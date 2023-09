Roman Ondroušek, trenér a předseda Bystřice p. H.: „Výhra se snadno nerodila. Do vedení jsme šli po pěkné kombinaci, ale paradoxně po našem rohu soupeř z rychlého protiútoku vyrovnal. To nás zasáhlo, chvíli poté jsme se hledali. O přestávce jsme prostřídali a i díky tomu nám vyšel vstup do druhé půle, kdy jsme dali dvě branky – nejprve ze standardky Machalou a o deset minut později zatočil míč do šibenice Shokun. Následně jsme měli další šance, ale nebyli jsme schopni gólmana překonat. Postupem času se osmělovaly i Morkovice, dokonce náš brankář Kratochvíl chytil penaltu a ještě nás několikrát podržel. Výhra je cenná, snad nám opět pomůže k dalším úspěchům.“

Miroslav Bednařík, trenér Morkovic: „První poločas byl herně vyrovnaný, a tomu odpovídalo i skóre 1:1. Po přestávce jsme domácí přehrávali, hráli jsme na jejich polovině, vytvářeli si šance, ale klíčové jsou góly. My jsme nedali žádný a naopak dva inkasovali. Po dlouhé době nastoupil Marek Oplt, který naši hru oživil. V 60. minutě jsme se mohli ještě více nakopnout, ale neproměnili jsme penaltu. Celkově nás sráží velmi laciné až kuriózní góly, které dostáváme a v Bystřici se to opakovalo.“

Branky: 19. a 58. Shokun, 49. Machala - 23. Oplt.

SK BORŠICE – TJ SPARTAK HLUK 1:4 (1:1)

Pavel Kučera, trenér Boršic: „Hluk má svoji kvalitu, kterou rozhodně nesnižuji, spíš mě překvapil náš výkon. Až doteď to bylo slušné, tentokrát to byl náš nejhorší zápas. I když minulá sezona od nás nebyla dobrá, tolik chyb jsme snad v žádném utkání nenasekali. Hluk nás jednoznačně přehrál, cestu za výhrou jsme mu ale naším herním projevem hodně usnadnili. Hráli jsme bez pohybu, udělali jsme spoustu individuálních chyb. Od toho se všechno odvíjí. Soupeř podali velmi dobrý výkon, my naopak hráli špatně. Už v týdnu jsem měl z utkání špatný pocit. Nelíbil se mi přístup k tréninku, kluci byli nekoncentrovaní, což se promítlo i do utkání. Věřím, že se z této facky poučíme.“

Hluk si v předehrávce poradil s Boršicemi a poskočil do čela krajského přeboru

Aleš Zlínský: trenér Hluku: „Zcela zasloužená výhra. Z Boršic jsme měli obavy. Soupeř v předcházejících zápasech hrál dobře, měl slušné výsledky. My jsme ale byli znovu dobře takticky nachystaní. Zápas jsme chtěli rozhodnout co nejdřív. Nedařilo se nám však proměňovat šance. První poločas mohl klidně skončit 6:1 v náš prospěch. Ve druhé půlce se nám podařilo dát rychlý gól Dohnalem. Uklidnili jsme se a zbytek utkání měli jasně pod kontrolou. Dohráli jsme to v klidu. Boršice měly za celý zápas dvě nebo tři střely. Po postupu do krajského přeboru jsme zvýšili počet tréninkových jednotek. Kluci dobře trénují, což se projevuje i na výsledcích. Zvykli jsme si na vyšší tempo, soupeře v krajském přeboru. Žádné ambice ale nemáme. Jdeme zápas od zápasu a když budeme ve středu tabulky, budeme spokojení.“

Branky: 36. Ohnutek - 35. a 71. Bartošek, 49. Dohnal, 60. Sopůšek. Rozhodčí: Dobiáš, diváci: 157.

