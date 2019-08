PROVODOV - HOLEŠOV 1:2 (0:0)

Josef Rak, trenér Provodova: „Oba soupeři se velmi dobře znají a tak začalo utkaní sice ve svižném tempu, ale s vyčkávací taktikou. I proto toho v prvním poločase moc vidět nebylo. Do druhého vstoupili s vyšším nasazením hosté, což korunovali brankou v 62. minutě. A když o čtyři minuty propadl do brány jinak dobře chytajícímu brankáři balon ze třiceti metrů, bylo o výsledku rozhodnuto. Je potřeba soupeři sportovně pogratulovat ke třem bodům, které si odvážejí s Provodova po deseti letech.“

Petr Křížek, asistent trenéra Holešova: „První půlce jsme byli jasně lepší. Škoda jen dalších zahozených šancí, mohli jsme vést již v poločase. Po obrátce se nám podařilo zúročit převahu dvěma slepenými góly. Škoda jen penalty v závěru, která mohla i nemusel být písknuta. Naštěstí jsme již vítězství udrželi. I soupeř poté uznal, že jsme hráli lépe. Start do soutěže je slibný, ale nesmíme usnout na vavřínech, zůstáváme pevně na zemi.“

Branky: 80. Hlobil (pen.) - 62. Horák, 67. Pavelka. Rozhodčí: Kovářčík, 60 diváků.

NAPAJEDLA - BORŠICE 3:0 (1:0)

Josef Pospíšil, trenér Napajedel: „Chtěli jsme konečně získat tři body. Od začátku jsme byli aktivní a vytvářeli dobré střelecké příležitosti. Teprve však až na konci poločasu se nám podařilo vstřelit první gól. Chvíli po obrátce jsme přežili gólovou situaci Boršic. A když v 64. minutě jsme přidali druhou trefu, bylo rozhodnuto. Naše výhra byla zcela zasloužená.“

Pavel Cigoš, trenér Boršic: „Byl to hodně složitý týden, ve kterém jsme opět doplatili na absence hráčů. Máme v kádru mnoho študáků a pracujících mimo region, i proto ve středu hrálo pohár sedm dorostenců. Bohužel i o víkendu jsem se musel vypořádat s omluvenkami čtyř krajních hráčů. I proto byli domácí v první půli o gól lepší. S nejlepší středovou řadou v soutěži se nám podařilo vyrovnat hru až po přestávce, bohužel jsme neproměnili ani jednu z mnoha šancí. A když jsme pak inkasovali dva hloupé góly, bylo po fotbale. Náladu jsme si tak spravil na dvou soukromých oslavách. Zatím doplácíme na absence, tak snad se vše s novým týdnem zlepší.“

Branky: 43. Dvořáček, 64. Kozubík, 70. Foral. Rozhodčí: Schnürmacher, 120 diváků.

MORKOVICE - V. KARLOVICE 4:0 (3:0)

Radek Barnet, trenér Morkovic: „Vstup se nám vydařil a ujali jsme se vedení. Soupeře jsme přehrávali a do poločasu zvýšili vedení až na 3:0. Po přestávce jsme malinko vypadli z tempa, zbytečně ztráceli jednoduché míče a přidržovali míče místo rychlé rozehry. V závěru jsme ale zvýšili na konečných 4:0 a stvrdili zaslouženou výhru.“

Jaroslav Valián, předseda Velkých Karlovic: „Těžko se hledají pozitiva, hrajeme v hlubokém útlumu, nedaří se střelecky. Navíc brzy jsme dostali úvodní gól. Je třeba zvednout hlavy, nikdo to za hráče nevykope. Teď hostíme Nevšovou a to bude zase boj od prvopočátku. V Morkovicích nás od většího debaklu zachránil skvělými zákroky brankář Bil, ostatní zůstali za očekáváním. A že nám chyběli hráči, kteří jsou oporami? Na to se nikdo neptá, to je jen a jen náš problém.“

Branky: 4. Oplt, 28. Knap, 45., 75. Tesař, rozhodčí: Bartoň, 111 diváků.

