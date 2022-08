LUHAČOVICE - ŠTÍTNÁ N. VL. 1:1 (1:1)

Jiří Dobeš, trenér Luhačovic: „V první půlhodině jsme se nemohli dostat do tempa. Byli jsme pomalí a nepřesní. Naopak Štítná využívala rychlých brejků a byla nebezpečná v naší šestnáctce a šla do vedení Hnaníčkem. Pak nám pomohla vyrovnávací branka Štěpána Červenky, která nám vlila novou krev do žil. Druhý poločas se hrálo nahoru- dolů, a v podstatě kdo s koho. I když chce doma každý vyhrávat, tak bod brát musíme. V průběhu léta přišlo šest nových hráčů, nový trenér, nový systém, tudíž hodně změn najednou. I proto nyní není souhra, hlavně směrem dopředu, zatím ideální. Věřím, že se to každým týdnem bude zlepšovat.“

Pavel Prešnajder, trenér Štítné nad Vláří: „Odehráli jsme kvalitní utkání. Po skončení je ve mě malinko zklamání. Měli jsme vyhrát! Bod z Luhacovic je dobrý, ale měli jsme příležitosti na zisk všech tří. Každopádně příchod Pepy Hnaníčka je pro nás posila z říše snů. Pro mladý tým to nejlepší, co je mohlo potkat. S jeho zkušenostmi by náš herní projev měl jít ještě více nahoru.“

Branky: 38. Červenka - 17. Hnaníček.