LUHAČOVICE - SLUŠOVICE 2:0 (0:0)

Martin Bernátek, trenér Luhačovic: „První poločas byl vyrovnaný. Slušovice mají hodně silný střed hřiště, na to jsme si chtěli dát pozor. Nějaká vyložené šance k vidění v první půli nebyla. Snad jen břevno z trestného kopu Slušovic. Do druhé půle jsme chtěli být odvážnější směrem dopředu. Po hodině hry nám pomohla standardní situace a díky důrazu před brankou jsme šli O. Červenkou do vedení. V dalších minutách se nám dařilo získávat míče v osobních soubojích a tím jsme byli více na míči. V 74. minutě jsme znovu uplatnili důraz před soupeřovou brankou a George zvýšil na konečných 2:0. Jsem rád za přístup hráčů. Tohle vítězství patří našemu gólmanovi M. Švecovi, který po zápase pořádal rozlučku se svobodou. A udržená nula mu určitě přispěla ke skvělé náladě!“

Michal Klimt, vedoucí týmu a předseda FC Slušovice: „Zápas byl o tom, kdo dá první gól. V prvním poločase nebylo našim hráčům co vytknout. Hýřili jsme aktivitou, ale hřešili jsme opět na neproměňování šancí. Druhý poločas jsme začali prohrávat hlavičkové a osobní souboje. Chyběl tam náboj, agrese, dostupování a pohyb. Po inkasované brance, kdy jsme prohráli dva hlavičkově souboje a nedostoupili hráče, jsme se prakticky k ničemu nedostali a byl to víceméně zmar. K již zraněným nám přibili další dva hráči, uvidíme jak sestavu příště poskládáme. Příští týden náš čeká dvojzápas se Štítnou - pohár a zápas přeboru. Už musíme bodovat, především pak zlepšit herní projev!“

Branky: 62. Červenka, 74. Danquah.

ŠTÍTNÁ N. VL. - BRUMOV 1:0 (0:0)

Josef Miklas, trenér Štítné n. Vl.: „Za hezkého počasí a před pěknou návštěvou diváků se hrál od první minuty bojovný fotbal. Po bezbrankovém prvním poločase jsme se po velké hrubce soupeře dostali do vedení. Trochu jsme se zatáhli a čekali na brejky. Hosté nás postupem času zatlačili a vyrovnání viselo na vlásku, ale příkladnou bojovností jsme vše ubránili a tři body zůstávají ve Štítné.“

Alois Kachlík, trenér Brumova: „Utkání se mi hodnotí těžce. Stále se opakuje stejný scénář předešlých utkání. Defakto se porážíme sami. V obrané fázi uděláme hrubou chybu nebo nepokryjeme hráče a to se opakuje. Ale na co nejvíce doplácíme je neproměňování vyložených šancí nebo špatné řešení v koncovce. Jinak si myslím že utkání před pěknou návštěvou se muselo líbit, ale bohužel se špatným koncem pro nás.“

Branka: 48. Váňa.

KVASICE - HRACHOVEC 2:1 (0:0)

Vlastimil Chytrý, trenér Kvasic: Vedoucí tým z Hrachovce se hlavně v prvním poločase prezentoval výborným výkonem a na míči byl i lepším týmem. My jsme naštěstí soupeře nepustili do žádné vyložené šance a naopak jsem dvakrát zahrozili po rohových kopech Žiškou a Galetkou. Hosté měli v první půli jednu střelu, kterou Svoboda vyrazil na roh. Do druhé půlky jsme museli změnit rozestavení ve středu hřiště a od té chvíle jsme už se dostali k naší klasické hře, kdy jsme drželi míč a tím začali Hrachovec přehrávat. V 70. minutě po krásné individuální akci Vojtáška jsme vstřelili první branku Galetkou a o sedm minut později po akci Strašáka definitivně rozhodl o osudu utkání střídající Lukáš Galus. Hoste už jen v závěru snížili na konečných 2:1. Musím kluky pochválit hlavně za stoprocentní nasazení a přístup během celých devadesáti minut. Jsem opravdu rád za tři body, které jsme získali s takhle silným soupeřem!“

