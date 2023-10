Roman Ondroušek, trenér a předseda Bystřice pod Hostýnem: „Do sezony jsme šli s 12 hráči a třemi dorostenci, kterým chceme dávat pravidelně šanci v krajském přeboru. Před utkáním se nám ale pět hráčů a dva dorostenci zranili nebo onemocněli a tak jsme musel sestavu hodně látat. Bohužel hned úvodu zápasu tři naši hráči udělali chybu, což přineslo inkasování branky. Podobně si vedli, chybovali hned po přestávce další dva hráči a bylo to 0:2. Pak kluci ožili, snažili se, ovšem míč se jim nepodařilo dostat do brány. Bohužel jsme se nerozloučili s fanoušky výhrou, o to větší motivaci budeme mát za týden v Brumově.“

Josef Miklas, trenér Štítné n. Vl.: „Do utkání jsme vstoupili velmi dobře a hned ve 2. minutě se ujali vedení zásluhou Toma Vaculíka. Do poločasu jsme ještě neproměnili další tři šance. Druhá půle začala podobně, a opět Vaculík nás po hezké akci poslal do dvou gólového vedení. Po zbytek utkání jsme domácí téměř k ničemu nepustili a vedení si s přehledem pohlídali.“

Branky: 2. Vaculík, 47. Vaculík.

KVASICE - LUHAČOVICE 2:1 (2:1)

Vlastimil Chytrý, trenér Kvasic: „Věděli jsme, že nás čeká těžký soupeř, bodoval v posledních pěti utkáních! Navíc každý zápas proti mému velkému kamarádovi a kolegovi trenérovi Honzovi Jelínkovi je vždy na hřišti správně vyhecovaný. Vítězství je hodně důležité, do úplného konce se chceme rvát o nejvyšší příčky. Musím uznat, že Luhačovice byly za mě nejlepší soupeř, se kterým jsme doma v letošní sezoně hráli. Jsme hodně rádi, že jsme utkání zvládli. Rozhodly naše proměněné šance, byli jsme při nich více koncentrovaní, o gól jsme byli lepší. Ve druhém poločase jsme to prostřídali, taktiku jsme přizpůsobili tomu, abychom utkání dohráli a soupeře nepouštěli do větších šancí. Věděli jsme, že pokud branku nedostaneme, budeme mít tři body. Druhý poločas jsme odehráli zkušeně. Vzhledem k nevydařenému zápasu v Hluku, kde jsme neproměnili dvě penalty, jsme se dostali do fáze, kdy už každé utkání je pro nás důležité. Musíme zvládnout každý zápas, abychom se s Hrachovcem dokázali rvát až do konce podzimní části.“

Zdroj: Deník/Radek Štohl

Martin Bernátek, trenér Luhačovic: „Rozhodla produktivita, soupeř krásně trefil dvě branky. My si vypracovali nějaké náznaky, bohužel jsme se málo tlačili před bránu, nebyli jsme důrazní v soubojích, o krok všude jsme byli pozadu, odskakovalo nám to od nohy. Ve druhém poločase jsme bohužel vinou zdravotních důvodů museli sáhnout ke střídáním, během půle jsme dvakrát třikrát změnili sestavu. Kluci museli měnit i pozice, nevěděli, kam se posunout. Poznamenalo nás to, málo jsme se tlačili do pozic před bránou, minimálně si vytvářeli šance. Teď jsme měli sérii vítězství, porážku musíme přijmout a znovu na sobě více pracovat. Určitě nás to jen posune, pořád vítězit nemůžeme, musíme umět i prohrát. Je potřeba zvednout hlavu nahoru a v dalším zápase to napravit.“

Branky: 21. Stratil, 41. Berky - 38. Danquah.

NAPAJEDLA - BORŠICE 1:0 (1:0)

Zdeněk Horňák, trenér Napajedel: „Po sérii nezdaru jsme konečně zase poznali jak chutná vítězství. Věřím, že nám to hodně pomůže do ještě zbývajících 2 kol. I když výkon nebyl úplně optimální a diváci neviděli dobrý fotbal i přes to jsme rádi za výhru.“

Pavel Kučera, trenér Boršic: „

Branka: 18. Holomek.

NEVŠOVÁ - MORKOVICE 3:3 (1:1)

Ivana Urbanová, předsedkyně Nevšové: „Věděli jsme, že utkání nebude jednoduché, protože soupeř měl šňůru vítězství. V první půli jsme zahrávali řadu standardek, ale nedokázali jsme z toho nic vytěžit, Morkovice poctivě bránily a také šly do vedení, kdy po ruce našeho obránce proměnily pokutový kop. My dokázali v závěru poločasu srovnat. Druhá půle byla v naší režii, hosté čekali většinou na brejky. Po faulu na našeho hráče následovala penalta a tu proměnil Petr Švach. Vzápětí nás poslal do vedení 3:1 Vašek Tomšů a vypadalo to, že zápas zvládneme. Morkovice se s tím ale nesmířily a v rozpětí pěti minut zápas vyrovnaly. V závěru utkání jsme měli drtivý tlak, kdy jsme nastřelili tyč a několik gólovek zneškodnil gólman hostů. A tak zápas skončil dělbou bodů, kdy si hosté za bojovnost a vůli bod zasloužili.“

