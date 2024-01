„Měli jsme hodně zraněných, prostřídali jsme více než 30 hráčů, což se nám nikdy předtím nestalo. Je to pak složité. Určitě se chceme posunout výše, zachránit I. B třídu. Stát se ovšem může cokoliv. Kdyby se nám to nepovedlo, tak to není tragédie,“ odmítá.

Jak už uvedl předseda klubu, mužstvo během první části sezony trápily vysoké absence. A to z různých důvodů. Nejčastějším však byla marodka. „Některá zranění byla vážnější. Teď je těžké odhadovat, jak to bude do začátku jara. U pár hráčů však není předpoklad, že ho stihnou,“ říká na rovinu Velikovský.

„Dlouhodobě mimo hru je Dan Horáček, který nám hodně chybí. Na začátku podzimu se navíc zranil Pavel Petráš, jenž před sezonou přestoupil z Fryštáku. Jsou to nejvážnější zranění. Sami kluci netuší, kdy je to pustí sportovat.“

Jedním z dalších problémů Kostelce se stala slabá produktivita, za 13 zápasů podzimní části vstřelil jen 18 gólů, za posledními Loukami je na tom v tomto ohledu nejhůře.

Dvakrát se vůbec neprosadil, hned šestkrát pouze jednou. „Střelce máme, je to pouze o tom, aby dávali góly. Bohužel jsme jich mnoho nevstřelili. Věřím, že nám to tam začne padat,“ přeje si Petr Velikovský, který žehrá i nad slabší defenzivní činností. „Dostávali jsme dost branek, často i zbytečných,“ posteskl si.

Třinácté mužstvo soutěže dobře ví, že má na čem pracovat. V současné době však změny v kádru neplánuje, rádo by případně vyšlo z vlastních řad. „Za mě je to ještě brzy, vždy jsme to řešili trochu později. Není to však úplně nutné, jde hlavně o to, aby se ustálila sestava a neměli jsme výpadky,“ uvědomuje si Velikovský.

Do začátku jarní soutěže zbývají ještě více než dva měsíce, do přípravy se vrhl i Kostelec. „Začínáme teď trénovat, ve středu a pátek. Už máme zkušenější mančaft, nebudeme to přehánět,“ usmívá se. „Především bychom rádi načasovali formu na začátek jara,“ velí aktivní člen týmu, který letos vynechal jen dva zápasy, celkově pak absolvoval 684 minut.

Mužstvo bojující o záchranu se v zimě na soustředění nechystá. Jsou však věci, které se mění málokdy. „Hodně let jezdíme na začátku března do Velkých Bílovic, je to ale spíše teambuilding, utužení party před sezonou,“ dodává závěrem.

Kostelec by před úvodem jara měl odehrát tři přípravné zápasy, jeden tradičně s Fryštákem, další soupeři jsou v jednání. V případě schůdného počasí by poté ještě rád odehrál generálku na přírodní trávě.