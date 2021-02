„Maximálně, když někdo nasdílí, že v horách uběhl 12 kilometrů. Podle sociálních sítích vím, že Aleš Tabara se věnuje dálkovým běhům,“ poukazuje Zavadil na 30letého borce.

Individuální přípravu nezanedbává ani samotný trenér aktuálně 7. týmu I.B. skupiny B, který nastoupil do všech odehraných podzimních zápasů svého týmu.

„Chodím si zaběhat. Vypadnout z režimu v tomto věku by nebylo nejlepší,“ směje se 39letý kouč, který ale okamžitě zvážní.

„Spousta hráčů to po roční pauze zabalí. Na naší úrovni bude problém se složením týmů. My se s tím potýkáme druhý rok, kdy jsme na hraně. Kdyby se někdo rozhodl skončit, budeme mít problémy. Doufáme, že všichni budou pokračovat,“ věřil Michal Zavadil.

Informace o odchodu z kádru však zatím nedostal.

„Že by někdo chtěl končit, tak žádné zprávy nemáme. Jsou tam pracovní úvazky, někoho máme u policie na stáží. Pauza se nám v tomto hodí,“ vidí pozitiva.

Jinak však se odehráním jarní části sezony zůstává skeptický.

„Snad se alespoň dohraje podzim. Chybí nám odehrát čtyři kola, k tomu máme dohrávku. Když by se to podařilo správně nastavit, tak je otázka měsíce, kdy by se to dalo zvládnout. Pochybuji však, že v této situaci se odehraje více zápasů.“

A kdy by se podle jeho slov mohlo začít znovu hrát?

„Někdy na konci jara. Tím by uznali výsledek ročníku. Jakmile se to uvolní, předpokládám, že budeme mít 14 dní na přípravu. Uvolnění budou chtít využít a odehrát to,“ uzavírá s nadějí v hlase.