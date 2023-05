FOTOGALERIE/ Fotbalistům Jaroslavic se znovu vzdálila záchrana v I. B třídě skupině B. V sobotu na domácím pažitu jen remizovali s Kostelcem 1:1, na předposlední Ludkovice tak ztrácí tři body. Největší soupeř v boji o udržení se v soutěži má ještě zápas k dobru.

Fotbalisté Jaroslavic remizovali s Kostelcem 1:1. | Foto: Deník/Radek Štohl

I. B třída, skupina B, 22. kolo

JAROSLAVICE –⁠ KOSTELEC 1:1 (1:1)

Petr Žbel, vedoucí Jaroslavic: „Už ve čtvrté minutě jsme po individuální chybě dostali gól, srovnali jsme pak v desáté. Byl to otevřený zápas. Ve druhém poločase jsme sice měli opticky navrch, žádnou tutovku jsme si ale nevytvořili. Dohrávali jsme to jen do velkého vápna, zakončení však bylo špatné. Bod pro nás v této chvíli nic neřeší, potřebujeme bodovat naplno. Nyní jedeme do Louk. Budeme bojovat do posledního kola, abychom se zachránili."

Radek Novotný, trenér Kostelce: „Bod bereme všemi deseti. Odehráli jsme fyzicky náročné utkání, které jsme odbojovali. Každé mužstvo si víceméně vypracovalo jednu šanci, kterou využilo. Pak už tam byly jen nějaké náznaky. Fotbalově to nebylo úplně nejpodařenější utkání. Ke konci sezony jsme začali začleňovat i naše dorostence, což je uzpůsobeno i marodkou. Jsme rádi, že můžeme sáhnout do vlastních řad, že na lavičku můžeme mít nachystaných pět šest hráčů. Věřím, že je postupně zabudujeme. Jsme rádi, že je tam dáme.“

Branky: 10. Merta –⁠ 4. T. Křenek