BYSTŘICE P. H. - KVASICE 0:3 (0:1)

Jindřich Lehkoživ, trenér Bystřice p. H.: „Kvasice patří ke kandidátům na postup. Tomu také odpovídal průběh – soupeř držel po většinu zápasu míč a dobře kombinoval. To se nám bohužel nedařilo a zbytečné ztráty nás připravovaly o síly. Po jedné takové a rychlém brejku se hosté ujali vedení aktivním Vojtáškem. My jsme se po chybách dostali do dvou náznaků šancí, ale nedokázali jsme toho využít. Druhý poločas jsme začali aktivně, měli jsme několik standardních situací, bohužel jsme se brankově nedokázali prosadit. Naopak po rohovém kopu jsme si vstřelili vlastní gól. Po druhé trefě Kvasice opět převzali otěže a na konci přidaly třetí branku. Našim kluků nemohu upřít snahu a bojovnost, ale vyšší fotbalová kvalita byla u soupeře, který zvítězil zaslouženě.“

Petr Blaha, trenér Kvasic: „Od začátku jsme byli hodně na míči, ale chyběla nám lepší přechodová fáze. Soupeř nás neohrozil, hrál zodpověděn v obraně a chtěl nám to znepříjemnit. Podařilo se nám jít do vedení z křídelní akce. Poté nám pomohl vlastní gól soupeře. Po naší třetí trefě a prostřídání, oživení sestavy, bylo rozhodnuto. Tým potvrzuje svou kvalitu, zvláště po vhodném doplnění. Tato nová soutěž je ale někde jinde. Jsme rádi za dobrý vstup, ale nyní nás prověří Luhačovice, jeden z nejlepších soupeřů krajského přeboru. Výhodou je, že hrajeme doma.“

Branky: 28. Vojtášek, 71. vlastní (Juráň), 83. Zapletal. Rozhodčí: Ševčík, 140 diváků.

LUHAČOVICE - ŠTÍTNÁ N. VL. 7:1 (3:1)

Jan Jelínek, trenér Luhačovic: „První půlhodina byla z naší strany slušná. Ovšem za stavu 3:0 jsme opět polevili. A přišel trest. Od té doby jsme byli horším týmem a hosté bojovali, co to šlo. Uklidnil nás gól Kryšpína po super zvládnuté brejkové situaci. Rychle jsme vstřelili tři pojistky a bylo po zápase. Bohužel i tak jsem zklamaný z přístupu několika hráčů. Opakují se situace na které si nechci zvykat!“

Přemysl Doruška, asistent trenéra Štítné n. Vl.: „Začali jsme velmi aktivně a v první minutě měl hrající trenér Pavel Prešnajder gólovku, bohužel jsme neuspěli ani z následného rohu. Poté převzali taktovku Luhačovice a v 8. minutě se trefil Talaš, který chvíli na to naprosto zbytečně knokautoval našeho brankáře. Tenhle moment ovlivnil celé utkání, gólman Jan Řehák se přes velkou bolest ještě snažil pomoct týmu, ale na dva slepené góly domácích nemohl reagovat a musel střídat. Do branky se postavil stoper Chovančík. Ještě do poločasu se nám podařilo využít nedorozumění v domácí obraně Hrnčiříkem. Druhý poločas začali domácí velmi aktivně a postupně přidali další čtyři branky, které stvrdily jejich převahu.“

Branky: 8., 30. Talaš, 32. Kořenek, 58. Kryšpín, 62. Postava, 64. vlastní (Hnilo), 87. Bernátek - 44. Hrnčiřík. Rozhodčí: Dorotík, 30 diváků.

NEDAŠOV - BAŤOV 4:2 (1:1)

Radek Cícha, kapitán a sekretář Nedašova: Měli jsme velký respekt ze soupeře, který porazil silný Provodov, což mluví za vše. Připravovali jsme se především na soupeřovy standardní situace, které jsme ubránili. V prvním poločase se střídaly šance na obou stranách. Nás podržel výborně chytající Solař. Ve 27. minutě Baťovští Ondrášem využili zaváhání obrany .O deset minut později po faulu na Šenkeříka byla nařízena penalta, kterou Šuráň zkušeně proměnil. Vstup do druhé půle nám vyšel na výbornou. Ve 49. minutě po centru z pravé strany uklidil míč do branky Macháč. V 70. minutě po krásné kombinační akci skóroval Šenkeřík do prázdné brány. Hosté nic nevypouštěli a chtěli pořád hrát. Nakonec přišlo uspokojení v 80. minutě, kdy Macháč prošel mezi obránci a zlomil odpor Baťova. Ten sice v závěru korigoval, ale my si již tři důležité body nenechali vzít.“