Miroslav Bednařík, trenér Morkovic: „V Nevšové jsou zápasy vždy hodně podobné. Domácí využívají menšího hřiště k výborně zahrávaných útočným standardkám. Tentokrát to bylo jako přes kopírák. Dlouhé nákopy do naší obrany, kdy často přijde nějaký faul, aut nebo roh. V prvním poločase jsme hráli na brejky a po jednom z nich zahráli domácí ve vlastní šestnáctce rukou. Z nařízené penalty se Knap nemýlil. Standardky domácích se nám dařily zvládat do 47. minuty, kdy po jedné z nich a nepřehledné situace vyrovnali. Po přestávce jsme začali napadat výše, hrát aktivněji, ale domácí využili naše dvě zaváhání v obraně a šli do vedení 3:1. Od 60. do 65. minuty vzal osud zápasu do svých nohou Knap, dvěma góly vyrovnal a zkompletoval hattrick. V tu dobu jsme domácí docela tlačili. Důležitá byla 70. minuta, kdy byl vyloučen Kapounek. Protože jsme hráli více jak 20 minut v oslabení a v 90. minutě přežili gólovku Nevšové, tak bod bereme.“

Branky: 45+2. a 54. z pen. Švach, 60. Tomšů - 33. z pen., 62. a 64. Knap.

FRANC. LHOTA - SP. HLUK 2:1 (1:1)

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: „K úspěchu nám pomohl nekvalitní terén, který nedovolil soupeři prosadit se svou typickou kombinační hrou. Úspěch tak slavila naše bojovnost a odhodlání. Díky organizované a zodpovědnému hře jsme vydřeli výhru, která nás snad podpoří v dalším snažení“

Aleš Zlínský, trenér Hluku: „Při pohledu do tabulky bylo jasné, že jsme si jeli pro tři body. Každopádně je to v posledních dnech pořád dokola - neproměňujeme šance! Trefujeme břevna, tyčky, soupeř pak ožije a hraje jako o život. I nyní jsme domácím svou neefektivitou vlili krev do žil. Soupeř hrál dobře zezadu, chodil do rychlých brejků. Jeden navíc ke konci proměnil a rozhodl zápas. Musíme se poučit. Druhý venkovní zápas jsme byli lepší a jsme opět bez bodů, nezvládli jej. Abychom podzimní část úspěšně zakončili, nyní již bezpodmínečně musíme s Osvětimany vyhrát za tři body.“

Branky: 38. Juráň, 87. Chmela - 30. Bartošek.

OSVĚTIMANY - SLUŠOVICE 2:4 (1:4)

René Křemeček, asistent trenéra Osvětiman: „Do utkání jsme vstoupili až neuvěřitelně špatně a v 15. minutě jsme prohrávali0:3. A to se pak už těžko dohání… Ve druhé půli se naše hra podstatně zlepšila, ale na nějaký bodový zisk to bohužel už nestačilo.“

Michal Klimt, předseda Slušovic: „Po velmi nadstandardním výkonu jsme již po čtvrthodině hry vedli 3:0 a vypadalo to na pohodový zápas. Navíc jsme po půlhodině zvýšili na 4:0, bohužel jsme následně inkasovali gól, který jsme soupeři darovali po nedorozumění hráčů. Druhý poločas se přelíval nahoru dolů a soupeř se v 65. minutě dostal lehce na dostřel. Podstoupili jsme hodně hlavičkových soubojů, ale dokázali jsme výsledek udržet. Příští týden se nachystáme na těžký poslední zápas podzimu, ve kterém budeme hostit lídra přeboru.“

Branky: 30. Tomaštík, 65. Ševčík - 6. Michalík, 10. Michalík, 15. Bednařík, 28. Zbranek.

HRACHOVEC - BRUMOV 4:2 (3:1)

Dušan Janošek, trenér Hrachovce: „Půl hodiny jsme kontrolovali hru, byli více na míči. Na naši vedoucí trefu ještě soupeř odpověděl z penalty, ale dál jsme měli navrch, šance, které jsme proměnili až před přestávkou. Naše převaha trvala do 60. minuty, poté přidal Brumov a vytvořil si převahu, ale do šancí jsme jej nepouštěli. Až v závěru oba celky jednou skórovali, ovšem my již proti kvalitnímu protivníkovi výhru kontrolovali.“

Alois Kachlík, trenér Brumova: „Věděli jsme, že nás v Hrachovci nečeká nic jednoduchého a to se taky potvrdilo. I přes to, že naši hráči plnili taktické pokyny a pracovali na hřišti zodpovědně, se domácí svou kvalitou prosadili a po zásluze zvítězili. Klíčovým momentem utkání byla branka na 3:1, která padla těsně před koncem prvního poločasu. Teď se musíme připravit na poslední domácí utkání proti Bystřici, kterou je nutné porazit.“

Branky: 28. Malý, 39. Žák, 45. Vaigl, 83. Nezhoda - 30. z pen. Bublák, 89. Kubiš.

