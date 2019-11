„Porážka mrzí, stejně jako v nás někde vzadu asi byla hořkost z přísně ukončeného utkání,“ přiznal provodovský asistent trenéra Aleš Hellebrand.

PROVODOV – BYSTŘICE P. H. 2:4 (1:2)

Aleš Hellebrand, asistent trenéra Provodova: „Kvůli dovoleným a povinnostem jsme nenastoupili v ideálním složení. I proto byl soupeř v úvodu lepší a zaslouženě vedl 2:0. Nám se podařilo dostat do zápasu trefou do šatny, kdy po zákroku na Otépku sám faulovaný z penalty snížil a chvíli po změně stran stejný hráč proměnil pokutový kop po odpískané ruce v šestnáctce. O chvíli později kopal desítku i soupeř, vzal si zpět vedení a to nám zlomilo vaz. Neměli jsme už síly na obrat.“

Jindřich Lehkoživ, trenér Bystřice p. H.: „Jsem rád, že jsme konečně venku naplno bodovali. Od začátku jsme byli aktivnější a po zásluze jsme vedli 2:0. Jen škoda, že jsme nepřidali z velkého množství našich šancí třetí branku. Naopak přišel trest v podobě snížení z penalty těsně před poločasem a hned v úvodu druhého dějství domácí dokonce z dalšího pokutového kopu vyrovnali. Naštěstí nás tato vyrovnávací branka nezlomila a dál jsme pokračovali v aktivní hře. Výsledkem byly další dvě branky v síti soupeře. Zápas jsme tentokrát po zásluze dovedli do vítězného konce.“ (mb)

Branky: 45. (pen.), 48. (pen.) Otepka – 2., 69. Juráň, 35. Zámorský, 53. (pen.) Krajcar, rozhodčí: Stodůlka, 40 diváků.

1. Kvasice 13 11 1 0 1 41:10 35

2. Baťov 13 9 0 0 4 36:18 27

3. Holešov 13 8 1 1 3 30:19 27

4. Luhačovice 13 6 2 3 2 35:19 25

5. Morkovice 13 6 2 2 3 39:22 24

6. Napajedla 13 7 1 1 4 25:19 24

7. Boršice 13 5 2 0 6 25:31 19

8. Provodov 13 5 1 1 6 24:36 18

9. Bystřice p. H. 13 4 2 1 6 22:25 17

10. Nedašov 13 4 1 1 7 21:27 15

11. Slušovice 13 2 2 2 7 13:26 12

12. Štítná n. Vl. 13 2 1 4 6 20:38 11

13. V. Karlovice 13 3 0 1 9 18:40 10

14. Nevšová 13 2 1 1 9 17:36 9