OSVĚTIMANY - BYSTŘICE P. H. 4:1 (3:1)

Vojtěch Kučera, hráč Osvětiman: „Po derby jsme nechtěli s posledním týmem tabulky zápas podcenit, ale opak byl pravdou. Do 20. minuty jsme byli pasivní, hráli jsme profesorky a ve hře nebylo téměř nic, co nás zdobilo z posledních dvou utkání. To vyvrcholilo velmi zbytečným vyloučením mladého stopera Kabelky, který fauloval unikajícího hráče na samotného brankáře. Přišel dvojí trest, ne že jsme přišlo o hráče ale ze standardní situace jsme dostali hezký gól do šibenice - 0:1. Jak už to tak často bývá, to náš tým nabudilo, semklo a začali jsme hrát opravdu lepší fotbal,. Najednou tam byl pohyb a snaha s vývojem něco udělat. Do poločasu jsme vstřelili suverénně tři branky a zápas byl zcela v naší režii. Druhý poločas se Patrik Furmánek trefil potřetí, zkompletoval tedy hattrick a to ho bude něco stát do klubové kasy. Jsme tedy rádi, že se nám po třech zápasech do sestavy vrátil. Ve zbytku zápasu drželi míč hlavně hosté, ale selhali v koncovce. V zápase dostal šanci před naši stálou jedničkou Chvojkou jeho kolega Pfeffer a dokázal si připsat i několik důležitých zákroků. Poslední velmi dobrou zprávou je, že po velmi dlouhé době se po vážném zranění dostal na hřiště ve druhém poločase i legenda Veliče Šumulikoski. Bereme tedy zaslouženě všechny tři body, ač jsme hráli většinu utkání v deseti lidech."

Roman Ondroušek, trenér a předseda Bystřice p. H.: „Začali dobře, měli hru tlak, dali tyčku, měli další šance. Po pěkné průnikové akci byl faulován Salátek, domácí hráč vyloučen a z trestného kopu jsme šli do vedení. Početní výhoda nám ale paradoxně ublížila. Zatímco my si asi mysleli, že to už půjde samo, na malém hřišti ožili domácí a do přestávky po šťastných odrazech či našich chybách výsledek otočili. O přestávce jsme řady přeskládali s cíle zvýšit ofenzivu, hra se zlepšila, ale gól vstřelil soupeř, podle nás z ofsajdu. I tak jsme dál hráli, měli snad sedm šancí, ale vstřelit gól a zdramatizovat zápas se nám už nepodařilo. Porážka nás mrzí.“

Branky: 25. 35. a 53. Furmánek, 39. Polák - 23. Ondroušek.