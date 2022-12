Zachraňující se Nevšová rozhodila sítě. Kde loví? A komu přeje kouč Durďa titul?

Za nejméně povedený duel podzimu označil duel s Bystřicí pod Hostýnem. „Jednoznačně! Ten mě budí ještě dneska,“ má jasno kouč. „Když v poločase vedete tři nula, nemůžete se pak bát o remízu. Neskutečné,“ nechápe.

Naopak srdce mu roztaje při vzpomínce na první kolo s Kvasicemi. „Byl to můj první mistrovský zápas po delší době, navíc derby, před plnou tribunou a s čistým kontem,“ usmívá se od ucha k uchu.

Za hlavní důvod úspěšné první poloviny považuje týmový výkon a skvělou partu. „Přišel jsem před sezonou k hodně obměněné kabině. Kluky jsem neznal, všichni jsme začínali od nuly. Fotbal v Napajedlech byl vždy, i za mého působení o kolektivu a pracovitosti! Kabina táhne za jeden provaz, i když se v zápase jednomu daří víc nebo méně,“ těší Horňáka, jehož jeden hráč přece jen potěšil více. „Ten hráč o tom ví a má moji důvěru, tak snad to bude fungovat a bude na sobě dál poctivě pracovat,“ nabádá.

S posledním listopadovým dnem v Napajedlech skončili se společnou přípravou a opět se sejdou až 20. ledna. „Na kluky jsem zkoušel, že bychom zapnuli chytré hodinky a aplikace, ale ti se mi vysmáli,“ směje se také trenér. „O to tvrdší je ale čeká zimní příprava. Jsem za staré školy, tedy kluky neminou náročné výběhy. Ještě netuší, co je čeká! Protože nehrajeme bundesligu, vše ale bude v rámci zdravého rozumu,“ mírní svá ostrá slova Horňák.

Kromě pěti přípravných zápasů Napajedla čeká začátkem února také čtyřdenní kondiční soustředění v Luhačovicích. „Kvalita soupeřů je namixována – od divize po I. B třídu,“ dívá se do plánu trenér.

K dispozici by přitom měl mít téměř shodný kádr. „Otazník visí jen nad Jaroslavem Kryšpýnem, jenž u nás hostuje z Luhačovic. Naopak intenzivně sháníme kvalitní fotbalisty do středové a útočné řady. Ty nám stárnou, vždyť ještě s trojicí současných hráčů Huťkou, Dvořáčkem a Lacigou jsem zde hrával divizi. Už je načase je vyštípat, mladí kluci mají hozenou rukavici,“ říká s nadsázkou Horňák, jenž o favoritu soutěže nepochybuje.

„Strání na podzim bylo jinde, uvidíme na jaře. My sice po postupu neprahneme, ale jsme soutěživí a chceme skončit nejvýše! Díky kvalitě si to kluci zaslouží, ale divize je o velkém kádru a financích a to je dnes problém napříč kluby. I u nás,“ přiznal. „Když budeme do třetího místa, bude rád, skončit druzí, budeme všichni nadšení,“ dodal Zdeněk Horňák.

Soupeři Napajedel v přípravě: Baťov, Paseky, Holešov, Březnice 2x (včetně generálky).