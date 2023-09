Třaskavé remízové derby ve Skašticích. Vyloučení, emoce, křivda Baťova. Proč?

Roman Ondroušek, trenér Bystřice p. H.: „Duel byl v režii sudího Ambroze, který si dělal s námi co chtěl. Prakticky každý náš kontakt se soupeřem ohodnotil jako náš faul, v součtu tak domácí kopali na čtyři desítky standardních situací. V první půli jsme ještě vše ustáli, uskákali, přežili jsme i vymyšlenou neexistující penaltu, ze které domácí mířili nad. Po přestávce jsme ale do vedení šli my, když jsme využili brejkové situace Yaghmuryanem. Měli jsme také další rychlé výpady, ale bohužel jsme druhou branku nepřidali. Naopak Nevšové z druhé penalty, po našem faulu vysokou nohou, vyrovnala. Všichni se nakonec druhé trefy v naší síti dočkali, kdy po evidentním naběhnutí Tomšů do našeho stopera sudí nařídil trestný kop, ze kterého padla rozdílová branka. Porážku ještě stále s odstupem rozdýchávám, jsem stále ze zápasu a jeho řízení rozhozen! Jestli Nevšová má z této výhry dobrý pocit, tak jim ji přeji.“

Branky: 59. Švach, 89. Tomšů - 47. Yaghmuryan.

FRANC. LHOTA - NAPAJEDLA 2:2 (0:2)

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: „S kvalitním soupeřem to byl hodně těžký zápas. První vyrovnaný poločas rozhodli zkušenější hosté ze dvou standardních situací. Naštěstí kluci se nepoložili a po změně stran rychle dvěma slepenými góly manko smazali. Otevřený duel mohly rozhodnou oba celky, zahodili jsme nabídnuté šance, na druhé straně Napajedla trefily tyč. Remíza je zasloužená, bod bereme, kluci zaslouží pochvalu.“

Divizní Slavičín komplex nezlomil, navíc bojuje s marodkou. Kde hledat posily?

Zdeněk Horňák, trenér Napajedel: „Domácí si jednoznačně minimálně bod zasloužili za bojovnost a nasazení. My jsme opět neudrželi dvoubrankové vedení. Klukům mohu vytknout jen neskutečné množství neproměněných šancí… I když jsme obdrželi dva góly, mohli jsme po přestávce strhnout zápas na svou stranu. Bohužel nám to v rozehrané sezoně vůbec nelepí…“

Branky: 47. a 49. Chmela - 24. Foral, 40. Juráň.

OSVĚTIMANY - KVASICE 4:2 (2:1)

René Křemeček, asistent trenéra Osvětiman: „Šli jsme do vedení už ve druhé minutě, což bylo pro nás důležité! Kvasice mají velkou kvalitu, zatím nejlepší mančaft od nového ročníku, se kterým jsme hráli. Utkání mělo kvalitu a divákům se muselo zamlouvat!“

Divizní Holešov řádil. Na jaké hráče kouč Skácel ještě čeká?

Vlastimil Chytrý, trenér Kvasic: „Musím domácím pogratulovat k výhře, zasloužené! Fotbal se totiž hraje na góly a Osvětimanští dokázali vstřelit čtyři branky. Naopak my jsme až komicky zahazovali samostatné úniky a stoprocentní šance! Fotbal se musel divákům líbit, celých devadesát minut se hrálo nahoru a dolu, kdy rozhodla skvělá domácí produktivita.“

Branky: 2. Němec, 44. z pen. Furmánek, 53. Skřivan, 82. Králík - 29. Galetka, 59. Galetka.

HRACHOVEC - ŠTÍTNÁ N. VL. 4:2 (3:1)

Dušan Janošek, trenér Hrachovce: „Zápas neměl kvalitu posledního duelu, navíc rychle jsme po chybě inkasovali. I přes špatný vstup jsme si věřili, nepropadli panice a trpělivou nátlakovou hrou šli za svým. Docela rychle se nám podařilo vyrovnat a do přestávky získat uklidňující náskok. Po přestávce soupeř přidal, byl aktivní a několikrát nás zatlačil. Z naší strany druhý půle nebyla ideální, ale s blížícím se koncem jsme dokázali využít otevřené hry soupeře, který v samém závěru už výsledek jen korigoval. Po této výhře jsme si v kabině oficiálně řekli, že se pokusíme vyhrát soutěž, zopakovat si postupový večírek na konci sezony! (smích)“

Josef Miklas, trenér Štítné n. Vl.: „Do zápasu jsme vstoupili dobře - po lobu Tomáše Vaculíka jsme šli do vedení. Další dvě možnosti jsme ovšem špatně vyřešili. Soupeř byl nebezpečný přes rychlé kraje - dlouhými míči se dostával do brejků a po hezké akci zaslouženě srovnal. Potom ale přišlo škaredé zranění našeho stopera, který to odnesl zlomeným kotníkem. Následně jsme museli přeskupit posty a domácí vzápětí vstřelili druhou branku. Do kabin jsme navíc inkasovali třetí branku z pokutového kopu za nastřelenou ruku. Do druhého poločasu jsme změnili rozestavení, vyrovnali hru. Domácí už neměli takovou kvalitu, přesto hezkou střelou navýšili své vedení. Nám se podařilo už jen snížit.“

Branky: 16. Vaigl, 27. Heřmánek, 45. z pen. Malý, 86. Malý - 4. Vaculík, 88. Vaculík.

