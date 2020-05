„Je to pro nás spíš ponaučení, že nemůžeme nechat záchranu na poslední chvíli. Pomohlo nám to,“ přiznal trenér Malenovic Luděk Hynčica. „Na druhou stranu jsme si mladé kluky z dorostu nemohli vyzkoušet v ostrých zápasech,“ našel Hynčica i úskalí předčasného konce sezony.

Právě v úterý odpoledne Malenovice absolvovaly svůj první trénink od březnového ochromení veškerého organizovaného sportovního dění.

„Budeme teď v době dovolených trénovat jednou až dvakrát týdně a do toho hrát přátelské zápasy. Budeme zjišťovat, jak na tom jsou kluci fyzicky i psychicky. Jestli se těm starším ještě vůbec chce hrát. Doufám, že jsou po tak dlouhé pauze natěšení,“ poznamenal s úsměvem.

Během léta také na předměstí Zlína plánují doplnit kádr. „Nějaké změny určitě budou. Máme tady pár kluků na zkoušku. Uvidíme, jak se domluvíme s okolními kluby,“ poznamenal Hynčica neurčitě.

Zatímco nyní se život v Česku vrací pomalu do normálu, vývoj kolem pandemie na podzim, je zatím neurčitá. Start nové sezony výkonnostních soutěží v regionu je naplánován na 15. srpna. „Uvidíme, co bude, ale chtěli bychom hrát. V tuhle chvíli ale nikdo neví, co bude. Je to ve hvězdách,“ myslí si Hynčica.

Ambice a cíle v Malenovicích mají skromné. „Chceme hrát aspoň v půlce tabulky. I. B třída je pro nás nejvýhodnější, proto se chceme za každou cenu udržet v této soutěži,“ má jasno trenér Malenovic.