Dušan Janošek, trenér Hrachovce: „I přes nefotbalové úmorné vedlo mělo utkání vynikající úroveň. Od prvních minut byl k vidění vyrovnaný duel, kdy my měli největší možnost skórovat po půlhodině hry, ale gólman na dvakrát naši šanci uhasil, soupeř hrozil ze standardek. Po změně stran jsme byli lepší, ale v době našeho největšího tlaku Kvasice vstřelily dvě branky. Rychle se nám sice podařilo snížit a dokonce i vstřelil vyrovnávající branku, která ale pro ofsajd správně nebyla uznána. V nastavení odmítl dělbu bodů Janošek a tak i přes výborný výkon se vracíme s porázdnou.“

Branky: 70. Galetka, 78. Galus - 82. Vrána.

NAPAJEDLA – OSVĚTIMANY 3:0 (1:0)

Zdeněk Horňák, trenér Napajedel: „Rozhodně tak snadné, jak vypovídá výsledek, to nebylo. Soupeř se ukázal jako mladý a hodně běhavý tým. V pekelném počasí se nám ale dařilo střelecky. Klíčový byl povedený vstup do druhé půle, pak se již duel jen dohrával.“

Podívejte se. Fotbalisté Napajedel si vyšlápli na Osvětimany

René Křemeček, asistent trenéra Osvětimany: Utkání proběhlo za krásného počasí, více jak půl hodiny se hrál vyrovnaný fotbal s minimem šancí. Před přestávkou se domácí ujali vedení a jako by to nás úplně rozhodilo. Ve druhé půlce se naše hra úplně zhroutila, domácí přidali ještě dva góly a jejich výhra byla v tomto utkání zcela zasloužená. Omlouváme se našim fanouškům, kteří za námi do Napajedel cestovali a čekali z naší strany úplně něco jiného."

Video: mladý Filip Sabák opět skóroval a sťal své Osmětimany

Branky: 39. Forall, 51. Sabák, 53. vlastní (Macháček). Rozhodčí: Havrlant, 150 diváků.

NEVŠOVÁ - FRANC. LHOTA 3:1 (0:0)

Ivana Urbanová, předsedkyně Nevšové: „Ivana Urbanová, předsedkyně Nevšové: „Po zápase s Bystřicí nás trápí marodka hráčů a tak trenér musel se sestavou improvizovat. V první půli jsme byli více na míči, ale branku jsme z tlaku vytěžit nedokázali. V úvodu druhé, kdy náš tlak ještě více zesílil, jsme zahrávali pokutový kop, ten jsme ale neproměnili. Následovalo střídání hráčů, kdy nastoupil Tomšů a Urbánek. Tito dva hráči pak zápas rozhodli. Nejdříve proměnil Vašek Tomšů penaltu, následně zvýšil naše vedení na 2:0, kdy nedal doposud pozornému gólmanovi hostů šanci. Francova Lhota ve snaze zápas zvrátit se tlačila dopředu, kdy zahrávala pokutový kop za hraní rukou, který proměnila na 2:1. Závěr však patřil nám, kdy pečetil výhru 3:1 Aleš Urbánek z trestného kopu.“

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: „Utkání nemělo nijak valnou fotbalovou úroveň, rozhodně ne krajského přeboru. V teplém počasí se hlavně nakopávaly míče a branky přišly až v závěru. A i díky penaltám, které za mě nebyla ani jedna! Ještě více mě mrzí chování, přesněji simulování Petra Švacha, kterého jsme vždy obdivoval jako fotbalistu. Utkání bylo za mě remízové, ale body bere soupeř.“

Branky: 74. z pen. a 83. Tomšů, 87. Urbánek - 86. z pen. Chmela.