„Jádro stále stavíme okolo dobré party, díky tomu máme v kabině pohodu, vtípky. Přenáší se to i na hřiště. Klasické soustředění ve smyslu běhání a dalších věcí si pak odbýváme v Kostelci,“ upřesňuje trenér jednoho ze zkušenějších týmů soutěže.

Osmý celek loňského ročníku zahájil podzim špatně, v úvodních osmi zápasech získal jen pět bodů, zvítězil pouze v domácím utkání s Loukami.

Začátkem října se zvedl, mimo jiné zvládl důležitý zápas s Jaroslavicemi. „Současné postavení v rámci možností bereme, možná to mohlo být malinko lepší. Konec sezony byl ale dobrý, dvakrát jsme zvítězili, na zakončené jsme tak měli skvělou náladu. Doufám, že si to přeneseme i do jara,“ přeje si Novotný.

Poslední soutěžní zápas absolvovali na konci října, doma přehráli Chropyni 3:0. Pak měli volno. „Celoročně však chodíme na malou umělku v Kostelci. Od ledna jsme měli kondiční i silové tréninky,“ nastínil 40letý kouč.

Objektiv Jana Zahnaše: Kostelec vedl, proti Kroměříži "B" doplatil na 10 minut

Jeho svěřenci v novém roce absolvovali tři přípravné zápasy, na výhru však stále čekají. S Rackovou (IV. třída) prohráli 1:3, s Fryštákem (I. B třída) 0:4. Proti Vlachovicím (I. B třída) remizovali 5:5.

„Zápasy jsme hráli v improvizovaných sestavách, doufám, že na mistráky už budeme v plné sestavě,“ věří Novotný. „Zlepšujeme se, poslední duel už byl herně dobrý. Dopředu je to vcelku obstojné, ještě je potřeba to vylepšit v obranných řadách,“ vidí prostor na zlepšení trenér, který ještě vyšle své mužstvo příští neděli proti Pasekám (OP).

Změny v Kostelci po podzimu nečekejte. „S mužstvem jsme prakticky nehýbali, jsme stabilní. Ve hře máme příchod jednoho hráče, je to borec spíše na rozšíření kádru. Ještě to však není jisté, proto bych nerad zveřejňoval detaily,“ omluvil se Radek Novotný.

I. B tř., sk. B: Poslední Ludkovice šokovaly Chropyni. Přestřelka v Kostelci

Vrásky na čele mu tak pouze dělá zranění 33letého stopera Jaroslava Matějíčka, který na podzim absolvoval čtyři zápasy. „V tělocvičně mimo organizaci si poranil koleno,“ informoval kouč.

Za mužstvo na podzim nastupoval sám Novotný, který rovněž naskočil do čtyř utkání, na hřišti strávil 30 minut. Vstřelil v nich dva góly. „Na jaře v plánu hrát nemám. Pouze v případě, když by si to žádala situace a bylo nás málo. Pak bych naskočil třeba na 10 minut. Přeci jen už mám nějaký fotbalový věk, zdraví je přednější. Snažím se šetřit má nešťastná kolena.“

Ať už s hrajícím trenérem na hřišti, nebo bez něj, se Kostelec stále musí ohlížet za svá záda. Na poslední Jaroslavice má náskok 10 bodů. „Věříme, že soutěž udržíme, I. B třída je pro nás nejpřijatelnější. Ve své podstatě si sestup ani nepřipouštíme. Musíme jít na to přes poctivou a bojovnou hru,“ ukazuje cestu na úspěch.

Hned první jarní kolo bude pro jeho mančaft bude velmi důležité, doma přivítá předposlední Ludkovice. V srpnu na půdě soupeře remizovali 2:2. „Určitě se to bude od toho utkání odvíjet, navíc je to náš tradiční rival. Nebude to jednoduché, prezentují se tvrdou hrou, hrají vysoké balony. Věřím, že se dobře připravíme,“ uzavřel Radek Novotný.