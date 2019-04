Antonín Zlínský, člen Hluku: „Od začátku jsme byli lepší a vypracovali jsme si dvě tutovky a u obou byl Hančík. První, Horníčkův pěkný centr neumístil do sítě hlavou, pět minut na to na malém vápně trefil nohu soupeře. Domácí se sice snažili, ale naše obrana fungovala dobře. Až do 35. minuty, kdy domácí hráč dobíhal ztracený míč do autu, podařilo se mu však z lajny falšovanou přihrávkou odcentrovat na přední tyč. Fojtík však tento míč neudržel a Vavřík pohodlně poslal Juřinku do vedení. Odhodlání vyrovnat se podařilo v 51. minutě, kdy Saša Machala se několikrát s míčem otočil na hranici pokutového území a střelou k tyči udeřil – 1:1. To nás povzbudilo, a snažili jsme se o další úspěch. Bohužel v 63. minutě Kukla poslal Fojtíkovi takovou malou domů, že ji zachytil domácí Hyrník a nekompromisně získal svým barvám zpět vedení. Vrhli jsme všechny síly do útoku, před brankou bylo několik závarů, ale míč do sítě nedošel. Domácí toho využili k brejkům, které však také neproměnili. V poslední minutě jsme měli šanci vyrovnat, ale střelu našeho hráče brankář Nosálek vyrazil. Je to škoda, takto prohraný zápas musí velice mrzet.“

Branky: 35. Vavřík, 63. Hyrník - 51. Machala, rozhodčí: Novák, 85 diváků.

Hluk: Fojtík - Otrusiník, Horák, Machala A., Galuška, Machala M., Dohnal, Zálešák, Kukla, Horníček (Hanák), Hančík.

BRUMOV - NEVŠOVÁ 5:2 (0:2)

Zdeněk Žáček, asistent trenéra Brumova: „Od první minuty jsme se tlačili před branku a dostávali se do gólových situací. Již ve 3. minutě zakončoval z malého vápna P. Vlček, ale gólmana nepřekonal. V 6. minutě nikým neatakovaný L. Křivánek hlavou přestřelil. A když se nám žádná akce nepodařila dovézt do gólového zakončení, udeřili hosté. Ve 20. minutě se po chybě Bena na polovině hřiště dostal do brejku Tomšů, který s přehledem otevřel skóre. Ve 35. minutě domácí reklamovali míč v zámezí, ale rozhodčí nechal hru pokračovat a nikým neatakovaný Stratený vstřelil druhý gól Nevšové. Zvýšená snaha se vyplatila po hodině hry D. Juřicovi a hned na to dostal P. Naňák míč za obranu, kde krásně zakončil do pravé šibenice – 2:2. A to nebylo z naší strany všechno. V 65. minutě zahrával rohový kop P. Naňák a L. Křivánek se tentokrát hlavou nemýlil a otočil skóre. Od této chvíle bylo na hřišti jen jedno mužstvo a bylo otázkou skóre, jak zápas dopadne. Do konce přidali ještě další góly M. Novák a L. Křivánek a tak jsme zvítězili zaslouženě 5:2.“

Vladimír Durďa, trenér Nevšové: „V první půli jsme dominovali, byli lepší ve všech směrech a další dva góly. Náskok se nám dařilo držet i chvíli po přestávce, ale po rychlých trefách domácích se naše hra rozpadla jako domeček z karet a bylo po zápase.“

Branky: 60. Juřica, 63. Naňák, 65., 89. Křivánek, 83. Novák - 17. Tomšů, 25. Stratený. Rozhodčí: Rybka, 250 diváků. Brumov: T. Pjajko – Kolouch, Beno, Naňák, Vítek, Chovanec, Juřica, Marek Novák, Řehák, Křivánek, M. Novák, Vlček. Střídali: O. Novák, Kubiš, Smolík, L. Novák.

