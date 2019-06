Naopak velké oslavy vypukly o víkendu ve Skašticích. Nováček zde dokonal senzaci a po výhře nad Hlukem raduje se z prvenství a možného postupu do divize. Zda jej opravdu přijme rozhodne vedení a hráči klubu v tomto týdnu.

SKAŠTICE – HLUK 3:1 (2:1)

Lukáš Motal, asistent trenéra Skaštic: „Zápas se pro nás nevyvíjel dobře. Ve druhé minutě jsme neproměnili velkou příležitost a o chvíli později se hostům podařilo vsítit vedoucí branku. Ovšem naše hráče tento nepříznivý stav nijak nevykolejil. Během 25 minut zápas otočili. Zdeněk Konečník přidal svůj další hattrick. Druhý poločas už takovou kvalitu z naší strany neměl. Trochu jsme se zatáhli a nechali hrát soupeře. Ale žádné zdramatizování utkání jsme nedovolili. Po závěrečném hvizdu tak mohly propuknout oslavy titulu. A postup? O něm se definitivně rozhodne v příštích dnech, ale podle všeho bychom si ji měli vyzkoušet.“

Martin Dostál, člen Hluku: „Sestavu jsme dávali dohromady jen velmi těžce, neboť se omluvili Machala A., Horák, Dohnal, Machala Ondra a Galuška. Zraněný je Zálešák, nemocný Šícha.

Domácí favorit začal utkání nekoncentrovaně a už v 7. minutě inkasoval z kopačky Kukly, který doklep míč do brány po dobré individuální akci Hančíka. Domácí pak zabrali a byli častěji u míče, naši kluci hráli organizovaně a bojovně. Ale potom přišel na řadu skaštický superstřelec Konečník, který nejprve ve 12. minutě z přímého kopu srovnal a o chvíli později z přísného přímého kopu dostal svůj tým do vedení a v 25. minutě krasnou střelou rozhodl o konečném výsledku. Druhý poločas byl herně nudný, domácí sice tlačili, ale šance si nevytvořili. Porážka pro nás byla vzhledem k tomu, v jak kombinované sestavě jsme přijeli, důstojná. Domácí vyhráli a postoupili do divize zcela zaslouženě.“

Branky: 12., 17. pen. a 25. Konečník - 7. Kukla. Rozhodčí: Zicháček, 150 diváků.

BAŤOV – BYSTŘICE POD HOSTÝNEM 1:2 na pen. (1:0)

Miroslav Sečen, trenér Baťov: "Poslední zápas doma - prohra na penalty, asii nezasloužená, ale taková je fotbalová realita. Nevyužili jsme naše šance, tím se zkušený soupeř dostal na koně a z ojedinělé šance z pokutového kopu vyrovnal. Penaltová loterie bývá ošidná, dnes byli šťastnější a přesnější hosté, takže berou dva body oni. Snad jsme to domácím fanouškům moc neznechutili a budou nám věrní i dál.“

Ida Olšová, sekretář Bystřice pod Hostýnem: „Úvod zápasu patřil nám, po akcích Kubíka z levé strany měl šance Juráň, ale žádnou neproměnil. Naopak vedení se ujali v 17. minutě domácí, kdy přímo z rohového kopu skóroval Bršlica. Od této chvíle byli hráči Baťova aktivnější, měli více ze hry, ale branku se jim nepodařilo vstřelit. Po změně stran byli znovu lepší Baťovští, ale gól nedali ani z vyložené brankové příležitosti. V 67. minutě Bystřice vyrovnala, když byl v pokutovém území faulován kličkující Železný a nařízenou penaltu Ondroušek proměnil. Zbytek zápasu se hráči obou týmů snažili strhnout vítězství na svou stranu, své gólové šance však nevyužili a tak zápas skončil nerozhodně. I když byli domácí lepším mužstvem, v rozstřelu jsme byli šťastnější.“

Branky: 17. Bršlica - 67. Ondroušek pen. Rozhodčí: Bartoň, 180 diváků.

HOLEŠOV – NEVŠOVÁ 3:0 (1:0)

Milan Roubalík, předseda Holešova: „Zápas se nám povedl jak herně, tak hlavně výsledkově. Zvlášť obrana pracovala opravdu výborně. Hosty jsme nepustili dá se říct k ničemu, pouze v závěru zahrozili ze standardních situací. Poslední domácí zápas jara jsme tedy zvládli jak jsme chtěli. Divákům bych chtěl poděkovat za přízeň a podporu.“

Ivana Urbanová, předsedkyně Nevšové: „Zápas nám nevyšel, soupeř nás přehrál ve všech směrech. Až v závěru druhé půle jsme dokázali ohrozit branku soupeře, ale to bohužel na zvrat nestačilo.“

Branky: 30. a 48. pen. Uličný, 90. Olša. Rozhodčí: Schnürmacher, 110 diváků.

MORKOVICE – JUŘINKA 5:1 (2:1)

Radek Barnet, trenér Morkovic: „Do utkání jsme vstoupili aktivně a po 15 minutách vedli 2:0. Hráli jsme rychle , kombinačně a získávali hodně míčů od soupeře. Měli jsme ještě další tutové šance ke zvýšení vedení, ale bohužel neproměnili. Dostali jsme k menší herní krizi v zápase. Řešili herní situace zbrkle, rychle a nepřesně. Chyběla nám aktivní mezihra a soupeř nás potrestal brankou ze standardní situace v posledních minutách prvního poločasu po zbytečné ztrátě ve středu hřiště.

Do druhého poločasu jsme vstoupili znovu dobře brankou na 3:1 a to nás uklidnilo. Utkání jsme zvládli, přidali branky a zakončili domácí utkání ziskem tří bodů.“

Branky: 49. a 88. Knap, 8. Tesař, 14. Hradil, 75. Judas - 45. David. Rozhodčí: Novák, 115 diváků.

