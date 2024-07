„Mužstvo je konsolidované a připravené na další soutěžní ročník. Možná by prospěla nějaká jedna či dvě posily pro případ nějakého zranění, nebo odchodu. Ale to nechávám jako podnět vedení,“ vzkázal při červnovém loučení 57letý kouč. „Premiéru ve Hvozdné bude mít Petr Polášek těžkou, protože kvůli rekonstrukci hřiště většinu podzimních zápasů odehraje na venkovních hřištích,“ upozornil Bořuta.

„Uplynulá sezona byla povedená. Před sezonou jsme chtěli mít okolo 30 bodů celkově a tím udržet bez problémů soutěž. Získaných 43 bodů a páté místo jsou skvělé, ve mně i klubu panuje maximální spokojenost,“ doplnil s úsměve loučící se kouč.

Co vás vedlo k ukončení dlouholetého angažmá?

Není to nic proti týmu a vedení ve Hvozdné. Prostě se cítím být unavený a také jsem to slíbil ženě, potřebuji si chvíli od aktivního fotbalu odpočinout a trochu zvolnit. Budu se věnovat rodině a mým vnoučatům. Po sedmi nádherných letech ve Hvozdné, kde jsme startovali úplně na dně „v pralese“ ve IV. třídě, jsme společně s kluky a vedením dokázali posunout laťku do krajské soutěže a to mohlo být i dříve, ale přibrzdily nás covidové roky.

Co se povedlo a naopak ne?

Vyzdvihl bych tréninkovou morálku kluků, kteří se v hojném počtu zúčastnili tréninků. Tohle všechno se přenáší do zápasů. Dále bych vyzdvihl komunikaci s hráči. Většinou co si řekneme, vše dobře plní. Co není ideální, jsou malé věci, které jsme si ale už vyříkali u pivka. (smích)