MORKOVICE - HOLEŠOV 2:1 (0:0)

Radek Barnet, trenér Morkovic: „Pro nás důležité utkání se ziskem tří bodů. Vyrovnané, bojovné se šancemi z obou stran. První poločas s naší strany byl herně lepší než druhý. Od začátku jsme byli aktivní, přišli příležitosti, ale také ztráceli jednoduché míče a soupeř se dostával do výhodných příležitosti. Nebyli jsme kompaktní, špatné zajišťování a slabý důraz při finální fázi v zakončení.

Vše důležité se odehrálo ve druhém poločase, kdy jsme šli do vedení ze standardní situace. Po trefě Zápařky jsme zvýšili na 2:0, ale znovu se ukázalo, že závěry utkání jsou z naší strany ustrašené. Nechali jsme soupeře na míči a ten tlaku snížil. Pak přišlo naše zbytečné vyloučení, ale dramatický závěr jsme zvládli. Pochválím gólmana Jarku, který kluky při současné marodce podržel. Je dobře, že bojujeme a snažíme se hrát konstruktivní fotbal.“

Martin Malík, trenér Holešova: „Věděli jsme, že soupeř má své kvality, a proto jsme do utkání nastoupili s respektem. Po půlhodině hry nám nabídl velkou šanci, ale Marek sám tváří v tvář gólmanovi neuspěl. Soupeř měl v prvním poločase o něco víc ze hry a po přestávce po ne zrovna šťastném zásahu brankaře se ujali vedení. Druhý poločas vyzněl lépe pro nás jak herně tak i fyzickými silami. Hra probíhala většinou na soupeřově půlce, ale asi v 85 minutě domácí potrestali naší chybu druhou brankou. I když jsme dál měli tlak, podařila se vstřelit už jen jeden gól. Podali jsme kvalitní herní výkon, jen se musíme víc soustředit na finální zakončení.“

Branky. 66. vlastní (Janalík), 85. Zápařka - 90. Beneš. Rozhodčí: Smýkal, 100 diváků.

VEL. KARLOVICE - SKAŠTICE 3:5 (1:4)

Lukáš Motal, asistent trenéra Skaštic: „Jsme rádi, že jsme toto těžké utkání zvládli. Hráče nezlomila ani inkasovaná branka. Zlepšili svou hru a během čtvrt hodiny nasázeli do domácí sítě čtyři branky. Ve druhé půli nás rozhodně nečekalo lehké dohrání zápasu. Naopak hráči museli vynaložit velké úsilí a podstoupit hodně osobních soubojů, aby si odvezli vítězství. Celé naše mužstvo ale utkání odmakalo až do závěrečného hvizdu a zaslouží pochvalu.“

Branky: 22., 50. Škrobák, 77. Ondřejka - 29. Konečník, 32. Gojš, 44., 45. Konečník, 89. Sova. Rozhodčí: Schnürmacher, 210 diváků. Skaštice: Večeřa – Bubla L., Motal, Janalík, Batík L. – Vymětal R. (73. Ančinec), Zavadil, Frýdl R., Gojš, Sova – Konečník

BYSTŘICE P. H. - PROVODOV 0:1 na pen.

Ida Olšová, sekretář FK Bystřice p. H.: „Bez pěti hráčů základní sestavy jsme nastoupili s obavami. Už v prvním poločase se projevila převaha Provodova. Vytvořili si několik příležitostí především ze standardních situací, ale všechny jejich střely směřovaly mimo branku. I ve druhé půli byli hosté nebezpečnější, šance však i díky zákrokům brankáře Juříka neproměnili. Naši hráči hráli celý zápas zodpovědně, pozorně bránili, ale jejich pokusy o ohrožení branky soupeře nebyly příliš úspěšné. A když v penaltovém rozstřelu měli více štěstí hosté, byli jsme spokojeni i s jedním bodem.“

Josef Rak, trenér Provodova: „Věděli jsme, že Bystřičští budou víceméně bránit nerozhodný výsledek, a že musíme co nejdříve vstřelit branku. V prvním poločase jsme k tomu měli

nesčetně šancí. Nepodařilo se a ve druhém poločase domácí ještě urputněji bránili. Hrálo se vyloženě na jednu branku, ale bez gólového efektu. Hráčům nelze nic vytknout, bohužel jsme sehráli zápas blbec a gól bychom nedali asi ani do půlnoci. Takový je fotbal.“

Rozhodčí: Zicháček, 150 diváků.