BRUMOV - LUHAČOVICE 4:1 (2:0)

Trenér Alois Kachlík, trenér Brumova: „Utkání začali lépe Luhačovice. Hned v první minutě se dostaly do dobré příležitosti, ale naštěstí přestřelily Důbravovu branku. Od té chvíle se naše hra zlepšila. Hráli jsme pozorně vzadu a aktivně dopředu. Po několika šancích přišla první branka, kdy Kubiš našel před brankou Macháče. Luhačovice odpověděly nebezpečnou střelou, kterou Důbrava kryl. Do poločasu zvýšil na 2:0 s chutí hrající Opravil. V úvodu druhé půle jsme špatně vyhodnotili situaci a ze standardní situace inkasovali zbytečnou branku. Vzápětí navýšil skóre hlavou Bublák po pěkné přihrávce Bůbeli. Na konečných 4:1 dal gól Dubčák. Musím pochválit kluky za dobrý výkon, jenom mě trápí neproměňování vyložených šancí, které by zvýšily naše sebevědomí.

Martin Bernátek, trenér Luhačovic: „Soupeř byl lepší ve všem. Byli jsme velmi nepřesní a nedůrazní v osobních soubojích. V prvním poločase nás domácí potrestali dvěma góly právě po našich chybách. V prvním případě jsme zbytečně ztratili míč při rozehrávce a před druhou brankou jsme místo jednoduchého řešení ve vlastním pokutovém území vymýšleli složitosti. V 50. minutě jsme vykřesali naději - po standardní situaci se prosadil Popelka. Bohužel naše radost netrvala ani minutu. Nepochopitelně jsme inkasovali třetí branku hned po rozehrávce, o dalších deset minut později jsme inkasovali počtvrté a bylo po zápase.“

Branky: 19. Macháč, 23. Opravil, 51. Bublák, 62. Dubčák - 50. Popelka.

SLUŠOVICE - BORŠICE 3:3 (1:0)

Michal Hlavňovský, trenér Slušovic: „Pro nás jednoznačně další bodová ztráta, kdy se o ně připravíme víceméně sami. V prvním poločase jsme se méně dostávali do soupeřovy obrany, ale trpělivostí jsme se dostali do vedení krásnou střelou Surovce. V poločasové pauze jsme se nabádali k tomu, abychom dále pokračovali v trpělivém výkonu. Bohužel v úvodních deseti minutách druhého poločasu se utkání naprosto otočilo. Lacině jsme inkasovali, soupeř utkání otočil a navíc jsme šli po vyloučení do oslabení. Změnili jsme organizaci hry a chtěli v deseti s nepříznivým výsledkem něco udělat. To se nám povedlo a čtvrthodiny před koncem jsme šli zaslouženě zpět do vedení. V závěru jsme měli další příležitosti k potvrzení výhry, leč gólové situace jsme nevyřešili, abychom ve druhé minutě nastavení inkasovali. Další remíza 3:3, opět bodová ztráta a pro nás zklamání. Nicméně kluky a celý tým chci pochválit. Hráči ukázali charakter, v jejich hře byla cítit vůle, ochota i kvalita. A všechny naše branky byly skvěle sehrané. Je jen otázkou času, kdy tyto remízové duely budeme zvládat do vítězných koncovek. Tým je velmi mladý, pracovitý, má budoucnost!“

Pavel Kučera, trenér Boršic: „

Branky: 45. Surovec, 73. Mach, 77. Hargaš - 47. Malý, 66. Ošívka, 90+2. Ohnutek.

SP. HLUK - MORKOVICE 9:0 (6:0)

Aleš Zlínský, trenér Hluku: „Jsme spokojení s výsledkem i výkonem. Začali jsme aktivně, kluci plnili taktické pokyny a po čtvrthodině jsme vedli 3:0. O osudu zápasu jsme prakticky rozhodli od přestávky, kdy jsme vedli již 6:0! Po změně stran jsme dali příležitost mladým hráčům, například Adam Gášek si krajský přebor osahal poprvé, poprvé se představila i naše defenzivní posila ze Slušovic Milan Lakomý. Příležitost za pačesy chytil i můj syn David Zlínský, jenž byl odměněn dvěma góly.

Miroslav Bednařík, trenér Morkovic: „Hluku vyšel abnormálně úvod zápasu. Rychle vedení jim dalo křídla a celý zápas byli ve všem lepší. Jsem si vědom, že na debaklu mám také podíl. I přes obtíže při skládání hráčů do zápasu asi naivně, ale i přesto ordinuji otevřený fotbal. Autobus, kterým přijedeme, neparkujeme na šestnáctce!“

Branky: 14. a 41. Bartošek, 52. a 82. Zlínský, 7. Šimoník, 10. Vaďura, 26. Lipoti, 37. Skovajsík, 78. Zelinka.