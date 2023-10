Patrik Bořuta, trenér Slušovic: „V prvním poločase jsem soupeře prakticky nepustili ke hře. Zápas měl být rozhodnutý již do vyloučení našeho brankaře Kučery, kdy ve 41. minutě kvůli špatnému vyběhnutí zasáhl rukou mimo vápno. Bohužel jsme opět nedotáhli do konce několik akcí. Ve druhém poločase jsme udělali nějaké změny, které nám vyšly a výsledek jsme strhli na naši stranu. I když soupeř vyrovnal, tak bych chtěl vyzdvihnout mentalitu hráčů, protože i v deseti hráčích předvedli obětavý výkon a věřím, že naše psychické nastavení se odrazí do dalšího zápasu.“

František Ondroušek, trenér Bystřice p. H. : „Věděli jsme o kvalitě zálohy Hrachovce a tomu jsme přizpůsobili taktiku. Rozhodčí nechal hře průběh a moc drobné kontakty nepískal. Domácí šli do vedení, měli velmi dobrý vstup, ale my jsme po rychlé akci z levé strany vyrovnali Kouřilem. Ještě před přestávkou přitom zahrozil Machala. Po změně stran jsme po pěkné akce šli do vedení. Domácí se snažili srovnat, ale čistou šanci na vyrovnání neměli. Hrozili tak jen z centrů, které náš gólman dlouho bezchybně sbíral. Až v 86. minutě došlo ke střetu našeho brankáře s útočníkem, kde byl malinko později a Hrachovec z penalty vyrovnal. V závěru vystřídavší domácí dotlačili zápas do vítězného konce.“

Dušan Janošek, trenér Hrachovce: „Zatímco my jsme měli více ze hry, soupeř vsadil na tuhou defenzivu, zaparkoval svůj autobus přes svou šestnáctkou. Zaslouženě jsme šli do vedení, ale další šance neproměnili. A místo abychom vedli dva tři nula, soupeř vyrovnal. Po přestávce jsme chtěli vsadit na trpělivost, ale opět jsme inkasovali. Urputně bránící Bystřice chvílemi zdržovala, polehávala a natahovala čas. Nám se však podařilo vyrovnat, kdy po faulu gólmana na Šafáře se z desítky nemýlil Malý. Dokonat obrat se nám podařilo v nastavení.“

Vladislav Durďa, trenér Nevšové: „Do Hluku jsme jeli s pokorou, domácí jsou totiž kvalitní nováček, který není náhodou v popředí tabulky. Měli jsme ale jejich pohárový skalp a věřili jsme v body. Podali jsme velmi kvalitní taktický a bojovný výkon. Domácí sice šli do vedení, ale nám se čtvrt hodiny před konce podařilo Švachem vyrovnat. V zápase jsme za nerozhodných stavů dali dva góly, které ale pro ofsajd nebyly uznány. S bodem i předvedenou hrou jsme však spokojeni. Aby to mělo smysl, věřím, že tento výkon zopakujeme nyní doma s Morkovicemi.“

Branky: 30. Zelinka - 76. Švach.

MORKOVICE - NAPAJEDLA 2:1 (0:1)

Miroslav Bednařík, trenér Morkovic: „Zápas se pro nás nevyvíjel vůbec dobře, už v 6. minutě po rychlém protiútoku Napajedel jsme prohrávali 0:1. Další rána přišla ve 25. minutě, kdy ze zdravotních důvodů musel odstoupit pilíř naší obrany Karlík. První poločas nebyl z naší strany dobrý. Po přestávce to bylo o hodně lepší a jsme rádi, že jsme výsledek otočili. Střídání a přesuny hráčů na postech určitě naši hru oživily. V 68. minutě Knapp výstavní střelou do šibenice vyrovnal aby pak v 81. minutě rozhodl po rohu Oplt. Musím zmínit velkou šanci soupeře na vyrovnání, ale Krajča z malého vápna přestřelil. V závěru jsme tahali čas, na což nejsme pyšný, ale tři body jsme již nechtěli pustit!“

Zdeněk Horňák, trenér Napajedel: „Stále stejná písnička. Asi si to musíme protrpět až do konce. Kosí nás zranění, dostáváme hloupé branky a nedáváme tutové šance. I když jsme byli jasně lepší, znovu jsme prohráli. Musíme se s tím poprat a zlomit v příštím domácím utkání s Boršicemi…“

Branky: 68. Knap, 81. Oplt - 6. Holomek.

