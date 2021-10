Tentokrát osmadvacetiletý fotbalista exceloval při demolici Morkovic, které otrokovický celek v rámci 10. kola krajského přeboru vypráskal 6:1 a v čele tabulky udržel tříbodový náskok před druhými Luhačovicemi.

„Postup do divize ale rozhodně není naším hnacím motorem,“ tvrdí Krajča, který se kromě hraní fotbalu věnuje také futsalu a trénování mládeže ve Fastavu Zlín.

Vyjde vás páteční střelecká show hodně draho?

Pokladník Žakys (Ondřej Žáček – pozn. red.) mi to určitě velmi rád naúčtuje i s nějakou slušnou přirážkou za tento článek. (úsměv) Lehká oslava samozřejmě proběhla formou týmové večeře a sedánku s našimi fanoušky.

Tušil jste už před zápasem, že by se vám mohlo tak dařit?

To samozřejmě ne. Každopádně si ten fotbal aktuálně užívám na sto procent. Na zápasy se maximálně připravuji, takže i v průběhu dne před zápasem vím, jak se správně naladit, aby ten výkon byl co nejoptimálnější a abych co nejvíc pomohl týmu.

Bylo to s Morkovicemi tak jednoduché, jak napovídá výsledek?

My jsme se na tento zápas poctivě chystali celý týden, protože jsme věděli, že Morkovice mají velkou sílu, což rozhodně potvrdily. Nám pomohly dva velmi rychlé góly na začátku utkání. Poté jsme sice polevili a Morkovice nás zhruba dvacet minut zatlačily, k našemu štěstí ale neproměnily velké šance. Naopak do šaten jsme si ještě pomohli třetím gólem. Navíc jsme zvládli vstup do druhého poločasu, kdy jsme rychle přidali i čtvrtou branku a tím rozhodli o výsledku utkání.

Čekal jste, že po devíti zápasech budete v čele přeboru? Už se na Baťově mluví o divizi?

Letošní sezona se zatím vyvíjí tak, jak chceme. Každý chce vítězit a ani my nejsme výjimkou. Jdeme ale zápas od zápasu. Vzhledem ke kvalitě kádru, k tréninkovému procesu a celkovému nastavení týmu se nám to daří. Nicméně postup do divize rozhodně není naším hnacím motorem. Pokud se to podaří a na konci sezony budeme na prvním místě, nejspíše se mu bránit nebudeme, ale je to zatím předčasná otázka.

Vy byste si chtěl divizi zahrát?

Osobně mám vždy ty nejvyšší ambice, takže ano, nebránil bych se tomu divizi hrát a opět si vyzkoušet vyšší soutěž.

Vy fotbal jenom nehrajete, ale i trénujete. Jak jste se dostal na Vršavu? Které týmy máte ve Fastavu na starosti?

Ve Fastavu u mládeže jsem již druhým rokem. Zlákal mě Filip Krejčiřík, který k sobě tehdy hledal asistenta ke kategorii U7. Následně mi byla nabídnuta i funkce asistenta trenéra U13 pod hlavním trenérem Vencou Pavlíčkem. Aktuálně jsem tedy asistentem těchto dvou hlavních trenérů u kategorií U9 a U14.

Chtěl byste se trénování v budoucnu věnovat naplno?

Není jednoduché tyto funkce skloubit s prací, která mě živí, s mým fotbalem, futsalem plus s nějakými dalšími volnočasovými aktivitami. Uvidíme do budoucna, nicméně aktuálně mě trénování žáků a přípravky baví a naplňuje. Na základě toho jsem se rozhodl si udělat i vyšší trenérskou licenci.

Je těžké časově skloubit tréninky ve Fastavu s těmi na Baťově?

Konkrétně tohle problém není. Tréninky přípravky máme nastaveny tak, abych stíhal své fotbalové povinnosti a tréninky žáků stíhám ještě před svým tréninkem na Baťově.

A co futsal? Budete letos hrát se Zlínem nějakou soutěž?

Ano, budeme hrát. Vzhledem k finanční náročnosti druhé ligy jsme byli nuceni se přihlásit do divize. Nicméně ta není o tolik méně atraktivnější než druhá liga, protože se do ní přesunuly i další druholigové kluby, které řeší stejný problém. Mužstvo zůstalo pohromadě, tudíž cílíme na ty nejvyšší příčky. Doufám, že nás letos nezastaví covidová situace a dohrajeme jak fotbalovou, tak futsalovou soutěž.