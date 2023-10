Roman Ondroušek, trenér Bystřice p. H.: „Vstoupili jsme do utkání skvěle, kdy po krásné přihrávce se prosadil Yaghmuryan. O chvíli později dotlačil míč i s gólmanem Shokun a vše vypadalo dobře. Jenže se nám zranil obránce Křivánek a ta to byl pro nás problém. Navíc hosté z první vážnější možnosti ještě do přestávky snížili, a hne po obrátce a standardce vyrovnali. Následně po jasném faulu jsme měli kopat penaltu, kterou všichni viděli, jen hlavní Surovce ji nechtěl vidět a z jakého důvodu, není jasné. Navíc o chvíli později jsme mladickou nezkušeností nedohráli balon u čáry a inkasovali potřetí. V 89. minutě Yaghmuryan vystřelil, obránce Luhačovic zahrál rukou v pokutovém území, bohužel píšťalka hlavního sudího zůstala opět němá. Do třetice v nastaveném čase byl Yaghmuryan opět v šestnáctce faulován a sudí Surovec místo penalty mu udělali žlutou kartu. Podle nás hrubě ovlivnil výsledek utkání, čímž vzplály emoce jak u domácích hráčů, tak i fanoušků.“

Divizní Baťov přišel o výhru a další hráče! O které a proč?

Martin Bernátek, trenér Luhačovic: „Začátek nám nevyšel, hned v 6. minutě jsme inkasovali a po individuální chybě v 25. minutě to bylo 2:0! Postupem času jsme se ale víc a víc tlačili před bránu soupeře a přibývalo i našich šancí. Ve 34. minutě jednu z nich proměnil Novák a dostal nás do zápasu. Důležitým krokem k obratu byla v druhém poločase brzká vyrovnávací branka Kořenka, která přišla ve 47. minutě. Jsem rád, že kluky neuspokojila remíza a šli si za vítězstvím. Rozhodující moment přišel v 79. minutě, kdy opět Kuba Novák prostřelil domácího gólmana. Musím kluky pochválit, že to za stavu 0:2 nezabalili a dokázali svou sílu a touhu vítězit.“

Branky: 6. Yaghmuryan, 25. Shokun - 34. Novák, 47. Kořenek, 79. Novák.

ŠTÍTNÁ N. VL. - BORŠICE 3:1 (2:0)

Josef Miklas, trenér Štítné n. Vl.: „Do prvního gólu byli hosté více na míči, odvážnější a dokonce trefili konstrukci naší branky. Po půlhodině se ale podařilo jít do vedení nám po trefě Vaculíka a od tohoto momentu jsme převzali otěže zápasu, navíc do přestávky přidali i druhý gól. I po přestávce jsme pokračovali v aktivní hře, za což jsme byli odměněni třetí brankou. Od té doby jsme již vývoj zápasu kontrolovali, pouze jsme Boršicím dovolili jednou skórovat z trestného kopu. Za předvedený výkon, nasazení a lepší kombinaci s míčem jsme si výhru zasloužili.“

Pavel Kučera, trenér Boršic: „

Branky: 30. Vaculík, 41. Hrnčiřík, 60. Valenta - 77. Sedláček.

KVASICE - MORKOVICE 3:1 (1:0)

Vlastimil Chytrý, trenér Kvasic: „ Začali jsme aktivně a v 11. minutě po krásné akci Hradila otevřel skóre křižnou střelou Adam Galetka 1:0. Bohužel místo pokračování tlaku jsme přestali hrát a hra se vyrovnala. Do druhé půlky vstoupili lépe hosté a po rychlém protiútoku po hodině hry fauloval na pozici stopera Stratil a dostal poprávu červenou kartu. Hosté vyrovnali po akci nejnebezpečnějšího hráče hostí Knapa, kdy jsme si dali vlastní branku. Červená karta a inkasována branka jako by nás probudila a začali jsme být lepším týmem. V 69. minutě po skvělé individuální akci kapitána Vojtaška dostal náš tým opět do vedení střídající Berky 2:1. V nastavení upravil na konečných 3:1 Chytil, který vstřelil branku po sólu přes celé hřiště. Bohužel náš tým v týdnu postihla viróza a vypadli nám oba stopeři Žiška a Drápal, se zraněním nastoupil i Vojtašek a Galetka. Musím i vyzdvihnout skvělou trefu Chytila, jenž předvedl neuvěřitelně sólo přes celé hřiště a dal svou první letošní branku v sezoně.“

