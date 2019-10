Jindřich Lehkoživ, trenér Bystřice p. H.: „Do utkání jsme vstoupili aktivně a v 8. minutě jsme vstřelili branku Krajcarem. Bohužel hned o minutu později po zbytečné chybě hosté vyrovnali. Naštěstí to kluky nezlomilo a byli jsme pořád aktivnější. Odměnou byla trefa na 2:1, kterou zařídil ve 25. minutě po další standardní situaci Ondroušek. Do konce poločasu jsme si vytvořili ještě několik vyložených šancí na zvýšení náskoku, ale své příležitosti jsme nedokázali využít. Nevšovští mohli vyrovnat po standardní situaci, ale nastřelili jen břevno. Druhý poločas jsme přidali v pohybu a agresivitě, začala se nám víc dařit kombinace a po zásluze jsme přidali další dvě branky střelecky naladěným Krajcarem. Soupeře jsme do žádných vyložených šancí nepouštěli a po zásluze vyhráli.“

Ivana Urbanová, předsedkyně Nevšové: „Domácí byli vždy o krok před námi a vyjádřili to i gólově. Mohli jsme zápas zdramatizovat v úvodu druhé půle a vyrovnat, gólman domácích ale svůj tým podržel. Poté došlo ke zranění našeho stopera, sestava musela být improvizována a domácí toho dokázali využít ve svůj prospěch a přidat další branky a v utkání zaslouženě zvítězit.“

Branky: 8., 53. (pen.), 81. Krajcar, 25. Ondroušek - 10. Vašička. Rozhodčí: Mičkal, 80 diváků.

SLUŠOVICE - NAPAJEDLA 3:2 p. (1:0)

Michal Klimt, předseda Slušovic: „Utkání se divákům muselo líbit. Šance, branky, závěrečné penalty - vše co s fotbalu patří. Potřebovali jsme již naplno bodovat, proto jsme se zakousli do soupeře hned od začátku. Ihned v úvodu to ale byli hosté, když již spálili tutovku. Ve 26. minutě jsme šli zaslouženě do vedení, když Kvasnica přeloboval gólmana Balážika. Mohli jsme skórovat ještě po sóle Klečky, ale nestalo se tak. Druhý poločas byl lepší soupeř, který šel za vyrovnáním. Vybrali jsme si slabší desetiminutovku. Po hodině hry jsme po centru z boku nepokryli před brankou Bůžka a v 72. minutě byli kluci nedůrazní při odkopu po rohu a Hudák strhl vedení na svou stranu. Naši hráči přece jen našli v sobě vnitřní sílu a pět minut před koncem po centru na pravou stranu Vlachynský prostřelil brankáře. V penaltovém rozstřelu hosté nedali první tři penalty a tak jsme brali bod navíc.“

Branky: 26. Kvasnica, 85. Vlachynský - 63. Bůžek, 72. Hudák. Rozhodčí: Ambroz, 88 diváků.

KVASICE - NEDAŠOV 3:1 (2:1)

Filip Klement, předseda Kvasic: „Zápas měli ve svých rukou po celý čas pod kontrolou. Jen kvůli řady neproměněných šancí jsme nerozhodli dříve. Naopak jsme měli i štěstí, kdy Nedašov trefil po krásné střele z třiceti metrů tyč. Následně jsme šli do vedení, aby soupeř rychle srovnal prakticky po našem vlastenci. Naštěstí jsme si rychle vzali vedení zpět. Když jsme po změně stran zvýšili n 3:1, bylo rozhodnuto. Hru jsme kontrolovali a zahodili dalších pět tutovek. Jako nováček si nástup do sezony užíváme. „

