto týdnech tak nyní je, v kolika účastnících se bude hrát nejen krajský přebor. Dost týmů se totiž přiklání k šestnáctičlennému. Další ligy níže budou mít spíše nižší počty účastníků – 14 nebo 12.

„Aktuálně řešíme také možnost, že by I. A třída neměla dvě, ale hned tři skupiny. Nejenže by v případě restruktualizace nedošlo k tak velkému odlivu, sestupu týmů z krajských soutěží, ale navíc by se mohlo hrát ve 14 účastnících. Dlouhodobě totiž máme zjištěno, že týmy u nás nechtějí hrát ve středy a to by celky v soutěžích o 16 účastnících asi neminulo,“ poznamenal sekretář Zlínského KFS Radovan Lukáš. „Vše se nyní připomínkuje, komunikuje, řeší. S jakým návrhem přijde Zlínský KFS, rozhodne až výkonný výbor,“ zdůraznil.

Na základě finálního rozhodnutí VV FAČR pak bude Zlínský KFS řešit postupový a sestupový klíč zejména v I. B třídách, které se zruší. Představit konkrétnější řešení resktruktualizce by měl pracovní aktiv, jenž je naplánován na polovinu března ve Zlíně.

Také okresní fotbalové svazy v kraji vnímají potřebu snížení výkonnostních stupňů a v zásadě nemají problém s restruktualizací. „Pro nás se v řízení nic zásadního nezmění, dvoustupňový systém máme už čtvrtým rokem. Už jsme na výkonném výboru počítali, že do našich soutěží může přibýt nějakých šest devět klubů, dle počtu skupin, týmů v 6. lize (I. A třídě). V součtu to bude nějakých 36 týmů, což v praxi znamená, že bychom měli jednu sedmou ligu a dvě skupiny osmé ligy po 14 účastnících. Ideální,“ poznamenal předseda OFS Uherské Hradiště František Miko. Bez větších problémů příliv celků z krajských soutěžích „ustojí“ také na Vsetínsku a Kroměřížsku, dvou nejmenších fotbalových okresech v kraji.

Naopak vrásky na čele mají na Zlínsku, jehož okres má ve fotbalovém hnutí největší počet členů, hráčů, klubů a soutěží. Více, než celý Karlovarský kraj. „Pro řadu lidí, klubů to bude léčba šokem. Živě o celé reformě diskutujeme napříč komisemi, hlavně STK, té přibude práce. Na okresech budeme mít více klubů, více práce s rozlosováním,“ poznamenal.

Při nejčernějším scénáři zúžení krajských soutěží totiž může do OFS Zlín přijít až 16 týmů! „Už teď máme pět soutěží. Naštěstí v návrhu se počítá, že v podobně velkém okrese by mohla vzniknout i 9. liga,“ připustil Brímus s tím, že za něj by celé reformě prospěl i ještě roční odklad. „Jedná se o docela zásadní změnu, které by prospělo více času na vstřebání, vyrovnání se s novou realitou. Vím o řadě lidí, co ji nepodpoří a naopak. Zatím je to vyrovnané jako prezidentské volby. Uvidíme, co přinesou příští dny, všichni nyní budeme muset hodně komunikovat a naslouchat,“ dodal fotbalový funkcionář Pavel Brímus.