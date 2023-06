STRÁNÍ - MORKOVICE 5:0 (3:0)

Vladimír Stančík, trenér Strání: „Po pěti šesti oťukávacích minutách se nám podařilo nám dát rychlé góly a poté se již naplno ukázala naše kvalita. Naopak na soupeři, který se na jaře prezentoval dobrým fotbalem, bylo znát únava, jejich kádr byl úzký. Po přestávce jsme výhru zvýraznili, přičemž mohla být i vyšší. Vyhráli jsme vysoko zcela zaslouženě. Po utkání vypukly spontánní oslavy, ale ty oficiální s předáním poháru nás teprve čekají, asi po domácím zápase s Kvasicemi. A jestli zůstanu u týmu i v další divizní sezoně? Určitě mě to láká, rád bych si to s tímto týmem vyzkoušel, ale s vedením jste to ještě neřešili.“

Miroslav Bednařík, trenér Morkovic: „Každá porážka štve, ale jeli soupeř lepší, je třeba to respektovat. Věděli jsme, že Strání má výborné úvody zápasů, nebezpečná křídla, standardky, přičemž klíčové pro úspěch je to zvládnout, ale nám se to nepodařilo. Do 15. minuty jsme dostali dva góly a třetí si dali vlastní. Tím se domácí dostali do úplné pohody, a přestože jsme se snažili o zvrat nebo alespoň zdramatizování zápasu, neměli jsme na to. Bylo obtížné se vyrovnat s absencemi Gejdoše, Jablůnky a Storzera. Jak dnešní zápas tak celý krajský přebor Strání vyhrálo zaslouženě a gratuluji jim k návratu do divize.“

Branky: 17. a 70. Miklovič, 6. Holík, 9. vlastní Oplt, 75. Horňák.