Radek Cícha, kapitán a sekretář Nedašova: „Měli jsme velký respekt, protože jsme na soupeře slyšeli ze všech stran jenom chválu a jejich výsledky to potvrzují. Vstup nám vůbec nevyšel a během prvních pěti minut jsme pouze koukali, jak si domácí vytvářejí šance a jenom štěstí. Po čtvrthodině jsme se trošku uklidnili a začali jsme soupeře lépe obsazovat a eliminovat jejich velký nápor. Dokonce se nám podařilo po pěkné střele M. Slováka trefit tyčku. V 21. minutě přišla od nás hrubka v podobě faulu ve vápně a následný pokutový kop proměnil Zapletal. O osm minut později se nám podařilo vyrovnat, kdy Šenkeřík našel hezkým centrem Šuráně. Bohužel jsme rychle inkasovali podruhé. Začátek druhé půle kopíroval fotbal z prvního dějství. Po nedelé hodině hry po hezké kombinační akci přidali domácí třetí gól. Nám se povedl celkem až konec zápasu, kde jsme měli pár závarů před brankou. Nic z toho jsme již nedokázali využít, a tak z Kvasic odjíždíme bez bodu. Nutno podotknout, že Kvasice jsou velmi kvalitní tým, který zasáhne do boje o postup.“

Branky: 21. Zapletal, 33. Vojtášek, 57. Pulkert - 29. Šuráň. Rozhodčí: Kotačka, 140 diváků.

V. KARLOVICE - HOLEŠOV 3:5 (1:3)

Jaroslav Valián, předseda Velkých Karlovic: „Těžko se hráči smiřují s porážkou v utkání, kdy dají tři branky. Ovšem, když dá soupeř gólů pět, tak to je jiná. Zase jsme zcela na začátku dvakrát inkasovali a bylo co dohánět. Chlapi se snažili, snížili na 1:2, ale soupeř zase záhy odskočil na dvoubrankový rozdíl. Takto tomu bylo prakticky až do konce. Hosté byli maximálně úspěšní v koncovce, snad ani vícekrát nevystřelili než pětkrát. Jsme rozladění, na hřišti se nám nedaří, ale musíme zatnout zuby a uvědomit si, že snad nejsme ještě na lopatkách. Před námi je hodně kol do konce, ale zatím jsme největším adeptem na sestup v očích veřejnosti právě my. Pohled na tabulku nedává mnoho jiných úvah.“

Petr Křížek, asistent trenéra Holešova: Zápas začal soupeř velmi dobře. Už do desáté minuty měli dvě standardní situace a čtyři rohy. Pak se nám povedlo hru uklidnit a po krásné přízemní střele z levé strany Polomíkem jít do vedení. Chvíli na to Gerát krásně hlavou zvýšil na 2:0. Soupeř ve 27. minutě snížil, ale my po krásné akci zvýšili Horákem na dvougólový rozdíl. Po přestávce začal soupeř aktivněji a snížil. Hra byla s obou stran velmi dobrá. Nám se během čtvrt hodiny dvěma góly navýšit náskok a hru uklidnit. Bohužel před koncem jsme vytvořili zbytečnou chybu a soupeř uzavřel na konečných 3:5.

Zápas měl dobrý náboj a pro diváka byl atraktivní. Musím kluky moc pochválit, neboť již několik zápasů nás trápí hodně zranění a v poslední době i nachlazení. Měli jsme jen dva hráče na střídání z toho jednoho vycházejícího dorostence. Kluci ukázali velmi dobrý týmový duch, drží za jeden provaz. I soupeř zaslouží ocenění a respekt, i když jsou na nelichotivém místě v tabulce , tak si myslím , že se zvednou a v krajském přeboru zůstanou.“

Branky: 27., 54., 85. Škrobák - 11., 77. Polomík, 15. Gerát, 31., 60. Horák. Rozhodčí: Filgas, 100 diváků.

LUHAČOVICE - MORKOVICE 2:3 p. (0:1)

Jan Jelínek, trenér Luhačovic: „Zápas byl otevřený na obě strany. Nás může mrzet množství zahozených vyložených šancí. I tak jsme proti dobře hrajícímu soupeři dokázali výsledek otočit. Jsme dost zkušený tým, aby jsme si vedení pohlídali. Bohužel nás trápí důraz v pokutovém území. Kluky musím pochválit za druhý poločas.“

Radek Barnet, trenér Morkovic: „Byl to zápas rozdílných poločasu. Do vedení jsme šli ve 14. minutě. Hráli jsme aktivně, kombinačně, byli jsme na míči a měli vyložené šance zvýšit vedení. Druhý poločas jsme nezačali dobře, špatnou rozehrou jsme pustili soupeře do šance. Od toho okamžiku jsme ztratili půdu pod nohami. Ztráceli míče, souboje prohrávali a soupeř byl na rozehrávce přesnější. Ztratili jsme koncentraci a během dvou minut v zápase prohrávali. Závěr jsme bojovnosti a krásnou střelou srovnali. V penaltách jsme byli přesnější. Duel přinesl otevřený a atraktivní fotbal.“

Branky: 67., 68. Popelka - 15. Smažinka, 83. Pospíšil. Rozhodčí: Kovářčík, 50 diváků.