LUHAČOVICE - BORŠICE 2:1 (1:0)

Jan Jelínek, trenér Luhačovic: „Výhra se nerodila lehce. Soupeř přijel velmi pozorně bránit. I když jsme vice drželi míč, do vyložené šance jsme se nemohli dostat. Velkou tutovku měl pouze Kořenek, který po standardní situaci hlavičkoval sám, bohužel mimo. V závěru poločasu nám přece jen vyšla akce. A Štepán Červenka krásným šatňákem otevřel skóre. Druhy poločas byl hodně podobný, hlavně o soubojích, soupeř se snažil využívat rychle protiútoky. Nakonec se mu povedlo v závěru zápasu o pasu za obranu Večeřou vyrovnat. Štěstí ale nakonec přálo nám, kdy vyšla souhra Pavlíčka s Ondřejem Červenkou.“

Branky: 45. Červenka Š., 87. Červenka O. - 84. Večeřa. Rozhodčí: Kotačka, 80 diváků.

BAŤOV - ŠTÍTNÁ N. VL. 2:0 (2:0)

Miroslav Sečen, trenér Baťova: „Důležité body pro nás, důležitá nula, ale vítězství se nerodilo lehce. Štítná totiž ve druhém poločase mohla dát tři čtyři góly, ale jen díky našemu gólmanovi Vitáskovi se tak nestalo. Několikrát jsem už viděl míč v naší síti, takže hlavně díky jemu to dnes soupeři nevyšlo. Kluci zápas odmakali, ale hra na našem hřišti nám nejde a na tom musíme zapracovat. Teď hrajeme dva zápasy venku, tak snad na to bude čas.“

Luboš Hnilo, asistent trenéra: „I když jsme v Otrokovicích prohráli, hráči odvedli dobrý výkon, ale bohužel máme problém v koncovce. Možností jsme měli dost, ale chybí nám klid v zakončení. Přesto nadále věříme, že se to zlomí a klukům se dostane potřebné štěstí ve finální fázi.“

Branky: 18. Skyba, 38. vlastní (Chovančík). Rozhodčí: Zapletal, 200 diváků. Baťov: Vitásek R.(B) - Bršlica P., Skyba (87.Rusek), Zapletal M., Kašík, Vitásek M.(90.Krajča), Zapletal P.(61.Novák), Dvořáček (64.Holman), Žáček, Bína (82.Bršlica A.), Sotolář. Štítná n. Vl.: Krupík (B) - Sloboda, Hnaníček, Chovančík T., Chovančík V., Spáčil (51.Liška T.), Liška J., Hrnčiřík, Králík (60. Maniš), Zvoníček (63. Malaník), Vaculík (73. Hrnčiřík).

1. Skaštice 18 14 0 0 4 71:22 42

2. Luhačovice 18 12 2 2 2 53:19 42

3. Brumov 18 12 0 2 4 44:26 38

4. Provodov 18 9 4 1 4 37:21 36

5. Baťov 18 8 4 0 6 50:37 32

6. Vel. Karlovice 18 9 1 3 5 37:31 32

7. Morkovice 17 7 4 0 6 44:32 29

8. Holešov 18 6 2 2 8 25:29 24

9. Nevšová 18 5 1 5 7 42:46 22

10. Štítná n. Vl. 18 5 2 2 9 17:38 21

11. Bystřice p. H. 17 3 4 3 7 22:30 20

12. Hluk 18 4 1 4 9 22:37 18

13. Juřinka 18 2 1 2 13 30:48 10

14. Boršice 18 3 0 0 15 20:98 9