BORŠICE - KVASICE 1:2 (1:2)

Pavel Kučera, trenér Boršic: „Bez sedmi hráčů jsme museli tým doplnit hráči z dorostu a béčka. I přes silně kombinovanou sestavu jsme odehráli slušný zápas. Škoda zahozené šance z úvodu Cigoše, jenž neproměnil své sólo. Ve vyrovnané první půli soupeř hrozil jen ze standardek a po rohu šel také do vedení. Naše odpověď byla rychlá, po centru Sedláčka se prosadil dorostenec Hrančík. I druhý gól jsme ale inkasovali ze standardky. Po změně stran jsme chtěli být trpěliví, čekali na svou šanci. S přibývajícím časem jsme otevřeli hru, Kvasice hrozily z brejků. Stejně jako on už ale gól nepadl, třebaže se favorit strachoval o výsledek do poslední vteřiny.“

Vlastimil Chytrý, trenér Kvasic: Musím kluky opět pochválit, protože nám přes týden z různých důvodů vypadlo hned pět hráčů a museli nám vypomoci kluci z rezervního týmu, za což jim děkuji. Hráči utkání dokázali zvládnout jak herně, tak i výsledkově. I proto jsme si připsali další tři důležité body v naší cestě.“

Branky: 27. Hrančík - 19. Berky, 37. Galetka.

LUHAČOVICE - ŠTÍTNÁ N. VL. 5:0 (0:0)

Martin Bernátek, trenér Luhačovic: „Výsledek sice vypadá jednoznačně, ale nebylo to vůbec jednoduché utkání. Hned v 5. minutě musel hasit situaci před naší bránou skvělým zákrokem Tejnský, kdy v poslední chvíli vypíchnul míč z kopaček unikajícímu soupeři. V úvodní čtvrthodině jsme měli hodně ztrát a nepřesností. Postupem času jsme ale začali lépe kombinovat a tlačit se před hostující bránu. Jen nám scházela přesnost a důraz v zakončení. Jako při krásné akci z pravé strany ve 43. minutě, kdy nebezpečný centr nedokázal usměrnit na zadní tyči Novák. Vstup do druhé půli nám vyšel skvěle. Ve 48. minutě Novák poslat do úniku George, ten ale ještě samostatný únik neproměnil. V 58. minutě jsme si pomohli rohovým kopem a krásnou hlavičkou Popelky - 1:0. Soupeř se musel tlačit více do útoku a to nám přinášelo stále více šancí k dalšímu skórování. Mezi 74. a 77. minutou se střelou z úhlu podobně prosadili Slobodian a George a bylo rozhodnuto. V závěru se ještě trefil O. Červenka a na konečných 5:0 upravil Kocián, kterého krásně našel před prázdnou bránou Starý.“

Josef Miklas, trenér Štítné n. Vl.: „Do inkasované první branky se hrálo vyrovnané utkání. Následně se naše hra rozsypala jak domeček z karet a domácí trestali každou naši hrubku. Výsledek je tak pro domácí naprosto zasloužený.

Co mě však velmi znepokojilo a nedokážu pochopit je fakt, že i přes regulérně způsobilé travnaté hřiště, jsme museli absolvovat utkání na umělé trávě, a to i navzdory tomu, že hlavní rozhodčí chtěl utkání na travnatém povrchu rovněž absolvovat. Nerozumím rozhodnutí domácích funkcionářů a zlínského fotbalového svazu, že takto rozhodli v pátek večer, aniž by si ověřili adekvátnost terénu v Luhačovicích. Pokud se nepletu, tak o způsobilosti hřiště by měl vždy rozhodnout hlavní rozhodčí před utkáním. Každopádně tímto se určitě nechci vymlouvat na výsledek utkání!“

Branky: 58. Popelka, 74. Slobodian, 77. Danquah, 87. Červenka, 90+1. Kocián.