PROVODOV – BRUMOV 0:4 (0:2)

Josef Rak, trenér Provodova: „Od první minuty bylo jasné, že nejsme zdaleka ve své kůži. Hosté nás začali přehrávat agresivitou, u všeho byli dříve. Taky šli v 16. minutě do vedení, kdy tentokrát naše děravá obrana nechala vyniknout Bůbelu. Ve 24. minutě přidali Brumovští druhý gól po dlouhém autu. Když nám v 54. minutě znovu upláchl Novák, bylo definitivně rozhodnuto. Musím před Brumovskými smeknout za velmi povedený výkon. Naopak my jsme předvedli nejhorší výkon sezony. Po šílené prohře s Morkovicemi a s blížícím se koncem sezony, klukům schází motivace.

Cíl v podobě 50 bodů máme splněný. Teď zůstává otázka, zda budeme soutěž přihlašovat, polovina hráčů totiž naznačila konec kariéry a nových kvalitních není.

Zdeněk Žáček, asistent trenéra Brumova: „Do zápasu jsme vstoupili aktivně a snažili se napadat soupeře už na jeho polovině. V 16. minutě si zaběhl za obranu J. Bůbela a křižnou střelou z levé strany nedal brankáři Petrovi šanci. Ve 24. minutě po zahrávaném dlouhém autu zakončil hlavou L. Křivánek. V 36. minutě se ocitl sám před brankářem M. Novák, ale jeho střelu doprostřed branky pohodlně zlikvidoval Petr. Domácí se dostávali do šancí jen ze standardních situací, ale byli nepřesní, nebo za pomoci obrany jejich příležitosti zlikvidoval R. Smolík. I do druhého poločasu jsme vstoupili aktivně a v 52. minutě M. Novák utekl obraně, udělal kličku brankáři a upravil stav zápasu na 3:0. V 63. minutě předvedl skvělý zákrok R. Smolík, kdy z bezprostřední vzdálenosti zlikvidoval hlavičku domácího hráče. V 72. minutě se dostal do brejku L. Křivánek, domácí obránce jej zastavil v pokutovém území jen za cenu faulu. Nařízený pokutový kop proměnil l. Křivánek a uzavřel skóre zápasu na konečných 0:4.“

Branky: 24. a 72. pen. Křivánek, 16. Bůbela, 54. Novák. Rozhodčí: Smýkal, 30 diváků. Brumov: Smolík – Kolouch, Kubiš, Chovanec, Juřica, Novák, Křivánek, Daňo, Bůbela, Kolínek, Kocourek

Střídali:Pjajko, Kříž, Fojtík.

VELKÉ KARLOVICE – LUHAČOVICE 1:0 na pen.

Jan Jelínek, trenér Luhačovic: „Zápas to byl bez tempa. Oba týmy jakoby jen dohrávaly sezonu. Domácí měli v první půlce jednu vyloženou situaci, kdy nás podržel gólman Švec. My jsme dokázali vstřelit branku, bohužel z ofsajdu. A další šance Peska jsme nepřetavili v gól. Druhý poločas soupeř zahrozil z jednoho přímého kopu, Švec ovšem opět skvěle zakročil. Na druhé straně jsme dvakrát hlavičkovali sami na malém vapně, bohužel nepřesně. Byl to remízový zápas. V penaltovém rozstřelu byli lepší domácí, protože proměnili všechny pokusy. U nás zaváhal pouze Švec, který vychytal domácí borec.“

Rozhodčí: Stodůlka, 150 diváků.

ŠTÍTNÁ N.VL. – BORŠICE 7:0 (4:0)

Jan Hnaníček, sekretář klubu: „Domácí měli od začátku utkání plně pod kontrolou. Boršičtí působili hodně odevzdaně. Za celý zápas trefili pouze jednou domácí branku. To domácí ještě další šance neproměnili. I když je výsledek vysoký, mohlo to pro soupeře dopadnout mnohem hůř.“

Pavel Cigoš, trenér Boršic: „Přijeli jsme z různých důvodů, jako svatby či škola, v silně kombinované sestavě, kdy naše brankářská jednička hrála v útoku a útočníci v obraně. Vyloženě jsme přijeli zápas důstojně odehrát. Nyní se soustředíme na poslední páteční domácí duel, který necheme prohrát a potvrdit záchranu. Poněvadž bude i oblíbená zakončená, měli bychom být téměř kompletní. Kdyby se hrálo o den později, opět by mi asi chyběli hráči, neboť je plánovaná další ze svateb.“

Branky: 20., 61., 70. a 88. Vaculík, 15. a 40. Hrnčiřík, 8. Liška z pen. Rozhodčí: Kovářčík, 251 diváků.

1. Skaštice 25 20 0 0 5 92:31 60

2. Luhačovice 25 15 3 3 4 63:24 54

3. Brumov 25 15 1 4 5 57:33 51

4. Provodov 25 13 5 1 6 54:33 50

5. Vel. Karlovice 25 11 3 4 7 49:44 43

6. Baťov 25 10 5 1 9 64:52 41

7. Morkovice 25 11 4 0 10 67:58 41

8. Holešov 25 10 3 3 9 41:34 39

9. Bystřice p. H. 25 6 6 3 10 40:48 33

10. Štítná n. Vl. 25 9 2 2 12 35:46 33

11. Nevšová 25 8 1 6 13 58:56 32

12. Hluk 25 5 1 6 13 31:53 23

13. Boršice 25 3 2 1 19 24:119 14

14. Juřinka 25 2 1 3 19 34:78 11