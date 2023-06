Celou středu strávili na cestách. Fotbalisté krajského výběru Zlínska hned brzy ráno vyrazili z Holešova do Vídně, odkud odletěli do Španělska. Před večerním přistáním v La Coruni strávili odpoledne v Madridu. Prošli si centrum města, prohlédli Santiago Bernabéu, kde hraje své domácí zápasy slavný Real. Na hotel ve městě Pontevedra se dostali až po půlnoci.

Fotbalisté Zlínského kraje pózují na letišti ve Vídni, odkud odletěli do Španělska na mistrovství Evropy amatérů. | Foto: se svolením Pavla Krajči

„Cestování bylo náročné, ale dalo se to zvládnout. Hlavně v Madridu jsme si to s kluky užili. Bylo to fajn,“ hlásil z Pyrenejského poloostrova fotbalista Baťova a člen krajského výběru Zlínska Pavel Krajča.

Po pořádném spánku a krátkém odpočinku se Moravané začnou chystat na zahajovací duel proti Bělehradu v pátek večer.

„Na finálový turnaj Regions' Cupu se všichni moc těšíme. Je pro nás jednak obrovská čest reprezentovat zemi, ale bude to také cenná zkušenost, zážitek, ale zároveň i velká příležitost,“ vnímá Krajča.

I když jsou amatérští fotbalisté po náročné sezoně rozbití, odhodlání udělat úspěch u nich převyšuje.

Na únavu žádný z hráčů nemyslí.

„Věřím, že se na šampionátu ještě vyšťavíme a společně jej zvládneme,“ věří Krajča.

„Máme skvělou partu, na nějakou únavu nebude ani pomyšlení. Tohle je vrchol naší kariéry, není se na co šetřit!“ ví dobře.

Třicetiletá opora Baťova patří mezi hlavní postavy krajského výběru Zlínska.

Právě otrokovický tým má v nominaci nejvíce hráčů ze všech klubů, také na souhru a návyky z oddílu kouč Lukáš Motal spoléhá.

Moravané absolvují před pátečním duelem jediný trénink, pak půjdou do boje.

Borci z regionu moc velký přehled o soupeřích ani stadionech nemají. Byť se informace snažili získat všelijak, ani všemocný internet jim všechno neprozradil.

„Nějaké informace nám zaslali a samozřejmě jsem vyhledával i sám. Vím, že se hraje na čtyřech stadionech, nicméně fotografie na internetu nejsou moc aktuální. Sám jsem zvědavý, jak budou na šampionát připravené a jak to celé bude organizačně zvládnuté,“ říká.

Odchovanec Fryštáku, který ve Zlíně trénuje mládež, si s sebou na EURO amatérů kromě obvyklých věcí přibalil také plavky.

Fotbalisté totiž mají na hotelu bazén, kousek od něj je zase moře a pláž. „S kluky navíc držíme tradici ze Severního Irska. Vzali jsme si poker, PlayStation a samozřejmě notebook na filmy. No a snad i formu, která byla teď půlroku zamčená ve skříni,“ směje se Krajča.

I když se Baťovu na jaře až tolik nedařilo, panuje v klubu po premiérové divizní sezoně spokojenost.

„I přes to, že jsme nezvládli tento půlrok, nemůžeme ji hodnotit negativně. Skončíme v horní polovině tabulky, což je na nováčka skvělé,“ uvedl Krajča.

Osobně ale nijak nejásá. „Upřímně nejsem spokojený s herním projevem týmu, s přístupem některých hráčů, ale především ani se svými výkony. Věřím, že nám delší letní pauza pomůže,“ prohlásil.

V Galícii bude mít podporu v osobě táty, který za ním přiletí na dva zápasy.

Maminka i zbytek rodiny zůstanou doma a fandit budou na dálku.

„Věřím, že UEFA bude utkání přenášet a všichni je budou moci doma sledovat,“ doufá.

Svěřenci trenéra Lukáše Motala první zápas odehrají v pátek od 17.00 proti Bělehradu. Ve zbývajících duelech se utkají s výběrem Lisabonu a Dolnoslezského regionu z Polska.