Ladislav Bršlica, funkcionář Baťova: „Začali jsme dobře, ujali se vedení a snažili se hrát na zajištěnou obranu a rychlé brejky. Bohužel jsme ze žádného z nich již další branku nepřidali, namísto toho jsme domácím nabídli vyrovnání z penalty a chybou před druhým gólem vstřeleným hned zpočátku druhé půle jsme je definitivně dostali na koně. Důležitým okamžikem pak byla neodpískaná ruka domácích před jejich třetí brankou. Tam se zápas v podstatě rozhodl, protože bylo jasné, že proti důrazné obraně se na malém hřišti budeme jen těžko prosazovat. Nedašov vyhrál zaslouženě, jejich hráči měli větší vůli po vítězství, my jsme trochu doplatili na četné absence zkušených hráčů, které naši mladíci přes velkou snahu ještě nedokáží plně nahradit.“

Branky: 37. Šuráň (pen.), 49., 81. Macháč, 70. Šenkeřík - 27. Ondráš, 87. Krajča, rozhodčí: Mičkal, 200 diváků.

NEVŠOVÁ - SLUŠOVICE 3:2 P. (1:1)

Ivana Urbanová, předsedkyně Nevšové: „Vybojovali jsme důležité dva body. Vývoj ale nebyl jednoduchý, měli jsme nějaké absence hráčů, ale i přesto jsme hned v úvodu šli do vedení, kdy se trefil Michal Gabko. Mohli jsme přidat i pojistku, ale gólman soupeře byl pozorný. Už ve 19. minutě dokázali Slušovičtí vyrovnat a začínalo se znovu. První půle tak byla vyrovnaná. V jejím závěru však došlo ke zranění našeho gólmana a ten musel po hodině hry střídat za hráče z pole - mladého útočníka Tomáše Mikše. Byli jsme si vědomi svého handicapu a snažili se hlavně takticky nepřipustit změnu skóre. K tomu však došlo v 74. minutě, kdy se hosté z dorážky ujali vedení. Závěr však patřil znovu nám, v 86. minutě se dokázal prosadit Roman Vašička a zápas srovnal. V samém závěru po rohovém kopu jsme mohli dokonce zvítězit, ale utkání skončilo zaslouženou remízu. Na penaltový rozstřel se tedy do postavil náš hráč Tomáš Mikš, který dokázal dvě penalty zneškodnit a pomohl nám tak k důležitému druhému bodu v zápase. Vzhledem k jeho vývoji je pro nás tento výsledek velmi cenný.“

Michal Klimt, vedoucí týmu Slušovic: „Do Nevšové jsme jeli urvat body a přetavit naši dobrou hru z poháru v góly. Což jsme do puntíku plnili nebýt dvou individuálních chyb, mohli jsme brát tři body. Byli jsme opět výrazně lepším týmem. O naši budoucnost s tímto mladým týmem nemám strach, zapracujeme ještě na pár maličkostech, jako jsou například penalty, a vše bude OK.“

Branky: 13. Gabko, 86. Vašička - 19. Janků, 74. Večeřa. Rozhodčí: Zpěvák, 255 diváků.

1. Luhačovice 3 3 0 0 0 14:3 9

2. Kvasice 3 3 0 0 0 8:1 9

3. Holešov 3 3 0 0 0 8:2 9

4. Nedašov 3 2 0 0 1 7:4 6

5. Baťov 3 2 0 0 1 7:6 6

6. Morkovice 3 1 1 0 1 6:5 5

7. Bystřice p. H. 3 1 1 0 1 5:5 5

8. Provodov 3 1 0 0 2 5:7 3

9. Napajedla 3 1 0 0 2 3:5 3

10. Slušovice 3 0 0 2 1 4:5 2

11. Nevšová 3 0 1 0 2 3:6 2

12. Boršice 3 0 1 0 2 4:8 2

13. Štítná n. Vl. 3 0 0 2 1 6:12 2

14. V. Karlovice 3 0 0 0 3 2:13 0