ŠTÍTNÁ N. VL. - BAŤOV 0:3 (0:2)

Pavel Prešnajder, trenér Štítné n. Vl.: „

Miroslav Sečen, trenér Baťova: „Domácí hráli kombinačně velice dobře a nebýt brankaře Vitáska a horší koncovky hráčů Štítné, mohlo být s námi hůř. To se nestalo a tak jsme udeřili my, po pěkné kombinaci vstřelil Bína první branku. Po chvilce se odkop Žáčka dostal na nohu útočníka Krajči, který věděl co má dělat. Ve druhém poločase jsme pozorně bránili a vstřelili důležitý třetí gól. Od té doby domácí pootevřeli obranu, jenže nám se už skórovat nepodařilo. Snad jsme si schovali pár branek na nadcházející víkend, kdy hrajeme s dosud neporaženým týmem Kvasic. Moc se těšíme.“

Rozhodčí: 29. Bína, 33., 56. Krajča. Rozhodčí: Gloser, 158 diváků.

BORŠICE - PROVODOV 5:0 (1:0)

Pavel Cigoš, trenér Boršic: „Je to velké vítězství a hlavně omluva fanouškům za poslední domácí debakl s Morkovicemi. Ze zkušeného Provodova jsem měl respekt, protože vím, co zkušení strýčkové dokáží, ale protože jsme byli poprvé v sezoně až na distancovaného Večeřu kompletní, někdo to musel odskákat. Dominovali jsme od začátku do konce. První poločas jsme měli vyhrát výrazněji, zahodili jsme další tři čtyři tutovky. Vaz jsme Provodovu zlomili dvěma slepenými góly po hodině hry. Poté soupeř odpadl a my duel kontrolovali a zahodili další tutovky.

Byli jsme lepší, kluci podali fantastický výkon. Pochopili co potřebuje fotbal nejen na hřišti, ale i v kabině.“

Josef Rak, trenér Provodova: „Nastoupili jsme ve slátané sestavě, zápas se mi hodnotí těžko. První poločas byl celkem vyrovnaný, domácí šli do vedení po chybě gólmana z penalty. Když se chvíli po přestávce zranil Ulman, náš výkon nebyl hodný ani okresního přeboru. Hned třikrát jsme soupeři namazali na gól jako Sparťané v neděli Krmenčíkovi. Byl to zápas blbec, ve druhé půli jsme hráli jako někde na měsíci. Naše situace je docela kritická, máme moc zraněných a musíme povolávat hráče, kteří již skončili kariéru a fotbalisty B týmu. Tento týden si vše musíme vyříkat a dát se dohromady. Snad o víkendu již budou moci hrát někteří uzdravení hráči.“

Branky: 58., 87. Cigoš, 16. Janík (pen.), 57. Bartošík, 80. Ohnutek. Rozhodčí: Stodůlka, 100 diváků.

1. Kvasice 8 7 1 0 0 28:4 23

2. Baťov 8 7 0 0 1 25:7 21

3. Holešov 8 6 0 0 2 17:11 18

4. Morkovice 8 4 2 1 1 27:11 17

5. Napajedla 8 4 0 1 3 15:12 13

6. Luhačovice 8 3 0 3 2 19:16 12

7. Provodov 8 4 0 0 4 15:19 12

8. Bystřice p. H. 8 2 2 0 4 12:16 10

9. Boršice 8 2 2 0 4 15:22 10

10. Nevšová 8 2 1 1 4 12:21 9

11. Nedašov 8 2 1 0 5 10:16 8

12. Slušovice 8 1 1 2 4 10:18 7

13. Štítná n. Vl. 8 0 1 3 4 13:26 5

14. V. Karlovice 8 1 0 0 7 8:27 3