Miroslav Bednařík, trenér Morkovic: „V první poločase měly více za hry Kvasice, nám se dařilo zmenšovat hřiště, vytvářet tlak na hráče s míčem, ale přesto nás ve 12. minutě přehráli a šli do vedneí. Škoda naší nevyužité gólovky ze 3. minuty. Druhý poločas byl docela jiný. Byli jsme to my, kdo byl více nebezpečný. Výsledkem bylo vyrovnání, kdy po úniku Knapa si Kvasice daly vlastní gól. V tu dobu už měly jednoho hráče vyloučeného. Po vyrovnání soupeř využil krátké nekoncentrovanosti a z rychlého protiútoku šel do vedneí. I po vyloučení Večerky, kdy se hrálo deset na deset, se domácí strachovali o výsledek do konce. Několikrát je podržel výborný brankář. Po předvedeném výkonu odjíždíme z Kvasic se vztyčenou hlavou, ale mrzí, že k tomu není žádný bod. Již dnes chyběl Karlík a do dalších zápasů je komplikace vyloučení Večerky.“

Branky: 12. Galetka, 69. Berky, 90+2. Chytil - 65. vlastní (Hradil).

NAPAJEDLA - SP. HLUK 0:2 (0:0)

Zdeněk Horňák, trenér Napajedel: „Zápas s Hlukem měl kvalitu, nasazení i fotbalovost. Bohužel jsme opět pohořeli v koncovce. Neproměňování gólových situací nás trápí celou sezonu. V závěru soupeř na rozdíl od nás dokázal proměnit slibné příležitosti v branky a bylo po zápase. Myslím, že Hluk zatím nejlepší tým v soutěži a jsem rád, že jsme dokázali s nimi hrát otevřený fotbal…“

Aleš Zlínský, trenér Hluku: „V první půli jsme byli lepší, nebezpečnější, domácím chyběli dva krajní hráči, čehož jsme využívali a během dvaceti minut zahodili tři šance. Po změně stran se nám už naše hra tolik nedařila, Napajedla byla lepší a neproměnili dvě šance. Naštěstí jsme byli trpěliví a v další fázi se nám podařilo potrestat dvě hrubky soupeře, vyhráli jsme zaslouženě.“

Branky: 76. Sopůšek, 83. Bartošek.

NEVŠOVÁ - SLUŠOVICE 2:1 (1:0)

Ivana Urbanová, vedoucí týmu a předsedkyně Nevšové: „Přestože nám pro nemoc a zranění chybělo několik hráčů, dokázali jsme se s tím srovnat a ve vyrovnaném utkání zvítězit. Soupeř byl kvalitní na míči, snažil se tvořit hru, my trpělivě čekali na standardní situaci a brejk. To se nám vyplatilo a po bojovném výkonu celého týmu tak bereme tři body.“

Michal Klimt, vedoucí týmu a předseda Slušovic: „Po výhře v minulém týdnu jsme počítali, že se herně zvedneme. Herně jsme sice byli lepší, ale s jednou střelou na branku se vyhrát nedá. Soupeř nás porazil tím co umí kvalitní obranou, výbornými přímými kopy a bojovností. Je to neustále stejná píseň, kvalitní mezihra, ale nástavba v podání zakončení, momentu překvapení nám chybí. Musíme jít dál , dohrát podzim a kvalitně se připravit na jarní sezonu.“

Branky: 27. Hladík, 66. Tomšů - 52. Hargaš.

FRANC. LHOTA - BRUMOV 1:5 (1:3)

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: „Stále stejná písnička, dostáváme laciné branky. Nebyli jsme o tolik horší, jak napovídá výsledek, ale popravdě soupeř byla aktivnější, zaslouženě vyhrál. Před skvělou návštěvou jsme bohužel podali jeden z nejhorších výkonů.“

Branky: 9. Chmela - 8. Chovanec, 32. Chovanec, 35. Opravil, 61. Bublák, 87. Dubčák.

OSVĚTIMANY - HRACHOVEC 0:4 (0:3)

René Křemeček, asistent trenéra Osvětiman: „Věděli jsme že nás čeká kvalitní soupeř, což se potvrdilo. Hosté byli ve všech směrech lepším mužstvem a výhru si právem zasloužili.“

Dušan Janošek, trenér Hrachovce: „Od začátku jsme byli lepší, měli častěji míč pod kontrolou a rychle, prakticky během půlhodiny, si vypracovali rozhodující a uklidňující tříbrankový náskok. Také soupeř hrál fotbal, ale kromě jedné standardky si vážnější šanci nevypracoval. Po změně stran jsme přidali čtvrtou branku a zápas prakticky kontrolovali. Podali jsme výrazně lepší výkon, než před týdnem, vyhráli jsme zaslouženě.“

Branky: 11. a 60. Malý, 24. Vaigl, 40. Pokorný.