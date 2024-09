Utkání s Choryní jste nakonec zvládli bez větších potíží. Nezklamali Vás trošku svým výkonem hostující hráči?

Podle výsledků to vypadá, že to byl jednoznačný zápas, ale průběh zápasu tomu vůbec nenaznačoval. Neřekl bych, že by mne soupeř zklamal. Čekali jsme ze to bude hodně soubojový zápas a přesně tak to i v zápase probíhalo. A Choryně byla velmi nepříjemný soupeř, který nám nic nedaroval. Jak už tak v našich zápasech je, máme nástup do zápasu trochu nervózní, než poznáme styl hry soupeře. Naštěstí jsme si všechny nebezpečné situace pohlídali a potom už jsme začali hrát naši hru a soupeře jsme dostávali do nepříjemných situací, které nakonec dopadli v náš prospěch a zápas jsme dotáhli do vítězného konce.

Vám se podařilo vstřelit dvě branky. Můžete nám je popsat?

U první trefy Kuba Prchal si před šestnáctkou dobře pokryl dlouhý míč, který na něj šel a z druhého doteku mi sklepnul míč, který jsem si přebral před sebe a když jsem viděl, že nemám před sebou žádného bránícího hráče, tak jsem to zkusil vystřelit a naštěstí to tam spadlo. Druhá branka padla ze špatně odehrané obranné situace soupeře, který nedokázal odkopnout míč ze šestnáctky. Dostal sem mi k noze a já si ho jen nachytal na střelu a se šťastnou soupeřovou tečí od zad jsem dal gól.

Kostelec zatím drží druhou pozici. Jste s umístěním spokojený?

Myslím si, že skoro každý tým by byl spokojený s druhým místem, ale soutěž je ještě dlouhá, ale nemůžeme usnout na vavřínech. Týmy jsou hodně vyrovnané a můžete prohrát s kýmkoliv. Jsem rád, že jsem navázali na konec minulé sezony a přenesli jsme naše dobré výsledky i do současné sezony. Když tak budeme pokračovat dál, budu spokojený a i naši skalní fanoušci, za které jsem rád a kteří nás někdy i hodně zkritizují, ale k tomu to patří, i když někdy nemají úplnou pravdu (smích)

Prohráli jste jenom jediné utkání na Veselé. Přitom jste ho měli dobře rozehrané…

Nemyslím si, že jsme ho měli dobře rozehrané. Veselá nás tlačila od samého začátku. Je to hodně dobrý tým se zkušenými hráči. Díky tomu, že jsme proti nim hráli i sezony, tak jsme věděli, co od nich čekat a tak jsme přizpůsobili i naši taktiku. Byl to krásný zápas pro oko diváka a hlavně pro domácí, ale klidně to mohlo dopadnout i remízou nebo naší výhrou.

Zatím jste dal v sedmi zápasech osm branek. Jste spokojen se svojí střeleckou bilancí?

Jsem hlavně spokojený s tím, že hrajeme dobře jako tým a děláme dobré výsledky pro naše diváky a hlavně pro naše mladé fanoušky, kteří dělají při domácích zápasech skvělou atmosféru s bubny a choreo, od začátku až do konce zápasu. Tímto bych jí chtěl poděkovat a doufám, že jim to vydrží co nejdéle. Kdo nevěří, ať se přijde podívat na náš domácí zápas. To že jsem dal osm branek, není pro mne podstatné. Hlavně, že vyhráváme a daří se nám zvládat těžké zápasy, které jsme měli.

Zahrál jste si před pěti lety divizi za Kozlovice. Jak vzpomínáte na toto angažmá?

Na Kozlovice vzpomínám strašně rád a jsem hodně vděčný. Bylo to asi mé nejlepší období ve fotbale, co jsem zažil. Měli jsme tam skvělý tým a sedli jsme si i jako lidi. Po podzimu jsme dokonce skončili na prvním místě, ale bohužel přišel covid a jaro bylo zrušené. Bylo to super období. Ale hlavně lidi, co se starali okolo fotbalu, tak tím prostě žili. Luboš Korýtko je manažer, který do toho klubu dává srdce. Je to člověk na správném místě.

Sledoval jste situaci v Kozlovicích, kde jim Bečva před nedávnem opět vyplavila hřiště?

Ano, ale dívám se na výsledky každý víkend, jak na tom jsou a sledoval jsem to, i když se zvedla Bečva, protože vím, že tam je s ní vždycky problém, když více zaprší. Ale doufám, že to všechno zvládli a budou se moci připravovat na další zápasy na domácím hřišti.

Jak jste spokojený v Kostelci? Co říkáte na zázemí klubu?

Jsem nadmíru spokojený. Důležité je, že nás fotbal všechny baví. Všichni tím fotbalem tak žijeme, že po zápasu společně rozebíráme zápasové situace dlouho do večera (smích).

Má současný kádr v Kostelci na to, aby se popral o postup do I. A třídy?

Týmy jsou hodně vyrovnané, ale myslím si, že máme šanci hrát v horních patrech tabulky.

Kde jste začínal s fotbalem a kdo Vás k němu přivedl?

S fotbalem jsem začínal v Bystřici pod Hostýnem kde jsem prošel všemi kategoriemi. K fotbalu mne přivedl táta, který v Bystřici i trénoval mládež.

Jaká je Vaše hráčcká kariéra?

V mužské kategorii jsem hrál za Bystřici p. H., kde jsem dlouho dobu hráli Divizi E a zlínský Krajský přebor. V roce 2011 jsem měl tu možnost zahrát si i mým současným spoluhráčem a naším fenomenálním brankářem Jardou Krajčou, v Regions Cup, kde jsme reprezentovali Zlínský kraj a z Portugalska jsme si dovezli bronzové medaile. Po tomto turnaji jsem byl půl roku na zkoušku v Hulíně, kde jsem byl spíše střídající hráč. Potom už následoval TJ Slavoj Kojetín, TJ Kelč a FK Kozlovice a teď Kostelec u Zlína.

Co rád děláte kromě fotbalu?

Věnuji se hlavně rodině, se kterou se snažím trávit nejvíc, času jak to jen jde.

Jak vidíte přesun Kostelce ze zlínské do valašské I. B třídy?

No když jsme se dozvěděli, že nás přesunou do valašské skupiny, tak jsme všichni moc nadšení nebyli, ale nakonec jsme se shodli na tom, že to bude aspoň příjemná změna, kdy poznáme nové soupeře a styl hry, který se hraje na Valašsku. Za mě jsem rád, že si můžeme zahrát skupinu A.

PETR KOSEČEK